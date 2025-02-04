Пойманные в Курской области украинские десантники отправятся в ИК строгого режима - 04.02.2025 Украина.ру
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Пойманные в Курской области украинские десантники отправятся в ИК строгого режима
Пойманные в Курской области украинские десантники отправятся в ИК строгого режима - 04.02.2025 Украина.ру
Пойманные в Курской области украинские десантники отправятся в ИК строгого режима
К лишению свободы за совершение террористических актов в Курской области приговорены украинские военнослужащие. Об этом 4 февраля сообщил СК РФ.
2025-02-04T13:22
2025-02-04T13:22
новости
курская область
россия
ск рф
вооруженные силы украины
следственный комитет
приговор
всу
кто
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Второй западный окружной военный суд вынес приговор в отношении военнослужащих 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ: Александр Манько и Юрий Радченко признаны виновными в незаконном пересечении российской границы и совершении террористических актов в Курской области.Следственный комитет отметил, что Манько и Радченко были задержаны российскими военнослужащими 30 августа в ходе боевых действий на территории Российской Федерации."Приговором суда Манько назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима, Радченко - в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в СК РФ.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Больше новостей представлено в обзоре ВСУ атаковали школьный автобус, США могут восстановить поставки оружия Киеву. Главное на 13.00 4 февраля
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новости, курская область, россия, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет, приговор, всу, кто
Новости, Курская область, Россия, СК РФ, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, приговор, ВСУ, КТО

Пойманные в Курской области украинские десантники отправятся в ИК строгого режима

13:22 04.02.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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К лишению свободы за совершение террористических актов в Курской области приговорены украинские военнослужащие. Об этом 4 февраля сообщил СК РФ.
Второй западный окружной военный суд вынес приговор в отношении военнослужащих 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ: Александр Манько и Юрий Радченко признаны виновными в незаконном пересечении российской границы и совершении террористических актов в Курской области.
"Находясь в Суджанском районе Курской области, указанные лица осуществляли запугивание и устрашение местного населения, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению", - сказано в официальном сообщении.
Следственный комитет отметил, что Манько и Радченко были задержаны российскими военнослужащими 30 августа в ходе боевых действий на территории Российской Федерации.
"Приговором суда Манько назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима, Радченко - в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в СК РФ.
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2 февраля, 12:51
Алаудинов раскрыл обман ВСУ с коридором для мирных жителей Суджи и обстрелом интернатаКак и в истории с ракетным ударом по интернату в Судже, так и ранее в истории с гуманитарным коридором для вывода мирных жителей из этого города ВСУ не брезгуют обманом. Об этом в своём телеграм-канале рассказал командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Больше новостей представлено в обзоре ВСУ атаковали школьный автобус, США могут восстановить поставки оружия Киеву. Главное на 13.00 4 февраля
 
НовостиКурская областьРоссияСК РФВооруженные силы УкраиныСледственный комитетприговорВСУКТО
 
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