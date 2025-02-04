Почётный гражданин "Красноднепровска": "президент" Советской Украины Григорий Петровский - 04.02.2025 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20250204/1060776443.html
Почётный гражданин "Красноднепровска": "президент" Советской Украины Григорий Петровский
Почётный гражданин "Красноднепровска": "президент" Советской Украины Григорий Петровский - 04.02.2025 Украина.ру
Почётный гражданин "Красноднепровска": "президент" Советской Украины Григорий Петровский
Удивительно, но в Днепропетровске далеко не все знали, что город был назван в честь Григория Ивановича Петровского. Хотя, казалось бы, название металлургического завода им. Петровского к этому подталкивало… Скорее вспоминали Петра I, не имевшего к городу никакого отношения. Сейчас же город ассоциируется с другим Петровским – уголовником "Нариком"
2025-02-04T08:00
2025-02-04T08:04
история
история
история ссср
история украины
история новороссии
ссср
днепропетровск
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Григорий Петровский родился 4 февраля 1878 года в селе Печенеги Волчанского уезда Харьковской губернии в семье портного и прачки.Он проучился два года в школе при духовной семинарии. Оставить учебу пришлось из-за отсутствия средств (отец умер, когда Григорию было три года).Работать начал в 1889 году – учеником в слесарно-кузнечную мастерскую Курско-Харьковско-Севастопольской железной дороги (был уволен за жалобу на мастера). Потом отправился к брату Петру. От Лозовой до Екатеринослава шёл пешком – не было денег на поезд. Там устроился сначала в телеграфную мастерскую, а 1893 году – в мостовой цех металлургического завода Брянского общества (сейчас – Днепровский металлургический завод группы DCH Александра Ярославского). Там он получил квалификацию токаря, что само по себе было не просто – к станкам допускали не всех.В 1898 году он женился на Домне Федотовне Сиваковой.Стал членом созданного в 1894 году марксистского кружка, душой которого был член Петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" Иван Бабушкин. В 1897 года кружок стал местным отделением "Союза", а в 1898 году Бабушкин создал городскую организацию РСДРП. Петровский в ней заведовал подпольной типографией и складом литературы.1899 году, уклоняясь от призыва в армию, Петровский уехал сначала в Харьков, потом в Николаев, опять в Екатеринослав, в Донбасс работая на заводах и создавая подпольные организации. После раскола партии остался с большевиками.В 1900 и 1903 годах арестовывался и некоторое время сидел в тюрьме. В тюрьме он заболел туберкулёзом, что имело, как ни странно, положительные последствия – его признали негодным к воинской службе. Из тюрьмы его освободили под залог огромной суммы в 100 рублей, собранных рабочими Брянского завода.Во время революции 1905 года Петровский участвовал в уличных боях на Чечеловке* (рабочий район города). Там на протяжении двух недель существовала своеобразная "республика". Петровский был секретарём Екатеринославского Совета рабочих депутатов, просуществовавшего около двух месяцев. После стабилизации ситуации в стране ("наступления реакции") на некоторое время выехал в Германию – в Саарбрюккен.Вернувшись в Россию продолжил работать на заводах, что вообще было нехарактерно для высокопоставленных революционеров, предпочитавших оставаться на нелегальном положении. К 1912 году он был токарем мариупольского завода "Русский Провиданс" (один из заводов, которые позже стали металлургическим комбинатом им. Ильича). Там он, кроме подполья, работал в легальном профсоюзе.В 1912 году легальный статус позволил Петровскому стать депутатом IV Государственной Думы от рабочей курии Екатеринославской губернии. Жандармское управление констатировало:"Рабочий элемент очень доволен избранием в члены IV Государственной Думы Г.И. Петровского, который является убеждённым деятельным работником партии социал-демократов, и рабочие надеются, что он будет ярым защитником интересов рабочего класса".