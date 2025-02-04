Нелегитимная диктатура. Эксперт объяснил, что будет, если Рада отменит указ Зеленского о переговорах с РФ - 04.02.2025 Украина.ру
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Нелегитимная диктатура. Эксперт объяснил, что будет, если Рада отменит указ Зеленского о переговорах с РФ
Нелегитимная диктатура. Эксперт объяснил, что будет, если Рада отменит указ Зеленского о переговорах с РФ - 04.02.2025 Украина.ру
Нелегитимная диктатура. Эксперт объяснил, что будет, если Рада отменит указ Зеленского о переговорах с РФ
Если Верховная Рада отменит указ Зеленского о запрете переговоров с РФ, от этого Украине будет не лучше, а хуже. Как только они отменят указ, "гитлеровская стройность" внутреннего управления на Украине будет нарушена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-04T04:30
2025-02-04T04:30
новости
украина
россия
владимир зеленский
ростислав ищенко
верховная рада
рада
переговоры
указ
всу
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Президент России Владимир Путин в недавнем интервью отметил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать.По словам эксперта, тут проблема не с юридической точки зрения, а с военной. Если бы Украина выигрывала бы войну, с ней бы общались независимо от того, кто там является легитимной властью, добавил он.Россия сама вправе решать, кто для нее легитимен, а кто — нет. Поэтому если Рада отменит указ Зеленского, от этого Украине будет не лучше, а хуже, констатировал политолог.Проблемы Украины начнутся в тот момент, когда в Раде будут отменять указ, потому что сейчас там диктатура, причем не важно легитимная она или нет, уточнил он. "[Адольф] Гитлер тоже пришел к власти легитимно, а потом Конституцию отменил. И как только они отменят указ Зеленского, гитлеровская стройность внутреннего управления на Украине нарушится", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине: "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США".
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новости, украина, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, верховная рада, рада, переговоры, указ, всу, вс рф, адольф гитлер, сво, детали, власти украины
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Верховная Рада, Рада, переговоры, указ, ВСУ, ВС РФ, Адольф Гитлер, СВО, детали, власти Украины

Нелегитимная диктатура. Эксперт объяснил, что будет, если Рада отменит указ Зеленского о переговорах с РФ

04:30 04.02.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Если Верховная Рада отменит указ Зеленского о запрете переговоров с РФ, от этого Украине будет не лучше, а хуже. Как только они отменят указ, "гитлеровская стройность" внутреннего управления на Украине будет нарушена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Президент России Владимир Путин в недавнем интервью отметил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать.
По словам эксперта, тут проблема не с юридической точки зрения, а с военной. Если бы Украина выигрывала бы войну, с ней бы общались независимо от того, кто там является легитимной властью, добавил он.
"Но Украина войну проигрывает, поэтому ей диктуют условия, на которых с ней будут общаться. Поэтому даже если бы Зеленского избрали бы каждые утро и вечер, можно еще в обед, большинством в 120%, то он все равно был бы нелегитимен", — подчеркнул Ищенко.
Россия сама вправе решать, кто для нее легитимен, а кто — нет. Поэтому если Рада отменит указ Зеленского, от этого Украине будет не лучше, а хуже, констатировал политолог.
Проблемы Украины начнутся в тот момент, когда в Раде будут отменять указ, потому что сейчас там диктатура, причем не важно легитимная она или нет, уточнил он.
"[Адольф] Гитлер тоже пришел к власти легитимно, а потом Конституцию отменил. И как только они отменят указ Зеленского, гитлеровская стройность внутреннего управления на Украине нарушится", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине: "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США".
Алексей Маслов интервью
18 января, 08:00
Алексей Маслов: Китай прижимает РФ по трем направлениям, потому что готовится к переговорам с ТрампомЗа последнее время произошло несколько шагов со стороны Китая в сторону России, которые можно рассматривать как неконструктивные. Но Китай их делает не столько против России, а таким образом готовится к переговорам с Трампом.
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкоВерховная РадаРадапереговорыуказВСУВС РФАдольф ГитлерСВОдеталивласти Украины
 
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