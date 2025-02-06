https://ukraina.ru/20250206/1060846017.html

“Мобилизация молодежи придавит Украину могильной плитой”: Норин объяснил, почему

“Мобилизация молодежи придавит Украину могильной плитой”: Норин объяснил, почему - 06.02.2025 Украина.ру

“Мобилизация молодежи придавит Украину могильной плитой”: Норин объяснил, почему

Из-за трех ключевых факторов мобилизация молодых людей “в любом случае ляжет на Украину могильной плитой”. Потому что даже если это поможет ВСУ, через 20-30 лет в стране будет некому жить. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и журналист Евгений Норин

2025-02-06T04:15

2025-02-06T04:15

2025-02-06T04:15

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По его словам, ВСУ сейчас можно было бы сравнить с дырявым бассейном, который теряет воды гораздо больше, чем в него поступает. Если к потерям украинской армии помимо убитых не добавились еще и дезертиры, то ТЦК могли бы поддерживать численность ВСУ на приемлемом уровне.Мобилизация молодежи (18-25 лет) киевскому режиму тоже ничем не поможет, не исправит ситуацию, подчеркнул собеседник издания.Мобилизация молодежи “в любом случае ляжет на Украину могильной плитой”, добавил историк.“Потому что ты можешь отбиться сейчас, но через 20-30 лет у тебя в стране будет некому жить”, — резюмировал он.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что даже если Владимир Зеленский мобилизует 18-летних граждан страны, это его не спасет.“Поэтому он и говорит, что ему нужны готовые солдаты. Просто иметь мобресурс (мобилизационный ресурс. — Ред.) это хорошо, но мало, потому что пропускная способность его ТЦК ограничена”, — пояснил Ищенко.Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и егоРанее в Минобороны России заявили, что для Владимира Зеленского единственным шансом задержать обрушение фронта в Донбассе является понижение возраста мобилизации с 25-ти лет до 18-ти.Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию

https://ukraina.ru/20250203/1060765078.html

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новости, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мобилизация, призывники, призыв, молодежь