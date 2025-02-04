Дело не в дезертирстве: Ищенко рассказал, почему украинскую армию не спасет мобилизация 18-летних - 04.02.2025 Украина.ру
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Дело не в дезертирстве: Ищенко рассказал, почему украинскую армию не спасет мобилизация 18-летних
Дело не в дезертирстве: Ищенко рассказал, почему украинскую армию не спасет мобилизация 18-летних - 04.02.2025 Украина.ру
Дело не в дезертирстве: Ищенко рассказал, почему украинскую армию не спасет мобилизация 18-летних
Российская армия ликвидирует украинских солдат со скоростью в несколько раз превышающей скорость мобилизации. Даже если Зеленский мобилизует 18-летних, это тоже его не спасет, потому что новобранцев надо экипировать и обучить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-04T04:45
2025-02-04T04:45
новости
украина
россия
владимир зеленский
ростислав ищенко
всу
военкомат
мобилизация
потери всу
обучение
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Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что масштабы дезертирства в ВСУ могут сорвать планы киевского режима по мобилизации. Авторы материала прогнозируют, что если эта тенденция сохранится, то у противника не останется людских ресурсов не только для наступления, но и для удержания позиций.Дезертирство стало массовым явлением в рядах ВСУ, это признают сами украинцы. Но не дезертирство может сорвать мобилизационные планы и лишить Владимира Зеленского живой силы на поле боя, отметил эксперт.Даже если Зеленский мобилизует 18-летних, это тоже его не спасет, указал политолог. Поэтому Зеленский говорит, что ему нужны готовые солдаты. Просто иметь мобилизационный ресурс это хорошо, но мало, потому что пропускная способность ТЦК (ТЦК и СП, украинские военкоматы) ограничена, констатировал Ищенко.Зеленский просто не может отправить на фронт всех, кто подлежит мобилизации, даже тех, кто придет в ТЦК добровольно. Их все равно надо экипировать и обучить, и это ограничивает возможности ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Сто дней Трампа и полгода Зеленского.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, всу, военкомат, мобилизация, потери всу, обучение, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, ВСУ, военкомат, мобилизация, потери ВСУ, обучение, СВО, детали, Спецоперация

Дело не в дезертирстве: Ищенко рассказал, почему украинскую армию не спасет мобилизация 18-летних

04:45 04.02.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Российская армия ликвидирует украинских солдат со скоростью в несколько раз превышающей скорость мобилизации. Даже если Зеленский мобилизует 18-летних, это тоже его не спасет, потому что новобранцев надо экипировать и обучить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что масштабы дезертирства в ВСУ могут сорвать планы киевского режима по мобилизации. Авторы материала прогнозируют, что если эта тенденция сохранится, то у противника не останется людских ресурсов не только для наступления, но и для удержания позиций.
Дезертирство стало массовым явлением в рядах ВСУ, это признают сами украинцы. Но не дезертирство может сорвать мобилизационные планы и лишить Владимира Зеленского живой силы на поле боя, отметил эксперт.
"Он (украинский план мобилизации. — Ред.) уже давно сорван, и сорвала его российская армия. Она убивает украинских солдат со скоростью в несколько раз превышающей скорость мобилизации", — подчеркнул Ищенко.
Даже если Зеленский мобилизует 18-летних, это тоже его не спасет, указал политолог. Поэтому Зеленский говорит, что ему нужны готовые солдаты. Просто иметь мобилизационный ресурс это хорошо, но мало, потому что пропускная способность ТЦК (ТЦК и СП, украинские военкоматы) ограничена, констатировал Ищенко.
Зеленский просто не может отправить на фронт всех, кто подлежит мобилизации, даже тех, кто придет в ТЦК добровольно. Их все равно надо экипировать и обучить, и это ограничивает возможности ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: Сто дней Трампа и полгода Зеленского.
Евгений Норин СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Вчера, 17:22
Военный эксперт Евгений Норин: Взяв Торецк и Часов Яр, Россия получит билет на размашистое представлениеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкоВСУвоенкоматмобилизацияпотери ВСУобучениеСВОдеталиСпецоперация
 
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