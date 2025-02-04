Нелегитимная диктатура. Эксперт объяснил, что будет, если Рада отменит указ Зеленского о переговорах с РФ
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Если Верховная Рада отменит указ Зеленского о запрете переговоров с РФ, от этого Украине будет не лучше, а хуже. Как только они отменят указ, "гитлеровская стройность" внутреннего управления на Украине будет нарушена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Президент России Владимир Путин в недавнем интервью отметил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать.
По словам эксперта, тут проблема не с юридической точки зрения, а с военной. Если бы Украина выигрывала бы войну, с ней бы общались независимо от того, кто там является легитимной властью, добавил он.
"Но Украина войну проигрывает, поэтому ей диктуют условия, на которых с ней будут общаться. Поэтому даже если бы Зеленского избрали бы каждые утро и вечер, можно еще в обед, большинством в 120%, то он все равно был бы нелегитимен", — подчеркнул Ищенко.
Россия сама вправе решать, кто для нее легитимен, а кто — нет. Поэтому если Рада отменит указ Зеленского, от этого Украине будет не лучше, а хуже, констатировал политолог.
Проблемы Украины начнутся в тот момент, когда в Раде будут отменять указ, потому что сейчас там диктатура, причем не важно легитимная она или нет, уточнил он.
"[Адольф] Гитлер тоже пришел к власти легитимно, а потом Конституцию отменил. И как только они отменят указ Зеленского, гитлеровская стройность внутреннего управления на Украине нарушится", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его на сайте Украина.ру.
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