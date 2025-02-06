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Алла Тарасова — советская примадонна

Алла Тарасова — советская примадонна - 06.02.2025 Украина.ру

Алла Тарасова — советская примадонна

6 февраля 1898 года появилась на свет Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат пяти сталинских премий и кавалер множества наград Алла Константиновна Тарасова. Главная театральная артистка, "икона советского стиля" имела совсем не ту биографию, которая была нужна власти

2025-02-06T15:47

2025-02-06T15:47

2025-02-06T15:47

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Отец певицы, Константин Прокофьевич, был выпускником медицинского факультета Университета св. Владимира и на момент рождения четвёртого ребёнка из пяти был психиатром в киевском военном госпитале на Печерске. Позднее он переквалифицируется в стоматологи, или точнее в челюстно-лицевые хирурги.В первую мировую К. П. Тарасов с С.С. Тигерштадтом организовал "летучие отряды", которые оказывали первую помощь на передовых позициях. С 1920 по 1930 год профессор Тарасов был первым деканом стоматологического факультета и заведующим кафедрой зубного протезирования Киевского медицинского института.Мать, Леонилла Николаевна, дворянка с польскими корнями, в юности увлекалась народовольчеством, но, как говорила её подруга Варвара Малахиева-Мирович, "спрыгнула с подножки революционного поезда благодаря благополучному браку.Соседями Тарасовых по первому семейному гнезду были Булгаковы, и старшие брат Евгений и сёстры Аллы Елена и Нина наверняка играли с Мишей и его сёстрами.Затем они переехали в башню киевской крепости, где родились Алла и ее брат-погодок Георгий.Следующим адресом Тарасовых стал двухэтажный дом на углу Крещатика и улицы Лютеранской, 1, куда к ним приходили философы Лев Шестов и Николай Бердяев, авиаконструктор князь Кудашев и многие другие киевские знаменитости. Оттуда же вверх по Лютеранской Алла пошла в приготовительный класс Екатерининской гимназии.Брат актрисы Георгий вспоминал: "с самых ранних лет (с семи-восьми) Алла со своими подругами любила играть в театр. Сцена в первые годы обычно устраивалась под обеденным столом, а занавесом служил большой плед".На представление Московского художественного театра 14-летняя Алла Тарасова попала в 1912 году, когда тот гастролировал в Киеве. В зале театра Соловцова она с увлечением наблюдала за игрой Ивана Москвина в ее любимой пьесе "Вишневый сад". После гастролей МХТ девушка решила, что должна играть именно на его сцене.В шестнадцать лет Тарасова едет в Москву и всё-таки попадает в театр, о котором только и мечтала. Принимает её сам Константин Станиславский во вторую студию.Журналист и театровед Глеб Скороходов: "пятнадцати лет, Алла познакомилась в Киеве с гардемарином Александром Кузьминым. Три года он ухаживал за нею, а когда она приехала в Москву и поступила в школу МХАТа, Кузьмин, уже в звании лейтенанта флота, сделал ей предложение, и они обвенчались в Храме Никиты Мученика".Сын Василия Качалова и многолетний работник МХАТ Вадим Шверубович так описывал первые шаги будущей примадонны в театре: "Алла была очень худа и при этом ширококостна, плечиста, с большими нескладными руками и ногами, с плохой, нездоровой кожей лица". Алла поначалу не вызывала восхищения у коллег. Нина Литовцева сперва считала ее "очень некрасивой и, главное, лишенной женского обаяния".По словам В. Шверубовича, "человеческое отношение к Алле было несколько настороженным, чтобы не сказать враждебным. (…) С людьми она сходилась трудно, завоевать ее доверие, стать не только её другом, но даже просто приятелем было трудно".Самыми близкими подругами актрисы в то время были, по словам В. Малахиевой-Мирович, "Сонечка Голлидэй, которая тоже играла в "Зеленом кольце", и Вера Редлих, будущий режиссёр, а тогда близкая подруга Эфронов и Цветаевой по Коктебелю".