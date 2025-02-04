https://ukraina.ru/20250204/1060781637.html

Нелегитимная диктатура. Эксперт объяснил, что будет, если Рада отменит указ Зеленского о переговорах с РФ

Нелегитимная диктатура. Эксперт объяснил, что будет, если Рада отменит указ Зеленского о переговорах с РФ - 04.02.2025 Украина.ру

Нелегитимная диктатура. Эксперт объяснил, что будет, если Рада отменит указ Зеленского о переговорах с РФ

Если Верховная Рада отменит указ Зеленского о запрете переговоров с РФ, от этого Украине будет не лучше, а хуже. Как только они отменят указ, "гитлеровская стройность" внутреннего управления на Украине будет нарушена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-04T04:30

2025-02-04T04:30

2025-02-04T04:30

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ростислав ищенко

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переговоры

указ

всу

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Президент России Владимир Путин в недавнем интервью отметил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать.По словам эксперта, тут проблема не с юридической точки зрения, а с военной. Если бы Украина выигрывала бы войну, с ней бы общались независимо от того, кто там является легитимной властью, добавил он.Россия сама вправе решать, кто для нее легитимен, а кто — нет. Поэтому если Рада отменит указ Зеленского, от этого Украине будет не лучше, а хуже, констатировал политолог.Проблемы Украины начнутся в тот момент, когда в Раде будут отменять указ, потому что сейчас там диктатура, причем не важно легитимная она или нет, уточнил он. "[Адольф] Гитлер тоже пришел к власти легитимно, а потом Конституцию отменил. И как только они отменят указ Зеленского, гитлеровская стройность внутреннего управления на Украине нарушится", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине: "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США".

https://ukraina.ru/20250118/1060363171.html

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