В январе 1913 года кооптирован в члены ЦК РСДРП.20 мая 1913 года выступил в Думе, добиваясь для украинцев школ с преподаванием на родном языке, допущения украинского языка в суде и во всех административных учреждениях на территории с украинским населением, а также свободы деятельности украинских культурно-просветительных учреждений. Это выступление до сих пор вызывает устойчивую ненависть у украинских националистов – они-то всегда боролись за запрет украинского языка по принципу "чем хуже – тем лучше"…Интересно и то, что выступление было после большевистского совещания в Кракове. Именно во время жизни в польской Галичине Ленин в принципе узнал о существовании "украинского вопроса". Скорее всего между "прозрением" Ленина и выступлением Петровского была прямая связь – не похоже, чтобы до этого большевик с опытом работы в интернациональных по составу населения городах Донецко-Криворожского района был озабочен национальным вопросом.В мае 1914 года, после внезапной эмиграции Романа Малиновского (его, как агента охранки, разоблачил депутат-монархист Владимир Пуришкевич), стал председателем большевистской фракции Думы.В ноябре 1914 года арестован за антивоенную агитацию ("измену Отечеству") вместе с другими депутатами-большевиками и выслан на вечное поселение Туруханский край, а потом в Якутию.В 1917 году был освобождён и стал комиссаром Якутии и председателем Комитета гражданской безопасности. Под его руководством съезд крестьян даже принял резолюцию об отделении от России.В июле 1917 направлен руководством партии в Донбасс; член Екатеринославского губернского комитета РСДРП(б), гласный городской думы и председатель её большевистской фракции, член Предпарламента, депутат Всероссийского Учредительного собрания.30 ноября 1917 года стал вторым наркомом внутренних дел РСФСР (первым был Алексей Рыков) и занимал этот пост до 30 марта 1919 года.В 1918 году участвовал в переговорах в Бресте. Подписал приговор Фанни Каплан и директиву о красном терроре.Ещё занимая пост главы НКВД РСФСР, 28 ноября 1918 года, стал председателем Всеукраинского ЦИК (пост этот он занимал по март 1938 годов). Фактически, правда, и ВУЦИК, и ЦК КП(б)У заседали в Москве. Есть мнение, что перемещение Петровского на украинское направление могло быть следствием интриг со стороны Феликса Дзержинского – НКВД и ВЧК никак не могли нащупать границы своей ответственности.Был председателем Всеукраинского революционного комитета (с 11 декабря 1919 по 19 февраля 1920 года). В 1920-23 годах был председателем Всеукраинского ЦК "незаможников" (неимущие крестьяне – беднейшая часть сельского населения, на которую, как на "сельский пролетариат" пыталась опираться Советская власть), возглавлял республиканское общество "Долой неграмотность".Именно Петровский в 1922 году подписал Договор о создании СССР со стороны УССР и был одним из сопредседателей ЦИК СССР (в то время действовала сложная схема, по которой ЦИК возглавляли представители четырёх союзных республик на паритетных началах). Кстати, Петровский принимал участие в написании Конституции РСФСР 1918 года и двух Конституций СССР.В дискуссии о характере Союза Петровский изначально занял сторону Сталина, что, скорее всего, было связано с расстановкой силу внутри КП(б)У и отношениями представителей Донецко-Криворожского промышленного района с группой "украинизаторов" Скрыпника-Раковского.Союзничество со Сталиным особых дивидендов в дальнейшем ему не принесло, хотя он ухитрился избегнуть репрессий. 12 декабря 1937 года избран депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР 1-го созыва. С января 1938 по май 1939 года был заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР. В партийной иерархии он поднялся уровня кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б) и члена Политбюро ЦК КП(б)У.В 1939 году подвергся критике за попустительство "врагам народа" из числа руководителей УССР и снят со всех постов. Интересно, что Днепропетровск при этом переименован не был и, более того, инициативы по его переименованию дальше неформального обсуждения не пошли (город был переименован только в рамках декоммунизации в 2016 году). Сам Петровский после переименования Екатеринослава в 1926 году обижался на то, что не спросили его мнения – он бы предложил название Красноднепровск…В 1940 году директор Музея Революции Фёдор Самойлов (в прошлом также депутат-большевик IV Думы) устроил его своим заместителем по административно-хозяйственной, а потом и по научной части. В музее Петровский и трудился до смерти.