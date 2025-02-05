"Есть указание работать аккуратно": Скоробогатый рассказал, как ВС РФ действуют в Курской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" и группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Казалось бы, ВС РФ должны "броситься нахрапом" на эти территории, чтобы как можно скорее их освободить, но это пока не происходит. Судя по кадрам, мы осторожно работаем с воздуха. Боевая работа идет очень поступательно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Освобождение курского плацдарма является одним из базовых вопросов, которые нужно решить до переговоров. Именно по Курской области можно будет понять дальнейшую динамику боевых действий ВС РФ, сообщил эксперт.
Казалось бы, ВС РФ должны "броситься нахрапом" на эти территории, чтобы как можно скорее их освободить, но это пока не происходит, отметил Скоробогатый. Понятно, что Украина нагнала туда много войск и попыталась эти места укрепить, добавил журналист.
"Но, все-таки – это выдвинутый плацдарм в нашу территорию, по которому нам очень удобно работать на дистанции. Там у нас тоже много сильных частей. Судя по кадрам, мы осторожно работаем с воздуха. Все идет очень поступательно", – подчеркнул Скоробогатый.
Он объяснил это тем, что командование не хочет превращать эти территории "в пыль как Волчанск" (хотя Волчанск тоже жалко). Есть указание, что ВС РФ должны работать аккуратно, сообщил эксперт.
"С другой стороны, курский плацдарм остается для Украины внушительным аргументом на переговорах. По логике вещей мы должны были этот аргумент ликвидировать как можно скорее, но мы этого не делаем. Мы вообще действуем так, будто бы собираемся воевать весь следующий год, несмотря на какую-то подготовку к переговорам", – подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО – в материале "Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котел" на сайте Украина.ру.