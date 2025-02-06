https://ukraina.ru/20250206/1060864621.html

Кто из мировых лидеров приедет на "Ялту 2.0" и чем им придётся подкреплять свои подписи - Стариков

Кто из мировых лидеров приедет на "Ялту 2.0" и чем им придётся подкреплять свои подписи - Стариков - 06.02.2025 Украина.ру

Кто из мировых лидеров приедет на "Ялту 2.0" и чем им придётся подкреплять свои подписи - Стариков

Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о том, что Украина.ру, 06.02.2025

2025-02-06T12:11

2025-02-06T12:11

2025-02-06T12:11

видео

сша

китай

россия

дональд трамп

николай стариков

цру

всу

ссср

холодная война

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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о том, что скрывается за словами Трампа, почему редкоземельные металлы — это не настоящая цель президента США и что будет с USAID. 00:34 – Необходима ли Ялта 2.0? 03:38 – Кто должен представлять Азию на новой конференции по мироустройству? 05:30 – Может ли после новой "холодной войны" начаться Ялта 2.0? 08:03 – Для чего Трампу закрытие USAID; 10:45 – Коммерческое предложение президента США о редкоземельных металлах; 13:49 – Для чего Трампу тарифная война с Китаем и Канадой; 15:35 – Сектор Газа — площадка под снос; *В интервью упоминается движение ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено ТГ- канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru 84Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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