В 1941 году погибли оба сына Петровского (интересно, что оба были членами красногвардейского отряда, охранявшего Ленина, и участниками штурма Зимнего дворца 7 ноября 1917 года).Младший, Леонид (1902 г.р.), делал карьеру в РККА, дошёл до должностей командующего Среднеазиатским и замкомандующего Московским военным округах, но в 1938 году был уволен и попал под следствие НКВД (не арестовывался). В конце 1940 года был восстановлен в армии и возглавил 63-й стрелковый корпус, так и не получив нового генеральского звания. В июле-августе 1941 года корпус предпринял успешное наступление, его командир получил назначение на пост командующего 21-й армией, но вступить в должность не смог – погиб в бою, выводя корпус из окружения…Старший, Пётр (1899 г.р.), ещё в 1932 году присоединился к оппозиционной группе Мартемьяна Рютина, на момент начала войны находился в заключении и в сентябре был расстрелян.Муж дочери Петровского Юрий Коцюбинский (сын писателя Михаила Коцюбинского) был расстрелян в 1937 году.С 1942 по 1950 год Григорий Петровский жил в Доме на набережной, что означало частичное снятие с него опалы – квартиры там давались только заслуженным людям.Окончательно претензии к Петровскому были забыты после смерти Сталина, однако в политическую жизнь он уже не вернулся. В работе XX съезда КПСС он принимал участие в статусе почётного гостя (Хрущёв помнил его с ещё дореволюционных времён). В 1953 году Петровский награждён орденом Трудового Красного Знамени, а в 1956 – орденом Ленина.Умер 9 января 1958 года и похоронен в Кремлёвской стене, оставшись одним из немногих высокопоставленных членов КПСС с момента создания, умерших своей смертью.* В некоторых источниках встречается написание "Чечелевка", оно неправильное – или Чечеловка, или, по-украински, Чечелівка.
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Василий Стоякин
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история, история ссср, история украины, история новороссии, ссср, днепропетровск, екатеринослав, иосиф сталин, советская власть, нквд, цик, большевики, октябрьская революция (1917), гражданская война, репрессии, великая отечественная война, усср
История, История, история СССР, история Украины, история Новороссии, СССР, Днепропетровск, Екатеринослав, Иосиф Сталин, Советская власть, НКВД, ЦИК, большевики, Октябрьская революция (1917), гражданская война, репрессии, Великая Отечественная война, УССР

Почётный гражданин "Красноднепровска": "президент" Советской Украины Григорий Петровский

08:00 04.02.2025 (обновлено: 08:04 04.02.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкГригорий Иванович Петровский
Григорий Иванович Петровский - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Удивительно, но в Днепропетровске далеко не все знали, что город был назван в честь Григория Ивановича Петровского. Хотя, казалось бы, название металлургического завода им. Петровского к этому подталкивало… Скорее вспоминали Петра I, не имевшего к городу никакого отношения. Сейчас же город ассоциируется с другим Петровским – уголовником "Нариком"
Григорий Петровский родился 4 февраля 1878 года в селе Печенеги Волчанского уезда Харьковской губернии в семье портного и прачки.
Он проучился два года в школе при духовной семинарии. Оставить учебу пришлось из-за отсутствия средств (отец умер, когда Григорию было три года).
Работать начал в 1889 году – учеником в слесарно-кузнечную мастерскую Курско-Харьковско-Севастопольской железной дороги (был уволен за жалобу на мастера). Потом отправился к брату Петру. От Лозовой до Екатеринослава шёл пешком – не было денег на поезд. Там устроился сначала в телеграфную мастерскую, а 1893 году – в мостовой цех металлургического завода Брянского общества (сейчас – Днепровский металлургический завод группы DCH Александра Ярославского). Там он получил квалификацию токаря, что само по себе было не просто – к станкам допускали не всех.
В 1898 году он женился на Домне Федотовне Сиваковой.
