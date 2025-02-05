Курск, судьба Зеленского и украинский национализм: эксперт о решении базовых вопросов до переговоров - 05.02.2025 Украина.ру
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Курск, судьба Зеленского и украинский национализм: эксперт о решении базовых вопросов до переговоров
Курск, судьба Зеленского и украинский национализм: эксперт о решении базовых вопросов до переговоров - 05.02.2025 Украина.ру
Курск, судьба Зеленского и украинский национализм: эксперт о решении базовых вопросов до переговоров
Перед переговорами по Украине по существу нужно решить несколько базовых вопросов. Это освобождение Курской области, вопросы касающиеся легитимности Зеленского, Украины и НАТО, русского языка и украинского национализма. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2025-02-05T05:00
2025-02-05T05:00
новости
украина
россия
курская область
владимир зеленский
нато
пётр скоробогатый
национализм
русский язык
переговоры
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Сложно сказать, какой стратегии придерживается Москва на переговорах по Украине, отметил эксперт. Мы часто говорили, что обе стороны готовы к диалогу без предварительных условий, и, похоже, этот диалог идет, добавил он.Третий базовый вопрос – это вопрос русского языка и украинского национализма. Москва будет поднимать этот вопрос не в последнюю очередь, потому что тема идентичности – залог дальнейшего существования Украины или в русофобском, или в нейтральном статусе, подчеркнул журналист.Да, внушительное количество русскоговорящих регионов может уйти из Украины, но необходимо закрепить в будущем украинском государстве внушительную часть русскости. Иначе мы проиграем эти территории без всякой войны, констатировал Скоробогатый."Четвертое. Курская область. Именно по ней можно будет понять нашу дальнейшую динамику боевых действий. Казалось бы, мы должны будем броситься нахрапом на эти территории, чтобы как можно скорее их освободить, но это пока не происходит", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине: Сергей Ермаков: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, курская область, владимир зеленский, нато, пётр скоробогатый, национализм, русский язык, переговоры, сво, детали, спецоперация, территория
Новости, Украина, Россия, Курская область, Владимир Зеленский, НАТО, Пётр Скоробогатый, национализм, Русский язык, переговоры, СВО, детали, Спецоперация, территория

Курск, судьба Зеленского и украинский национализм: эксперт о решении базовых вопросов до переговоров

05:00 05.02.2025
 
© Игорь ГомольскийФото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
Фото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
© Игорь Гомольский
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Перед переговорами по Украине по существу нужно решить несколько базовых вопросов. Это освобождение Курской области, вопросы касающиеся легитимности Зеленского, Украины и НАТО, русского языка и украинского национализма. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Сложно сказать, какой стратегии придерживается Москва на переговорах по Украине, отметил эксперт. Мы часто говорили, что обе стороны готовы к диалогу без предварительных условий, и, похоже, этот диалог идет, добавил он.
"Другое дело, что перед переговорами по существу нужно решить несколько базовых вопросов. Первое. Легитимность Зеленского. Второе. Украина и НАТО. Россия настаивает на полном ее невступлении в Альянс, а США настаивают на отсрочке", – указал Скоробогатый.
Третий базовый вопрос – это вопрос русского языка и украинского национализма. Москва будет поднимать этот вопрос не в последнюю очередь, потому что тема идентичности – залог дальнейшего существования Украины или в русофобском, или в нейтральном статусе, подчеркнул журналист.
Да, внушительное количество русскоговорящих регионов может уйти из Украины, но необходимо закрепить в будущем украинском государстве внушительную часть русскости. Иначе мы проиграем эти территории без всякой войны, констатировал Скоробогатый.
"Четвертое. Курская область. Именно по ней можно будет понять нашу дальнейшую динамику боевых действий. Казалось бы, мы должны будем броситься нахрапом на эти территории, чтобы как можно скорее их освободить, но это пока не происходит", – подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине: Сергей Ермаков: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией на сайте Украина.ру.
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НовостиУкраинаРоссияКурская областьВладимир ЗеленскийНАТОПётр СкоробогатыйнационализмРусский языкпереговорыСВОдеталиСпецоперациятерритория
 
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