Потом были и другие роли. И утраты в семье — в 1915 году в Галиции погиб первый муж её сестры Елены, командир Чеченского полка "Дикой дивизии" Александр Святополк-Мирский. Её муж ушёл в Добровольческую армию, брат Евгений служил в белой контрразведке. Алла сопровождала мужа.В 1919 году их пути с качаловской труппой МХТ пересеклись.В. Шверубович вспоминал: "Одесса, октябрь 1919 года. Репертуар был пока тот же, с которым выехали из Москвы, но, так как в труппу вошла молодая, но уже завоевавшая в Москве большую популярность актриса Алла Константиновна Тарасова, изменился состав "Вишневого сада" — Аню стала играть она".Жизнь вокруг была нерадостной. По словам того же мемуариста, "Жилось в Одессе плохо. Город был перенаселен. В нем скопилась масса беженцев из занятых Красной Армией городов, тыловые учреждения белой армии, да и из Крыма все перебирались в Одессу. Все время что-то не ладилось с городским хозяйством, то не было воды, то света. Были дни, когда Василий Иванович (Качалов — Ред.), который часто болел и не мог ходить мыться в театр, как это делали в дни нехватки воды остальные, умывался боржомом".Сын Алексей родился в 1920 году. Вскоре Алла с мужем и маленьким Алёшей оказались в эмиграции — Константинополь, Прага, Берлин. За пределами родины оказались её сестра Елена и брат Евгений. Родители, сестра Нина и брат Георгий остались в Киеве.В Берлине была и первая роль Тарасовой в кино. В 1922 году Алла Константиновна снялась на студии "УФА" в киноленте "Раскольников", у известного режиссера Роберта Вине, сыграв Дуняшу Свидригайлову.В том же году труппа художественного театра гастролировала по Европе. Там Тарасова к ней и присоединилась.Вместе с труппой она отправилась в США, где произвела фурор. Однако домой вместе с коллегами ей поехать поначалу не удалось.Осенью 1924 года Тарасовой и Кузьмину разрешили вернуться. В Москве актриса поселилась с сыном и мужем, которого взяли в штат МХАТа техническим сотрудником, в строении во дворе театра, бывшем тогда общежитием. Первое время, как говорила она сама, частенько приходилось выступать в качестве "пожарной команды". Ролей ей давали мало и выпускали только на замены.Так, в связи с болезнью главной исполнительницы она сыграла булгаковскую Елену в пьесе о белогвардейском Киеве "Дни Турбиных". И эту роль заметил главный зритель Советского Союза — сам товарищ Сталин. И оценил соответствующим образом, заставив не любившего её Немировича-Данченко давать ей главные роли.Вскоре она стала любимицей театралов всего Советского Союза, и её роли казались эталоном. Она блистала в пьесах Чехова. В какой-то момент оказалось, как говорил режиссёр Михаил Кедров, что она осталась единственной, кто видел своих героинь и слышал их интонации.И в личной жизни у неё произошли огромные изменения. Она влюбилась в знаменитого актёра Ивана Москвина и прожила с ним, не разводясь официально, более десяти лет."В конце тридцатых годов в Глинищевском переулке возвели огромный дом для артистов МХАТа, в котором поселились Тарасовы. Но, несмотря на полученную трехкомнатную квартиру, площади Тарасовым катастрофически не хватало. Все они — Алла, ее сын Алексей, бывший муж Кузьмин, ее мать Леонилла, племянница Галочка и домработница — оказались хотя и в большой, но густонаселенной квартире", — вспоминала Варвара Малахиева-Мирович.В то время Алла Константиновна сыграла в фильмах режиссёра Петрова "Гроза" и "Пётр Первый", а ее голос в радиопостановках слышали практически все советские люди. Награда шла за наградой.В 1937 году была премьера спектакля "Анна Каренина". Её племянница Галина Калиновская рассказывала: "Другой такой премьеры в театре я не помню… восхищение, цветы, поклонники. На спектакле было правительство во главе со Сталиным… После спектакля занавес поднимали много раз…" После премьеры "Анны Карениной" актрисе было присвоено звание народной артистки СССР. На представлениях зал кричал: "Да здравствует Сталин! Да здравствует Тарасова!"Борис Пастернак посвятил Тарасовой строки:"То же бешенство риска,Та же радость и больСлили роль и артистку,И артистку и роль.Словно буйство премьершиЧерез столько вековПомогает умершейУбежать из оков.