Стал членом созданного в 1894 году марксистского кружка, душой которого был член Петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" Иван Бабушкин. В 1897 года кружок стал местным отделением "Союза", а в 1898 году Бабушкин создал городскую организацию РСДРП. Петровский в ней заведовал подпольной типографией и складом литературы.
Лукьяновская тюрьма - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
30 июля 2024, 16:00История
Девять друзей Баумана. Уникальная история массового побега из самой знаменитой тюрьмы КиеваВ Петербурге есть "Кресты", в Москве – "Бутырка", а в Киеве – "Лукьяновка". Эти тюрьмы объединяет почтенный возраст (более 100 лет) и то, что заключенные сбегают из них крайне редко. Из "Лукьяновки" самый крупный групповой побег случился 31 августа 1902 года. По своему драматизму он мог бы потягаться с сюжетом любого приключенческого романа
1899 году, уклоняясь от призыва в армию, Петровский уехал сначала в Харьков, потом в Николаев, опять в Екатеринослав, в Донбасс работая на заводах и создавая подпольные организации. После раскола партии остался с большевиками.
В 1900 и 1903 годах арестовывался и некоторое время сидел в тюрьме. В тюрьме он заболел туберкулёзом, что имело, как ни странно, положительные последствия – его признали негодным к воинской службе. Из тюрьмы его освободили под залог огромной суммы в 100 рублей, собранных рабочими Брянского завода.
Во время революции 1905 года Петровский участвовал в уличных боях на Чечеловке* (рабочий район города). Там на протяжении двух недель существовала своеобразная "республика". Петровский был секретарём Екатеринославского Совета рабочих депутатов, просуществовавшего около двух месяцев. После стабилизации ситуации в стране ("наступления реакции") на некоторое время выехал в Германию – в Саарбрюккен.
Вернувшись в Россию продолжил работать на заводах, что вообще было нехарактерно для высокопоставленных революционеров, предпочитавших оставаться на нелегальном положении. К 1912 году он был токарем мариупольского завода "Русский Провиданс" (один из заводов, которые позже стали металлургическим комбинатом им. Ильича). Там он, кроме подполья, работал в легальном профсоюзе.
В 1912 году легальный статус позволил Петровскому стать депутатом IV Государственной Думы от рабочей курии Екатеринославской губернии. Жандармское управление констатировало:
2 декабря 2024, 16:15История
Александр Шумский: оппонент Сталина не попавший под каток "большого террора"Александр Шумский – украинский советский и партийный деятель, в качестве наркома просвещения УССР – знатный украинизатор, как член Политбюро ЦК КП(б)У – один из наиболее влиятельных лидеров оппозиции в УССР, от которого в свое время побоялся открыто избавиться даже Сталин
"Рабочий элемент очень доволен избранием в члены IV Государственной Думы Г.И. Петровского, который является убеждённым деятельным работником партии социал-демократов, и рабочие надеются, что он будет ярым защитником интересов рабочего класса".
В январе 1913 года кооптирован в члены ЦК РСДРП.
20 мая 1913 года выступил в Думе, добиваясь для украинцев школ с преподаванием на родном языке, допущения украинского языка в суде и во всех административных учреждениях на территории с украинским населением, а также свободы деятельности украинских культурно-просветительных учреждений. Это выступление до сих пор вызывает устойчивую ненависть у украинских националистов – они-то всегда боролись за запрет украинского языка по принципу "чем хуже – тем лучше"…
Интересно и то, что выступление было после большевистского совещания в Кракове. Именно во время жизни в польской Галичине Ленин в принципе узнал о существовании "украинского вопроса". Скорее всего между "прозрением" Ленина и выступлением Петровского была прямая связь – не похоже, чтобы до этого большевик с опытом работы в интернациональных по составу населения городах Донецко-Криворожского района был озабочен национальным вопросом.
В мае 1914 года, после внезапной эмиграции Романа Малиновского (его, как агента охранки, разоблачил депутат-монархист Владимир Пуришкевич), стал председателем большевистской фракции Думы.
