Дело не в дезертирстве: Ищенко рассказал, почему украинскую армию не спасет мобилизация 18-летних
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Российская армия ликвидирует украинских солдат со скоростью в несколько раз превышающей скорость мобилизации. Даже если Зеленский мобилизует 18-летних, это тоже его не спасет, потому что новобранцев надо экипировать и обучить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что масштабы дезертирства в ВСУ могут сорвать планы киевского режима по мобилизации. Авторы материала прогнозируют, что если эта тенденция сохранится, то у противника не останется людских ресурсов не только для наступления, но и для удержания позиций.
Дезертирство стало массовым явлением в рядах ВСУ, это признают сами украинцы. Но не дезертирство может сорвать мобилизационные планы и лишить Владимира Зеленского живой силы на поле боя, отметил эксперт.
"Он (украинский план мобилизации. — Ред.) уже давно сорван, и сорвала его российская армия. Она убивает украинских солдат со скоростью в несколько раз превышающей скорость мобилизации", — подчеркнул Ищенко.
Даже если Зеленский мобилизует 18-летних, это тоже его не спасет, указал политолог. Поэтому Зеленский говорит, что ему нужны готовые солдаты. Просто иметь мобилизационный ресурс это хорошо, но мало, потому что пропускная способность ТЦК (ТЦК и СП, украинские военкоматы) ограничена, констатировал Ищенко.
Зеленский просто не может отправить на фронт всех, кто подлежит мобилизации, даже тех, кто придет в ТЦК добровольно. Их все равно надо экипировать и обучить, и это ограничивает возможности ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его на сайте Украина.ру.
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