https://ukraina.ru/20250206/1060863990.html

Вынесен приговор трем украинским террористам, пойманным в Курской области

Вынесен приговор трем украинским террористам, пойманным в Курской области - 06.02.2025 Украина.ру

Вынесен приговор трем украинским террористам, пойманным в Курской области

К длительным срокам лишения свободы приговорил суд трёх украинских военнослужащих, признанных виновными в терроризме на территории Курской области. Об этом сообщает СК РФ.

2025-02-06T12:05

2025-02-06T12:05

2025-02-06T12:05

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Следственным комитетом России были собраны доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 91 отдельного противотанкового дивизиона ВСУ Константина Очимовского, Алексея Нечипорука и Виталия Гонобоблева. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области.Следователи и суд установили, что 12 августа 2024 года Очимовский, Нечипорук и Гонобоблев, имея при себе автоматы АК-74, переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавеллин" и взрывные устройства, незаконно пересекли госграницу Российской Федерации.Очимовский, Нечипорук и Гонобоблев были задержаны российскими военнослужащими 11 сентября 2024 года в ходе боевых действий"Приговором суда Очимовскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима, Нечипоруку и Гонобоблеву – каждому в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима", - отметили в СК РФ.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Накануне в новостях: Путин заслушал доклад Хинштейна о ситуации в Курской области

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новости, курская область, россия, ск рф, вооруженные силы украины, всу, потери всу, приговор, терроризм, приговоры, кто