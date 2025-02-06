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"Много слов, но нет ясности в шагах" — Мария Захарова о Трампе и его политике по Украине
"Много слов, но нет ясности в шагах" — Мария Захарова о Трампе и его политике по Украине - 06.02.2025 Украина.ру
"Много слов, но нет ясности в шагах" — Мария Захарова о Трампе и его политике по Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос издания Украина.ру о том, что в Москве думают о Трампе и его политике, в том числе о бездействии в отношении Украины, заявила, что эта политика должна быть чётко сформулирована.
2025-02-06T17:23
2025-02-06T17:23
2025-02-06T17:37
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По её словам, для того, чтобы впоследствии оказаться разочарованным в чём-то, изначально этим нужно очароваться. Однако российская сторона в отношениях с новыми властями США ничем не очаровывалась по целому ряду причин, в том числе, исходя из опыта, отметила Захарова.Российская сторона к этому готова, подчеркнула официальный представитель МИД РФ, добавив, что у Москвы было немало сложных партнёров и ситуаций, с которыми удавалось справиться, найти общий язык и прийти к результатам. Так же Россия относится и к этой ситуации. На тему возможной роли США в урегулировании украинского кризиса Мария Захарова заявила, что всё будет зависеть от конкретных действий, от планов новой администрации, воплощённых в этих самых действиях. Сейчас пока много слов, много заявлений, и какой-то чёткости и ясности по предпринимаемым шагам нет, поэтому и рассуждать о перспективах переговоров или о чём-либо в этом контексте было бы преждевременным, уверена она. Далее российская сторона будет ориентироваться на конкретные шаги и действия американских властей, объяснила она.Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики прошел 6 февраля в формате телеконференции.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, украина, дональд трамп, мария захарова, сша, брифинги, мид, новости
Эксклюзив, Россия, Украина, Дональд Трамп, Мария Захарова, США, брифинги, МИД, Новости
"Много слов, но нет ясности в шагах" — Мария Захарова о Трампе и его политике по Украине
17:23 06.02.2025 (обновлено: 17:37 06.02.2025)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос издания Украина.ру о том, что в Москве думают о Трампе и его политике, в том числе о бездействии в отношении Украины, заявила, что эта политика должна быть чётко сформулирована.
По её словам, для того, чтобы впоследствии оказаться разочарованным в чём-то, изначально этим нужно очароваться. Однако российская сторона в отношениях с новыми властями США ничем не очаровывалась по целому ряду причин, в том числе, исходя из опыта, отметила Захарова.
Мы ничем и никем не очаровывались. Мы готовы к предметной работе со всеми, кто исповедует взаимоуважительный подход на основе международного права, двусторонних договорённостей, общечеловеческих норм цивилизованного общения, в том числе ведения соответствующих дел. Нужно понимание, что слова не должны расходиться с делами, что за слова и дела необходимо отвечать, — сказала Мария Захарова.
Российская сторона к этому готова, подчеркнула официальный представитель МИД РФ, добавив, что у Москвы было немало сложных партнёров и ситуаций, с которыми удавалось справиться, найти общий язык и прийти к результатам. Так же Россия относится и к этой ситуации.
На тему возможной роли США
в урегулировании украинского кризиса Мария Захарова заявила, что всё будет зависеть от конкретных действий, от планов новой администрации, воплощённых в этих самых действиях.
Сейчас пока много слов, много заявлений, и какой-то чёткости и ясности по предпринимаемым шагам нет, поэтому и рассуждать о перспективах переговоров или о чём-либо в этом контексте было бы преждевременным, уверена она.
Нашу позицию мы чётко изложили. Все представители — начиная от президента нашей страны, министра иностранных дел, представителей правительства, других уполномоченных спикеров на всех уровнях — говорят о российском подходе и взгляде на украинский кризис, на его первопричины и урегулирование. Что касается Вашингтона, необходимо им эту политику сформулировать, — высказалась Мария Захарова.
Далее российская сторона будет ориентироваться на конкретные шаги и действия американских властей, объяснила она.
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики прошел 6 февраля в формате телеконференции.