Сколько надо отваги,Чтоб играть на векаКак играют овраги,Как играет река…"В том же году она была на гастролях в Париже, и там состоялась её встреча с сестрой Еленой.Впоследствии нечто похожее Татьяна Лиознова снимет в сцене свидания Штирлица с женой. Разыскав телефон сестры, Алла Константиновна созвонилась с ней. Встречаться было слишком опасно, и они решили просто пройти по разным сторонам улицы.Её сын Алексей Кузьмин-Тарасов, недавно отметивший своё столетие, вспоминал в беседе с Глебом Скороходовым: "Проходило время, а прошлые страхи всегда были с мамой. Но она их глубоко прятала в душе. И никогда не расставалась с крестиком, была глубоко верующим человеком".В конце войны с Тарасовой случилось два события.Первое — главная роль в фильме "Без вины виноватые". Прима МХАТа куталась в плед и ходила в валенках. "Сколько "Незнамовых" (нашедшийся сын главной героини. — Ред.) писали мне о том, что и они, быть может, когда-то найдут своих матерей!" — позже вспоминала она. "Люди, четыре года видевшие только оружие и врага, сегодня увидели свою мать", — это строчки из одного такого письма.Вторым же событием стали новая любовь и новый брак — с генерал-майором Александром Прониным. С ним она и проживёт последние три десятилетия своей жизни. В 1948 году Тарасова вступила в партию, хотя обычно верующих туда не брали."Фильм-спектакль "Анна Каренина" снят спустя 16 лет после премьеры и, по мнению тех, кому довелось на ней присутствовать, не имеет никакого отношения к знаменитому созданию Художественного театра. Театр сам просил никогда не показывать эту неудачную работу.Однако в 90-х, когда началось разрушение старых ценностей, решили развеять легенду актрисы, имя которой вызывало волнение, трепет и любовь зрителей в течение многих десятилетий, и на телевизионном экране появился старый фильм-спектакль. Роль Анны Карениной, сделанная с Вл. И. Немировичем-Данченко, была полностью дискредитирована", — рассказывал телеведущий Виталий Вульф."Способ вести себя на сцене устаревает с годами безнадежнее, чем любое из искусств. Но Алла Тарасова — едва ли не единственная из знаменитых мхатовских "стариков", чья игра сегодня кажется архаичной абсолютно, от начала до конца, в каждой интонации и в каждом движении", — писал в газете "КоммерсантЪ" Роман Должанский, и с этими словами трудно не согласиться.С 1951 по 1955 год она — директор МХАТа. Три созыва она была депутатом Верховного Совета СССР, а с 1970 по 1973 год — председатель Совета старейшин МХАТа. Именно этот совет принял решение о приглашении Олега Ефремова. И была семья — мать, прожившая 96 лет рядом с дочерью, муж-генерал, сын, женатый на тёте актёра Пороховщикова, внуки…Алла Константиновна открыла свой жизненный секрет Ирине Мирошниченко, сказав: "Я всегда любила и всегда была любима".Алла Тарасова вызовет бурю эмоций у зрителей в 1957 году, когда сыграет Марию Стюарт в одноименном спектакле по пьесе Шиллера. Вот как отзывалась о своей партнерше актриса Ангелина Степанова (королева Елизавета): "Забыть то, как играла Тарасова, невозможно… Талант актрисы огромен".Были еще роли, были речи с высоких трибун. Последней ролью Тарасовой была мать Валентины в пьесе Рощина "Валентин и Валентина" в режиссуре Олега Ефремова. Она еще репетировала Турусину в пьесе островского "На всякого мудреца довольно простоты", однажды у нее на репетиции разболелась голова, работу прервали, Алла Константиновна спустилась в зал, постояла в проходе, оглянулась на сцену и ушла.Своей кончиной в 1973 году она преподнесла большие неудобства властям и театру.Народной артистке СССР полагалось место на Новодевичьем кладбище на специальном участке, выкупленном театром еще до революции, но Тарасова отказалась и строго-настрого потребовала, чтобы её положили рядом с матерью на менее престижном Введенском. Год спустя там же захоронили двух её мужей (Кузьмина и Пронина) и брата великой актрисы Георгия.Место советской примадонны пустовало недолго, и вскоре его заняла названная родителями в честь Тарасовой Алла Борисовна Пугачёва.

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