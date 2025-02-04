https://ukraina.ru/20250204/1060784203.html

Хроники энергетической войны: Искушение Германии "Северным потоком" и украинская "энергетика Шрёдингера"

Хроники энергетической войны: Искушение Германии "Северным потоком" и украинская "энергетика Шрёдингера" - 04.02.2025 Украина.ру

Хроники энергетической войны: Искушение Германии "Северным потоком" и украинская "энергетика Шрёдингера"

Грядущие в Европе дебаты о возобновлении работы "Северных потоков" и энергетического сотрудничества с Россией в целом обещают быть эмоциональными и полными обвинений в "предательстве Украины".

2025-02-04T03:14

2025-02-04T03:14

2025-02-04T03:15

хроника энергетической войны

украина

германия

россия

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Европа собирается снова включить "Северные потоки"?Могут ли подводные нитки газопроводов системы "Северный поток", частично разрушенные диверсантами в сентябре 2022 года, в конечном итоге вновь заработать? Об этом рассуждает обозреватель британского издания The Spectator Оуэн Мэтьюз в опубликованном 30 января материале.На прошлой неделе энергетическое агентство Дании разрешило Nord Stream 2 AG – дочерней компании "Газпрома", эксплуатировавшей упомянутые газопроводы, – начать работы по герметизации поврежденных концов трёх разрушенных трубопроводов. Это станет первым шагом к восстановлению газопровода, по которому до февраля 2022 года поставлялось до 40% газа в Германию.Это произошло всего через несколько дней после того, как лидер немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила на партийной конференции, что "мы вернём "Северный поток" в строй, и вы можете на это рассчитывать!" Вайдель также пообещала "снести все ветряные турбины" в Германии и "восстановить работу действующих атомных электростанций". При этом АдГ официально включила в свою предвыборную программу требование немедленной отмены санкций против России и восстановления "Северных потоков".Однако перспектива возвращения к бизнесу как обычно с Россией после прекращения огня на Украине – и возвращения Германии к стратегической зависимости от российского газа – вызывает беспокойство у некоторых членов ЕС. Через несколько дней после высказываний Вайдель президент Польши Анджей Дуда предупредил, что такие страны, как Германия, "не должны поддаваться искушению" возобновить российские поставки, чтобы поддержать свою переживающую трудности экономику."Я могу только надеяться, что европейские лидеры извлекут уроки из агрессии России против Украины и проведут в жизнь решение о том, чтобы никогда не возобновлять прокачку газа по этому трубопроводу", – сказал Дуда. Он также заявил, что вместо того, чтобы ремонтировать построенный Россией газопровод стоимостью 10 миллиардов евро, "Северный поток" следует "демонтировать".Однако для немецких избирателей – и для многих представителей немецкой промышленности – потеря дешевого российского газа оказалась катастрофической. Двойной энергетический шок, вызванный разрушением "Северного потока" и закрытием немецких атомных электростанций по настоянию "зелёных", привел к крупнейшему со времен Второй мировой войны падению уровня жизни в Германии. Он также вызвал спад экономики, сравнимый с финансовым кризисом 2008 года.Согласно недавнему документу, опубликованному Форумом за новую экономику, неспособность защитить немецкую промышленность от скачка цен на энергоносители может превратить 2020-е годы в "потерянное десятилетие для Германии" и ещё больше подстегнуть рост рейтингов АдГ.При этом ЕС изо всех сил пытается решить задачу квадратуры круга, чтобы одновременно наказать Россию экономически, и найти источники газа для сдерживания цен на электроэнергию. Несмотря на ограничение цен на экспорт российской нефти, прекращение авиационного и банковского сообщения и замораживание российских государственных активов, Брюссель так и не ввел санкции против самих газопроводов "Северный поток" (СП).Датское энергетическое агентство заявило, что одобрило ремонтные работы на СП, поскольку "согласно международному праву обязано разрешить создание и эксплуатацию трубопроводных объектов на датском континентальном шельфе".Согласно заявлению агентства, предполагаемые работы будут заключаться в установке специально разработанных водонепроницаемых заглушек на две взорванные трубы "Северного потока – 1" и одну из труб "Северного потока – 2". Это позволит откачать воду из затопленных трубопроводов и, потенциально, поднять их с глубины 90 метров и отремонтировать. Стоимость ремонта оценивается в 622 миллиона евро, по данным административного управляющего Nord Stream 2 AG, швейцарской компании Transliq AG.Но одна из веток "Северного потока – 2" остается неповреждённой и готовой к работе. Хотя этот новый трубопровод так и не получил окончательного разрешения немецких регулирующих органов, он всё ещё находится под давлением и технически может немедленно возобновить прокачку газа.Это позволило бы обеспечить более половины объема газа, который поставлял "Северный поток – 1" до разрушения, и одним махом разрешить энергетический кризис в Германии и Европе. После завершения ремонта трёх других газопроводов Европа технически сможет удвоить довоенный объем импорта газа от "Газпрома"."Экономическая выгода по сравнению с импортом сжиженного природного газа (СПГ) может быть огромной. Но моральные издержки будут столь же огромны. Грядущие в Европе дебаты о возобновлении зависимости от "Газпрома" обещают быть эмоциональными и полными обвинений в предательстве Украины. Но возможность просто снова открыть газовые краны – это технический факт. Вопрос в том, смогут ли будущие политики устоять перед искушением", – резюмирует Оуэн Мэтьюз.