- РИА Новости, 1920, 22.04.2024
22 апреля 2024, 08:22История
Владимир Ленин и Украина. Вождь революции как главный украинский националистПеред началом специальной военной операции Владимир Путин говорил о "настоящей декоммунизации" Украины. Этот риторический приём можно рассматривать по-разному, но наиболее радикальная трактовка заставляет вспомнить, что не было более последовательного сторонника независимости Украины, чем В. И. Ленин
В ноябре 1914 года арестован за антивоенную агитацию ("измену Отечеству") вместе с другими депутатами-большевиками и выслан на вечное поселение Туруханский край, а потом в Якутию.
В 1917 году был освобождён и стал комиссаром Якутии и председателем Комитета гражданской безопасности. Под его руководством съезд крестьян даже принял резолюцию об отделении от России.
В июле 1917 направлен руководством партии в Донбасс; член Екатеринославского губернского комитета РСДРП(б), гласный городской думы и председатель её большевистской фракции, член Предпарламента, депутат Всероссийского Учредительного собрания.
30 ноября 1917 года стал вторым наркомом внутренних дел РСФСР (первым был Алексей Рыков) и занимал этот пост до 30 марта 1919 года.
В 1918 году участвовал в переговорах в Бресте. Подписал приговор Фанни Каплан и директиву о красном терроре.
- РИА Новости, 1920, 01.01.2025
1 января, 08:00История
Что Ленин заложил под СоюзВ декабре исполнилось 102 года с момента создания СССР и 33 года с момента его распада. Казалось бы, история давно быльём поросла – вопрос о воссоздании СССР в какой-либо форме просто не стоит. Однако, травма от распада сверхдержавы была слишком сильна – у людей сохраняется иррациональный страх и вполне рациональное желание понять, что произошло
Ещё занимая пост главы НКВД РСФСР, 28 ноября 1918 года, стал председателем Всеукраинского ЦИК (пост этот он занимал по март 1938 годов). Фактически, правда, и ВУЦИК, и ЦК КП(б)У заседали в Москве. Есть мнение, что перемещение Петровского на украинское направление могло быть следствием интриг со стороны Феликса Дзержинского – НКВД и ВЧК никак не могли нащупать границы своей ответственности.
Был председателем Всеукраинского революционного комитета (с 11 декабря 1919 по 19 февраля 1920 года). В 1920-23 годах был председателем Всеукраинского ЦК "незаможников" (неимущие крестьяне – беднейшая часть сельского населения, на которую, как на "сельский пролетариат" пыталась опираться Советская власть), возглавлял республиканское общество "Долой неграмотность".
Именно Петровский в 1922 году подписал Договор о создании СССР со стороны УССР и был одним из сопредседателей ЦИК СССР (в то время действовала сложная схема, по которой ЦИК возглавляли представители четырёх союзных республик на паритетных началах). Кстати, Петровский принимал участие в написании Конституции РСФСР 1918 года и двух Конституций СССР.
В дискуссии о характере Союза Петровский изначально занял сторону Сталина, что, скорее всего, было связано с расстановкой силу внутри КП(б)У и отношениями представителей Донецко-Криворожского промышленного района с группой "украинизаторов" Скрыпника-Раковского.
Союзничество со Сталиным особых дивидендов в дальнейшем ему не принесло, хотя он ухитрился избегнуть репрессий. 12 декабря 1937 года избран депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР 1-го созыва. С января 1938 по май 1939 года был заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР. В партийной иерархии он поднялся уровня кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б) и члена Политбюро ЦК КП(б)У.
21 сентября 2024, 08:21История
Как начиналась советская украинизация и чем кончили её организаторы21 сентября 1920 года Совет народных комиссаров УССР издал первый развернутый документ о мерах по внедрению в республике украинского языка. Ещё шли бои с Пилсудским и Врангелем, ещё не был создан Советский Союз, а украинское правительство в Харькове уже приступило к решению национального вопроса
В 1939 году подвергся критике за попустительство "врагам народа" из числа руководителей УССР и снят со всех постов. Интересно, что Днепропетровск при этом переименован не был и, более того, инициативы по его переименованию дальше неформального обсуждения не пошли (город был переименован только в рамках декоммунизации в 2016 году). Сам Петровский после переименования Екатеринослава в 1926 году обижался на то, что не спросили его мнения – он бы предложил название Красноднепровск…
В 1940 году директор Музея Революции Фёдор Самойлов (в прошлом также депутат-большевик IV Думы) устроил его своим заместителем по административно-хозяйственной, а потом и по научной части. В музее Петровский и трудился до смерти.
