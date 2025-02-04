"Украина всё, пора сбрасываться на похороны": Ищенко о том, почему у ВСУ заканчиваются людские ресурсы
Коллаж: Владимир Зеленский, кладбище
Планку в 40-45 тысяч убитых в месяц Украина давно миновала, их количество растет. Даже если на фронт будет отправляться столько же новобранцев, сколько успевают пропустить через себя ТЦК, Зеленский все равно не сможет затыкать дыры с потерями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что масштабы дезертирства в ВСУ могут сорвать планы киевского режима по мобилизации.
Журналисты прогнозируют, что если эта тенденция сохранится, то украинской армии не останется людских ресурсов не только для наступления, но и для удержания собственных позиций.
По словам эксперта, на пике "успеха" ТЦК (ТЦК и СП, украинские военкоматы) поставляли на фронт 40-45 тысяч человек в месяц. Если центры комплектования напрягутся, то могут поставлять на фронт тысяч 60. Планку в 40-45 тысяч убитых в месяц Украина давно миновала, их количество растет, указал он.
"Даже если Зеленский мобилизует 18-летних, это тоже его не спасет. Поэтому он и говорит, что ему нужны готовые солдаты. Просто иметь мобресурс (мобилизационный ресурс. — Ред.) это хорошо, но мало, потому что пропускная способность его ТЦК ограничена", — подчеркнул Ищенко.
И если предположить идеальную для Зеленского ситуацию, когда на фронт отправляется столько, сколько успевают пропустить через себя ТЦК, он все равно не сможет затыкать дыры с потерями, констатировал политолог.
Die Welt все правильно написала, но это уже произошло, людские ресурсы заканчиваются. Они лишь констатируют факт и приучают своё население к осознанию того, что "Украина всё, надо сбрасываться на похороны", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его на сайте Украина.ру.
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