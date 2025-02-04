https://ukraina.ru/20250204/1060798100.html

Пойманные в Курской области украинские десантники отправятся в ИК строгого режима

Пойманные в Курской области украинские десантники отправятся в ИК строгого режима - 04.02.2025 Украина.ру

Пойманные в Курской области украинские десантники отправятся в ИК строгого режима

К лишению свободы за совершение террористических актов в Курской области приговорены украинские военнослужащие. Об этом 4 февраля сообщил СК РФ.

2025-02-04T13:22

2025-02-04T13:22

2025-02-04T13:22

новости

курская область

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Второй западный окружной военный суд вынес приговор в отношении военнослужащих 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ: Александр Манько и Юрий Радченко признаны виновными в незаконном пересечении российской границы и совершении террористических актов в Курской области.Следственный комитет отметил, что Манько и Радченко были задержаны российскими военнослужащими 30 августа в ходе боевых действий на территории Российской Федерации."Приговором суда Манько назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима, Радченко - в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в СК РФ.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Больше новостей представлено в обзоре ВСУ атаковали школьный автобус, США могут восстановить поставки оружия Киеву. Главное на 13.00 4 февраля

https://ukraina.ru/20250202/1060749815.html

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новости, курская область, россия, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет, приговор, всу, кто