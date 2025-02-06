https://ukraina.ru/20250206/1060877353.html

Прихильники и попередники – воруют все. Умеров заявил о роботизации ВСУ

Прихильники и попередники – воруют все. Умеров заявил о роботизации ВСУ - 06.02.2025 Украина.ру

Прихильники и попередники – воруют все. Умеров заявил о роботизации ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров, проходящий по уголовному делу о злоупотреблению властью, объявил о роботизации ВСУ ради сохранения жизней солдат. Учитывая коррупционный конфликт в министерстве, объявление более похоже на отчет об освоенных средствах

2025-02-06T18:10

2025-02-06T18:10

2025-02-06T18:10

эксклюзив

украина

россия

нью-йорк

рустем умеров

вооруженные силы украины

минобороны

владимир зеленский

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Старатели из числа чиновников вводят в украинскую армию роботизированные подразделения. Пока что к реализации инициатив приступили на уровне некоего проекта, заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров. По его словам, в ВСУ намерены "масштабировать применение" наземных беспилотных комплексов. И в этом "масштабировании масштабов масштабных перемен", судя по всему, весь проект и заключается."Внедряем в силах обороны инновационные технологии для сохранения наших воинов", - заявил глава украинского МО.Умеров сделал такое заявление 6 февраля 2025 года. Хотя весь прошлый год украинские журналисты периодически показывали новинки и гаражной промышленности, и иностранные образцы, и предсерийные собственные наработки. Более логичным и вероятным объяснением кажется версия об отчете Умерова о проделанной работе. А любой отчет идеально вписывается в графу "объем освоенных средств".Но и легкомысленно к этому относиться нельзя: даже если на Украине выпустили серию минометов с искусственным интеллектом из водопроводных труб, глины и гвоздиков, один из десяти может очень круто выстрелить. Пусть к этим изобретениям хоть приставят любимую всеми чиновниками приставку "инновационный" - форма требует, но смысл не меняется.На самом деле любая "роботизированная армия" сейчас использует набор фиксированной длины: подвижные морские/наземные платформы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные комплексы вооружений. Все на оптоволоконном управлении или радиосвязи. Знал ли Никола Тесла, что его радиоуправляемый кораблик с электрической выставки в Нью-Йорке в 1898 году останется инновационным через 127 лет?На формализм подхода указывают всего пять дней после скандала в Минобороны Украины. Да-да, ничего нового на Украине не происходит - прихильники воруют так же, как и попередники. Пять дней - Умеров выдает отчет о достижениях, похожий на оправдание.Воруют всеВ киевских военных кругах началась грызня: заниматься закупками скоро будет некому, сообщили журналисты американской газеты The Washington Post. Деятельность Агентства оборонных закупок (АОЗ) с бюджетом в 7 млрд долларов США была заморожена из-за спора о том, кого назначить руководителем. Главу агентства Марину Безрукову временно отстранили, ее выступления на заграничных площадках отменили, не дали даже связаться с международными поставщиками по видеосвязи."По репутации агентства это ударило безумно, - пожаловалась Безрукова журналистам. - Все отменилось".А началось с того, что 24 января Умеров отказался продлевать контракт с Безруковой, потому что она, по его словам, провалила работу по закупкам для армии.…Умеров заменил ее на Арсена Жумадилова, крымско-татарского экстремиста, сбежавшего из Крыма в 2014 году. Это когда-то Жумадилов называл себя политологом и рисовал фантазии о переходе полуострова к 2024 году под контроль каких-то ооновцев в статьях для американской правительственной пропаганды. Служил старейшему меджлисовцу* Мустафе Джемилеву, не без участия диаспоры заскочил на должность уполномоченного по делам крымско-татарского народа при Порошенко. А еще заменил Марию Гайдар (помните такую?) на посту заместителя губернатора Одесской области Михаила Саакашвили…Хотя наблюдательный совет Агентства тремя днями ранее сохранил доступ Безруковой к финансовым потокам еще на год. Председатель набсовета Юрий Джигир, бывший замминистра финансов, бывший же зам Умерова и реальный специалист в области финансов, выступил с критикой Минобороны и назвал его деятельность имитацией."