"Много слов, но нет ясности в шагах" — Мария Захарова о Трампе и его политике по Украине - 06.02.2025 Украина.ру
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"Много слов, но нет ясности в шагах" — Мария Захарова о Трампе и его политике по Украине
"Много слов, но нет ясности в шагах" — Мария Захарова о Трампе и его политике по Украине - 06.02.2025 Украина.ру
"Много слов, но нет ясности в шагах" — Мария Захарова о Трампе и его политике по Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос издания Украина.ру о том, что в Москве думают о Трампе и его политике, в том числе о бездействии в отношении Украины, заявила, что эта политика должна быть чётко сформулирована.
2025-02-06T17:23
2025-02-06T17:37
эксклюзив
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украина
дональд трамп
мария захарова
сша
брифинги
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новости
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По её словам, для того, чтобы впоследствии оказаться разочарованным в чём-то, изначально этим нужно очароваться. Однако российская сторона в отношениях с новыми властями США ничем не очаровывалась по целому ряду причин, в том числе, исходя из опыта, отметила Захарова.Российская сторона к этому готова, подчеркнула официальный представитель МИД РФ, добавив, что у Москвы было немало сложных партнёров и ситуаций, с которыми удавалось справиться, найти общий язык и прийти к результатам. Так же Россия относится и к этой ситуации. На тему возможной роли США в урегулировании украинского кризиса Мария Захарова заявила, что всё будет зависеть от конкретных действий, от планов новой администрации, воплощённых в этих самых действиях. Сейчас пока много слов, много заявлений, и какой-то чёткости и ясности по предпринимаемым шагам нет, поэтому и рассуждать о перспективах переговоров или о чём-либо в этом контексте было бы преждевременным, уверена она. Далее российская сторона будет ориентироваться на конкретные шаги и действия американских властей, объяснила она.Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики прошел 6 февраля в формате телеконференции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, россия, украина, дональд трамп, мария захарова, сша, брифинги, мид, новости
Эксклюзив, Россия, Украина, Дональд Трамп, Мария Захарова, США, брифинги, МИД, Новости

"Много слов, но нет ясности в шагах" — Мария Захарова о Трампе и его политике по Украине

17:23 06.02.2025 (обновлено: 17:37 06.02.2025)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Екатерина
Зиборова
автор Украина.ру
Все материалы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос издания Украина.ру о том, что в Москве думают о Трампе и его политике, в том числе о бездействии в отношении Украины, заявила, что эта политика должна быть чётко сформулирована.
По её словам, для того, чтобы впоследствии оказаться разочарованным в чём-то, изначально этим нужно очароваться. Однако российская сторона в отношениях с новыми властями США ничем не очаровывалась по целому ряду причин, в том числе, исходя из опыта, отметила Захарова.

Мы ничем и никем не очаровывались. Мы готовы к предметной работе со всеми, кто исповедует взаимоуважительный подход на основе международного права, двусторонних договорённостей, общечеловеческих норм цивилизованного общения, в том числе ведения соответствующих дел. Нужно понимание, что слова не должны расходиться с делами, что за слова и дела необходимо отвечать, — сказала Мария Захарова.

Российская сторона к этому готова, подчеркнула официальный представитель МИД РФ, добавив, что у Москвы было немало сложных партнёров и ситуаций, с которыми удавалось справиться, найти общий язык и прийти к результатам. Так же Россия относится и к этой ситуации.
На тему возможной роли США в урегулировании украинского кризиса Мария Захарова заявила, что всё будет зависеть от конкретных действий, от планов новой администрации, воплощённых в этих самых действиях.
Сейчас пока много слов, много заявлений, и какой-то чёткости и ясности по предпринимаемым шагам нет, поэтому и рассуждать о перспективах переговоров или о чём-либо в этом контексте было бы преждевременным, уверена она.

Нашу позицию мы чётко изложили. Все представители — начиная от президента нашей страны, министра иностранных дел, представителей правительства, других уполномоченных спикеров на всех уровнях — говорят о российском подходе и взгляде на украинский кризис, на его первопричины и урегулирование. Что касается Вашингтона, необходимо им эту политику сформулировать, — высказалась Мария Захарова.

Далее российская сторона будет ориентироваться на конкретные шаги и действия американских властей, объяснила она.
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики прошел 6 февраля в формате телеконференции.
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаДональд ТрампМария ЗахароваСШАбрифингиМИДНовости
 
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