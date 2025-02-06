“Мобилизация молодежи придавит Украину могильной плитой”: Норин объяснил, почему - 06.02.2025 Украина.ру
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“Мобилизация молодежи придавит Украину могильной плитой”: Норин объяснил, почему
“Мобилизация молодежи придавит Украину могильной плитой”: Норин объяснил, почему - 06.02.2025 Украина.ру
“Мобилизация молодежи придавит Украину могильной плитой”: Норин объяснил, почему
Из-за трех ключевых факторов мобилизация молодых людей “в любом случае ляжет на Украину могильной плитой”. Потому что даже если это поможет ВСУ, через 20-30 лет в стране будет некому жить. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и журналист Евгений Норин
2025-02-06T04:15
2025-02-06T04:15
новости
украина
россия
донбасс
владимир зеленский
вооруженные силы украины
мобилизация
призывники
призыв
молодежь
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По его словам, ВСУ сейчас можно было бы сравнить с дырявым бассейном, который теряет воды гораздо больше, чем в него поступает. Если к потерям украинской армии помимо убитых не добавились еще и дезертиры, то ТЦК могли бы поддерживать численность ВСУ на приемлемом уровне.Мобилизация молодежи (18-25 лет) киевскому режиму тоже ничем не поможет, не исправит ситуацию, подчеркнул собеседник издания.Мобилизация молодежи “в любом случае ляжет на Украину могильной плитой”, добавил историк.“Потому что ты можешь отбиться сейчас, но через 20-30 лет у тебя в стране будет некому жить”, — резюмировал он.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что даже если Владимир Зеленский мобилизует 18-летних граждан страны, это его не спасет.“Поэтому он и говорит, что ему нужны готовые солдаты. Просто иметь мобресурс (мобилизационный ресурс. — Ред.) это хорошо, но мало, потому что пропускная способность его ТЦК ограничена”, — пояснил Ищенко.Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и егоРанее в Минобороны России заявили, что для Владимира Зеленского единственным шансом задержать обрушение фронта в Донбассе является понижение возраста мобилизации с 25-ти лет до 18-ти.Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
https://ukraina.ru/20250203/1060765078.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мобилизация, призывники, призыв, молодежь
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, мобилизация, призывники, призыв, молодежь

“Мобилизация молодежи придавит Украину могильной плитой”: Норин объяснил, почему

04:15 06.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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Из-за трех ключевых факторов мобилизация молодых людей “в любом случае ляжет на Украину могильной плитой”. Потому что даже если это поможет ВСУ, через 20-30 лет в стране будет некому жить. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и журналист Евгений Норин
По его словам, ВСУ сейчас можно было бы сравнить с дырявым бассейном, который теряет воды гораздо больше, чем в него поступает. Если к потерям украинской армии помимо убитых не добавились еще и дезертиры, то ТЦК могли бы поддерживать численность ВСУ на приемлемом уровне.
Мобилизация молодежи (18-25 лет) киевскому режиму тоже ничем не поможет, не исправит ситуацию, подчеркнул собеседник издания.
“Во-первых, это поколение само по себе небольшое. Во-вторых, это поколение не очень заряжено на войну. В-третьих, призыв этого поколения поставит крест на будущем Украины, потому что из-за гибели на фронте оно выпадет из экономики и демографического баланса”, — объяснил Норин.
Мобилизация молодежи “в любом случае ляжет на Украину могильной плитой”, добавил историк.
“Потому что ты можешь отбиться сейчас, но через 20-30 лет у тебя в стране будет некому жить”, — резюмировал он.
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что даже если Владимир Зеленский мобилизует 18-летних граждан страны, это его не спасет.
“Поэтому он и говорит, что ему нужны готовые солдаты. Просто иметь мобресурс (мобилизационный ресурс. — Ред.) это хорошо, но мало, потому что пропускная способность его ТЦК ограничена”, — пояснил Ищенко.
Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
3 февраля, 11:15
Молодой человек с детства должен определить свой талант в военном деле — полковник ВСУВоенную подготовку граждан Украины нужно начинать в детском саду. Об этом третьего февраля в интервью агентству УНИАН заявил полковник ВСУ в запасе Сергей Грабский
Ранее в Минобороны России заявили, что для Владимира Зеленского единственным шансом задержать обрушение фронта в Донбассе является понижение возраста мобилизации с 25-ти лет до 18-ти.
Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
 
НовостиУкраинаРоссияДонбассВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украинымобилизацияпризывникипризывмолодежь
 
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