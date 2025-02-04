Пойманные в Курской области украинские десантники отправятся в ИК строгого режима
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
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К лишению свободы за совершение террористических актов в Курской области приговорены украинские военнослужащие. Об этом 4 февраля сообщил СК РФ.
Второй западный окружной военный суд вынес приговор в отношении военнослужащих 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ: Александр Манько и Юрий Радченко признаны виновными в незаконном пересечении российской границы и совершении террористических актов в Курской области.
"Находясь в Суджанском районе Курской области, указанные лица осуществляли запугивание и устрашение местного населения, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению", - сказано в официальном сообщении.
Следственный комитет отметил, что Манько и Радченко были задержаны российскими военнослужащими 30 августа в ходе боевых действий на территории Российской Федерации.
"Приговором суда Манько назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима, Радченко - в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в СК РФ.
2 февраля, 12:51Алаудинов раскрыл обман ВСУ с коридором для мирных жителей Суджи и обстрелом интернатаКак и в истории с ракетным ударом по интернату в Судже, так и ранее в истории с гуманитарным коридором для вывода мирных жителей из этого города ВСУ не брезгуют обманом. Об этом в своём телеграм-канале рассказал командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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