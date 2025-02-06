https://ukraina.ru/20250206/1060863990.html
Вынесен приговор трем украинским террористам, пойманным в Курской области
Вынесен приговор трем украинским террористам, пойманным в Курской области - 06.02.2025 Украина.ру
Вынесен приговор трем украинским террористам, пойманным в Курской области
К длительным срокам лишения свободы приговорил суд трёх украинских военнослужащих, признанных виновными в терроризме на территории Курской области. Об этом сообщает СК РФ.
2025-02-06T12:05
2025-02-06T12:05
2025-02-06T12:05
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Следственным комитетом России были собраны доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 91 отдельного противотанкового дивизиона ВСУ Константина Очимовского, Алексея Нечипорука и Виталия Гонобоблева. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области.Следователи и суд установили, что 12 августа 2024 года Очимовский, Нечипорук и Гонобоблев, имея при себе автоматы АК-74, переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавеллин" и взрывные устройства, незаконно пересекли госграницу Российской Федерации.Очимовский, Нечипорук и Гонобоблев были задержаны российскими военнослужащими 11 сентября 2024 года в ходе боевых действий"Приговором суда Очимовскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима, Нечипоруку и Гонобоблеву – каждому в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима", - отметили в СК РФ.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Накануне в новостях: Путин заслушал доклад Хинштейна о ситуации в Курской области
https://ukraina.ru/20250205/1060824728.html
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новости, курская область, россия, ск рф, вооруженные силы украины, всу, потери всу, приговор, терроризм, приговоры, кто
Новости, Курская область, Россия, СК РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, приговор, терроризм, приговоры, КТО
Вынесен приговор трем украинским террористам, пойманным в Курской области
К длительным срокам лишения свободы приговорил суд трёх украинских военнослужащих, признанных виновными в терроризме на территории Курской области. Об этом сообщает СК РФ.
Следственным комитетом России были собраны доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 91 отдельного противотанкового дивизиона ВСУ Константина Очимовского, Алексея Нечипорука и Виталия Гонобоблева. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области.
Следователи и суд установили, что 12 августа 2024 года Очимовский, Нечипорук и Гонобоблев, имея при себе автоматы АК-74, переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавеллин" и взрывные устройства, незаконно пересекли госграницу Российской Федерации.
"Находясь в Суджанском и Кореневском районах Курской области, указанные лица осуществляли запугивание и устрашение местного населения, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению", - сказано в официальном сообщении.
Очимовский, Нечипорук и Гонобоблев были задержаны российскими военнослужащими 11 сентября 2024 года в ходе боевых действий
"Приговором суда Очимовскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима, Нечипоруку и Гонобоблеву – каждому в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима", - отметили в СК РФ.
Ранее СК
РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ
в Курскую область
. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС
и другие официальные лица союза.
США
, ЕС и Британия
снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).