Имитировать независимое корпоративное управление перед международными партнерами и параллельно продолжать управлять в ручном режиме – это, по крайней мере, нечестно и не отвечает взятым обязательствам перед нашими союзниками, от помощи которых зависит обороноспособность страны", - заявил он.Юрия Джигира Умеров тоже уволил, как и второго члена набсовета АОЗ Тараса Смута.После угроз от подчиненных Умерова, как журналистам заявляли в АОЗ, Безрукову все же сняли. По ее же собственным словам - нет. Она написала открытое письмо к Зеленскому с мольбами о вмешательстве. Без реакции Зеленского, писала Безрукова, может сорваться финансирование закупок на сумму 178 млн долларов от Швеции. А иностранным журналистам Безрукова напомнила о закупке бракованных мин у "Укроборонпрома", за что Умеров отчитывался в Раде в декабре 2024 года.В отношении Умерова следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) возбудили уголовное дело, его подозревают в злоупотреблении властью.Шо там с минами?Инициативы Умерова жители Украины не встретили с воодушевлением. Под постом главы МО об инновационных роботах в соцсети простые украинцы, которых не успела заблокировать цензура, высмеивают каждое слово. Министр про роботы, ему в ответ: "шо там за мины слышно?"Для сбережения военнослужащих Украине нужна демобилизация, объяснили Умерову дерзкие женщины - матери, сестры, жены, дочери военнослужащих ВСУ. Некоторые считают неплохим решением замену солдат на "робот-пулемет", и начинают фантазировать о том, как 40 миллионов роботов будут останавливать бегство украинцев, вынужденных от голода есть самих себя.- Нехватка войск привела к падению Великой Новоселки, поэтому Украине нужно было мобилизовать 500 тысяч человек, - пишет один комментатор.- В данном случае все население будет мобилизовываться, потому что хотят голод сделать, - считает другой.- Он сядет или послом сделают? - спрашивает третий.- Бизнес на крови! - пишет четвертая, но ей затыкает рот пенсионер: "внукам своим запретите нападать на Украину".Причем все они пишут, худо-бедно, на украинской мове. Наверное, это тоже инновация.Что же есть у Украины?В августе 2024 года украинские военнослужащие 28-й ОМБр испытали десяток роботов-собак BAD.2 от британской Brit Alliance в Донбассе. По данным немецких СМИ, всего на Украине таких 30 штук. Осенью в украинских соцсетях опубликовали видеозапись, как военнослужащие прокатили робота-собаку на беспилотнике. Стоимость каждой робота оценивается в 4-8 тысяч евро. Достоверных подтверждений эффективности этих роботов нет.Кроме этого, есть информация о применении военнослужащими ВСУ американских беспилотников с автоматизированной системой наведения и захвата цели - почти такой же, как в ракетах "Томагавк". Под Новый год в Минобороны Украины допустили к эксплуатации автоматизированные боевые турели с пулеметами "Таврия", беспилотники "Громило". До этого украинские военные чиновники сообщали о поставках и применении роботизированных гусеничных и колесных платформ с установленным вооружением, надводных дронах и так далее.Все это есть и у России, причем в куда больших масштабах. Образцы демонстрировали на выставках "Армия-2024" и "Флот-2024". О новинках отечественного ОПК подробнее в материале Алексея Туманова Управлять проще, чем играть в PlayStation. Ростех показал наземные дроны "Депеша" и "Каракал"Но главное в истории с украинской роботизацией - не сколько то, что в вооруженных конфликтах XXI века логично испытывают новые образцы вооружений, а то, насколько это экономически эффективно. Робот-собака за 8 тысяч евро может наступить на сравнительно копеечную мину, и на этом сказке конец. А может и не наступить, но ведь британцы каждый фунт считают. Турель с искусственным интеллектом может без устали стрелять по низколетящим беспилотникам, а может покосить "своих" же мобилизованных в ВСУ. Рисков больше, чем эффекта. Вряд ли украинский конфликт станет эпизодом из "Звездных войн" или какого-нибудь футуристического боевика, все преимущества экономики войны на стороне России. Потому их и нивелируют санкциями.Таким образом, заявления Умерова рассчитаны даже не на публику, а на него самого.* запрещенная в России экстремистская организация

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эксклюзив, украина, россия, нью-йорк, рустем умеров, вооруженные силы украины, минобороны, владимир зеленский