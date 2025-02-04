https://ukraina.ru/20250204/1060779867.html

Дело не в дезертирстве: Ищенко рассказал, почему украинскую армию не спасет мобилизация 18-летних

Дело не в дезертирстве: Ищенко рассказал, почему украинскую армию не спасет мобилизация 18-летних - 04.02.2025 Украина.ру

Дело не в дезертирстве: Ищенко рассказал, почему украинскую армию не спасет мобилизация 18-летних

Российская армия ликвидирует украинских солдат со скоростью в несколько раз превышающей скорость мобилизации. Даже если Зеленский мобилизует 18-летних, это тоже его не спасет, потому что новобранцев надо экипировать и обучить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-04T04:45

2025-02-04T04:45

2025-02-04T04:45

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военкомат

мобилизация

потери всу

обучение

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Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что масштабы дезертирства в ВСУ могут сорвать планы киевского режима по мобилизации. Авторы материала прогнозируют, что если эта тенденция сохранится, то у противника не останется людских ресурсов не только для наступления, но и для удержания позиций.Дезертирство стало массовым явлением в рядах ВСУ, это признают сами украинцы. Но не дезертирство может сорвать мобилизационные планы и лишить Владимира Зеленского живой силы на поле боя, отметил эксперт.Даже если Зеленский мобилизует 18-летних, это тоже его не спасет, указал политолог. Поэтому Зеленский говорит, что ему нужны готовые солдаты. Просто иметь мобилизационный ресурс это хорошо, но мало, потому что пропускная способность ТЦК (ТЦК и СП, украинские военкоматы) ограничена, констатировал Ищенко.Зеленский просто не может отправить на фронт всех, кто подлежит мобилизации, даже тех, кто придет в ТЦК добровольно. Их все равно надо экипировать и обучить, и это ограничивает возможности ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Сто дней Трампа и полгода Зеленского.

https://ukraina.ru/20250203/1060776970.html

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новости, украина, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, всу, военкомат, мобилизация, потери всу, обучение, сво, детали, спецоперация