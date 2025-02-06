https://ukraina.ru/20250206/1060864621.html
Кто из мировых лидеров приедет на "Ялту 2.0" и чем им придётся подкреплять свои подписи - Стариков
Кто из мировых лидеров приедет на "Ялту 2.0" и чем им придётся подкреплять свои подписи - Стариков - 06.02.2025 Украина.ру
Кто из мировых лидеров приедет на "Ялту 2.0" и чем им придётся подкреплять свои подписи - Стариков
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о том, что Украина.ру, 06.02.2025
2025-02-06T12:11
2025-02-06T12:11
2025-02-06T12:11
видео
сша
китай
россия
дональд трамп
николай стариков
цру
всу
ссср
холодная война
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о том, что скрывается за словами Трампа, почему редкоземельные металлы — это не настоящая цель президента США и что будет с USAID. 00:34 – Необходима ли Ялта 2.0? 03:38 – Кто должен представлять Азию на новой конференции по мироустройству? 05:30 – Может ли после новой "холодной войны" начаться Ялта 2.0? 08:03 – Для чего Трампу закрытие USAID; 10:45 – Коммерческое предложение президента США о редкоземельных металлах; 13:49 – Для чего Трампу тарифная война с Китаем и Канадой; 15:35 – Сектор Газа — площадка под снос; *В интервью упоминается движение ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено ТГ- канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru 84Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, сша, китай, россия, дональд трамп, николай стариков, цру, всу, ссср, холодная война, лгбт, днр, сво, usaid, канада, ялтинская конференция (1945), видео
Видео, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Николай Стариков, ЦРУ, ВСУ, СССР, холодная война, ЛГБТ, ДНР, СВО, USAID, Канада, Ялтинская конференция (1945)
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о том, что скрывается за словами Трампа, почему редкоземельные металлы — это не настоящая цель президента США и что будет с USAID.
00:34 – Необходима ли Ялта 2.0?
03:38 – Кто должен представлять Азию на новой конференции по мироустройству?
05:30 – Может ли после новой "холодной войны" начаться Ялта 2.0?
08:03 – Для чего Трампу закрытие USAID;
10:45 – Коммерческое предложение президента США о редкоземельных металлах;
13:49 – Для чего Трампу тарифная война с Китаем и Канадой;
15:35 – Сектор Газа — площадка под снос;
*В интервью упоминается движение ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено
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