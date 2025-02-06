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"Много слов, но нет ясности в шагах" — Мария Захарова о Трампе и его политике по Украине

"Много слов, но нет ясности в шагах" — Мария Захарова о Трампе и его политике по Украине - 06.02.2025 Украина.ру

"Много слов, но нет ясности в шагах" — Мария Захарова о Трампе и его политике по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос издания Украина.ру о том, что в Москве думают о Трампе и его политике, в том числе о бездействии в отношении Украины, заявила, что эта политика должна быть чётко сформулирована.

2025-02-06T17:23

2025-02-06T17:23

2025-02-06T17:37

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По её словам, для того, чтобы впоследствии оказаться разочарованным в чём-то, изначально этим нужно очароваться. Однако российская сторона в отношениях с новыми властями США ничем не очаровывалась по целому ряду причин, в том числе, исходя из опыта, отметила Захарова.Российская сторона к этому готова, подчеркнула официальный представитель МИД РФ, добавив, что у Москвы было немало сложных партнёров и ситуаций, с которыми удавалось справиться, найти общий язык и прийти к результатам. Так же Россия относится и к этой ситуации. На тему возможной роли США в урегулировании украинского кризиса Мария Захарова заявила, что всё будет зависеть от конкретных действий, от планов новой администрации, воплощённых в этих самых действиях. Сейчас пока много слов, много заявлений, и какой-то чёткости и ясности по предпринимаемым шагам нет, поэтому и рассуждать о перспективах переговоров или о чём-либо в этом контексте было бы преждевременным, уверена она. Далее российская сторона будет ориентироваться на конкретные шаги и действия американских властей, объяснила она.Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики прошел 6 февраля в формате телеконференции.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

эксклюзив, россия, украина, дональд трамп, мария захарова, сша, брифинги, мид, новости