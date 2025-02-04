https://ukraina.ru/20250204/1060780750.html

"Украина всё, пора сбрасываться на похороны": Ищенко о том, почему у ВСУ заканчиваются людские ресурсы

"Украина всё, пора сбрасываться на похороны": Ищенко о том, почему у ВСУ заканчиваются людские ресурсы - 04.02.2025 Украина.ру

"Украина всё, пора сбрасываться на похороны": Ищенко о том, почему у ВСУ заканчиваются людские ресурсы

Планку в 40-45 тысяч убитых в месяц Украина давно миновала, их количество растет. Даже если на фронт будет отправляться столько же новобранцев, сколько успевают пропустить через себя ТЦК, Зеленский все равно не сможет затыкать дыры с потерями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-04T06:15

2025-02-04T06:15

2025-02-04T06:15

новости

украина

россия

ростислав ищенко

владимир зеленский

всу

убитые

потери всу

мобилизация

население

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/19/1058366834_164:0:1206:586_1920x0_80_0_0_380f73f56e6f59da088d15b3fb24a2a7.jpg

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что масштабы дезертирства в ВСУ могут сорвать планы киевского режима по мобилизации. Журналисты прогнозируют, что если эта тенденция сохранится, то украинской армии не останется людских ресурсов не только для наступления, но и для удержания собственных позиций.По словам эксперта, на пике "успеха" ТЦК (ТЦК и СП, украинские военкоматы) поставляли на фронт 40-45 тысяч человек в месяц. Если центры комплектования напрягутся, то могут поставлять на фронт тысяч 60. Планку в 40-45 тысяч убитых в месяц Украина давно миновала, их количество растет, указал он.И если предположить идеальную для Зеленского ситуацию, когда на фронт отправляется столько, сколько успевают пропустить через себя ТЦК, он все равно не сможет затыкать дыры с потерями, констатировал политолог.Die Welt все правильно написала, но это уже произошло, людские ресурсы заканчиваются. Они лишь констатируют факт и приучают своё население к осознанию того, что "Украина всё, надо сбрасываться на похороны", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его на сайте Украина.ру.Также на тему украинского кризиса: Сто дней Трампа и полгода Зеленского.

https://ukraina.ru/20250203/1060778035.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, ростислав ищенко, владимир зеленский, всу, убитые, потери всу, мобилизация, население, ресурсы, сво, детали