Напомним, ВВП Германии, крупнейшей экономики Европы, в период с октября по декабрь по сравнению с предыдущим 3-м кварталом 2024 года снизился на 0,2%, сообщило 30 января немецкое статистическое ведомство Destatis. Таким образом, сокращение ВВП ФРГ в последние месяцы продолжилось, и это после того, как с минусом, хотя и небольшим, закончились и 2023, и 2024 годы. То есть Германия третий год не может выйти из рецессии, и главная причина этого – отсутствие привычных энергоносителей из России, в первую очередь газа.Украинская "энергетика Шрёдингера": одновременно жива и мертваКонфликт с Россией отбросил Украину на 100 лет назад, энергетика страны уничтожена, заявил, в частности, госсекретарь США Марко Рубио в интервью 31 января. Из Киева эту информацию как частично подтвердили, так и частично опровергли.Так, в опубликованном 31 января инфляционном докладе Национального банка Украины (НБУ) было сказано, что дефицит электроэнергии в стране в 2025 году составит 4% даже с учетом импорта. По оценкам экспертов НБУ, в 2026 году дефицит составит 2%, и около 1% в 2027-м – также с учётом импорта.Украина с весны 2024 года после серии повреждений на главных тепловых и гидроэлектростанциях страны наращивает импорт электроэнергии из пяти стран Евросоюза: Венгрии, Молдавии, Польши, Румынии и Словакии. По данным НБУ, с 1 декабря 2024 года максимально возможный объем импорта электроэнергии из Евросоюза был увеличен до 2,1 ГВт.Напомним, что весной 2024 года Украина столкнулась с огромными потерями в генерации энергии, в связи с разрушением трансформаторных подстанций, ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Тогда были повреждены Каневская ГЭС, ДнепроГЭС, Змиевская ТЭС, уничтожен крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области – Трипольская ТЭС. В июне 2024 года в Киеве объявили, что уничтожено 9 ГВт мощности для производства энергии, то есть 80% мощности тепловой электрогенерации и 1/3 мощности ГЭС.26 августа 2024 года киевские власти сообщили о массовом повреждении объектов энергетической инфраструктуры, в том числе Киевской ГЭС. В декабре 2024 года принадлежащий украинскому олигарху Ринату Ахметову энергохолдинг ДТЭК временно приостановил предоставление информации о текущем состоянии энергосистемы "в целях безопасности".С другой стороны, близкая к украинскому правительству аналитическая компания ExPro 3 февраля сообщила, что в январе 2025 года Украина будто бы сократила импорт электроэнергии на 56%, по сравнению с декабрем 2024 года – до почти 189 тыс. МВт-ч. По данным издания, Польша заняла 30% в доле импорта, Венгрия – 25,5%, Словакия – почти 25%, при этом импорт сократился по всем направлениям. ExPro утверждает, что "сокращение импорта обусловлено, в том числе, и улучшением ситуации в энергосистеме и достаточного ресурса от внутренних производителей", однако признаёт, что по сравнению с январем 2024 года импорт электроэнергии на Украину вырос более чем на 50%.Большой разброс наблюдается и в оценках запасов газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины. Так, экс-глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон заявил, что ПХГ страны постепенно подходят к уровню наполненности в 10%, когда проектная возможность отбора газа упадет до 60 млн кубометров в сутки. "Это будет означать, что мы не сможем удовлетворить спрос за счет добычи и ПХГ, и нужно будет экстренно импортировать газ", – написал он в социальных сетях 29 января.Как отметил Макогон, сейчас среднее потребление газа в стране составляет 110 млн кубометров в сутки. При этом 52 млн кубометра в сутки дает добыча, остальное должно предоставить ПХГ и/или импорт. "Но если будут морозы, то потребление может вырасти до 140-150 млн куб. м в сутки, а хранилища уже не смогут в проектных режимах выдать 90-100 млн кубометров. Поэтому будет нужен импорт и в значительных объемах и любой ценой", – добавил он. По его информации, начиная с февраля, НАК "Нафтогаз Украины" планирует начать импорт газа. При этом компания летом 2024 года могла покупать газ для импорта по $300-350 за тысячу кубометров, а сейчас будет покупать примерно по $500-550.В ответ в пресс-службе "Нафтогаза Украины" сообщили, что компания контролирует ситуацию с запасами газа. "Их хватит для устойчивого прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев – главный приоритет нашей работы. Группа Нафтогаз также импортирует топливо – должны быть готовыми ко всем вызовам в условиях войны", – обтекаемо заявил глава компании Роман Чумак.При этом упомянутая компания ExPro 3 февраля сообщила, что, по её оценкам, на 31 января в ПХГ Украины хранилось 8,16 миллиардов кубометров природного газа. Хотя это самый низкий показатель с 2015 года, но поскольку общая мощность украинских ПХГ 30,95 миллиарда кубометров, то хранилища были заполнены на 26,4%.При этом в ExPro утверждают, что потребление природного газа в феврале-марте 2025 года может составить 5,2 млрд кубометров, а при существенном похолодании – около 5,5 млрд кубометров. Часть потребления удастся покрыть за счёт внутренней добычи – более 3,2 миллиарда кубометров, а из хранилищ останется отобрать около 2 миллиардов кубометров газа при стабильном потреблении, или 2,3 миллиарда кубометров при холодной погоде и увеличенном потреблении. По оценкам компании, к началу апреля в украинских газохранилищах будет оставаться 5,85-6,2 миллиарда кубометров газа – самый низкий показатель за всю историю, но ещё не катастрофический.О реальной ситуации в украинских ПХГ можно будет судить по уровню импорта газа в ближайшие недели. При этом закупать его придётся по самой высокой цене с 2022 года: газовые котировки в Европе остаются вблизи $580 долларов за тысячу кубометров.Подробнее о ситуации в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: бангладешцы в Закарпатье, лживая статистика и жизнь без денег от USAID*"*Организация деятельность которой запрещена на территории РФ

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украина, германия, россия, анджей дуда, сергей макогон, ес, газпром, нбу, северный поток, северный поток-2, эксклюзив