В 1941 году погибли оба сына Петровского (интересно, что оба были членами красногвардейского отряда, охранявшего Ленина, и участниками штурма Зимнего дворца 7 ноября 1917 года).
Младший, Леонид (1902 г.р.), делал карьеру в РККА, дошёл до должностей командующего Среднеазиатским и замкомандующего Московским военным округах, но в 1938 году был уволен и попал под следствие НКВД (не арестовывался). В конце 1940 года был восстановлен в армии и возглавил 63-й стрелковый корпус, так и не получив нового генеральского звания. В июле-августе 1941 года корпус предпринял успешное наступление, его командир получил назначение на пост командующего 21-й армией, но вступить в должность не смог – погиб в бою, выводя корпус из окружения…
Старший, Пётр (1899 г.р.), ещё в 1932 году присоединился к оппозиционной группе Мартемьяна Рютина, на момент начала войны находился в заключении и в сентябре был расстрелян.
Михаил Коцюбинский - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
18 сентября 2024, 16:01История
Михаил Коцюбинский: 160 лет последнему классику украинской литературыМихаил Михайлович Коцюбинский появился на свет 17 сентября 1864 года в Виннице. Его никак невозможно убрать из учебников и хрестоматий, и при этом нельзя поместить ни к "убежденным борцам за независимость Украины", ни к "украиножерам и глашатаям великорусского шовинизма"
Муж дочери Петровского Юрий Коцюбинский (сын писателя Михаила Коцюбинского) был расстрелян в 1937 году.
С 1942 по 1950 год Григорий Петровский жил в Доме на набережной, что означало частичное снятие с него опалы – квартиры там давались только заслуженным людям.
Окончательно претензии к Петровскому были забыты после смерти Сталина, однако в политическую жизнь он уже не вернулся. В работе XX съезда КПСС он принимал участие в статусе почётного гостя (Хрущёв помнил его с ещё дореволюционных времён). В 1953 году Петровский награждён орденом Трудового Красного Знамени, а в 1956 – орденом Ленина.
Умер 9 января 1958 года и похоронен в Кремлёвской стене, оставшись одним из немногих высокопоставленных членов КПСС с момента создания, умерших своей смертью.
* В некоторых источниках встречается написание "Чечелевка", оно неправильное – или Чечеловка, или, по-украински, Чечелівка.
 
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Заголовок открываемого материала
09:56Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России "Орешника"
09:10"Орешник" России против "Чёрного Орла" и "Железного купола": о ракетном кризисе при Трампе – Стефанович
09:02В администрации Трампа спорят о поставках оружия Киеву, их уже приостанавливали - Reuters
09:00Обеспокоенность Киева призывами РФ и США, перебои с помощью. Главное на Украине на утро 4 февраля
08:11Главное за ночь 4 февраля
08:00Почётный гражданин "Красноднепровска": "президент" Советской Украины Григорий Петровский
07:00Петр Скоробогатый: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну
06:45"Может случиться тотальная зрада": Норин рассказал, почему скоро возможен развал вражеской армии
06:30Чистая математика, ничего личного. Сергей Храпач о том, как в ЦРУ готовят переговоры Трампа с Путиным
06:15"Украина всё, пора сбрасываться на похороны": Ищенко о том, почему у ВСУ заканчиваются людские ресурсы
06:00Сергей Сторчак: Трамп готов задушить санкциями весь мир, чтобы госдолг США перестал расти
05:45Отказ от СВО, ввод миротворцев и "заморозка": эксперт назвал три неприемлемых предложения Запада для РФ
05:30Оппозиция будет "душить" Зеленского, чтобы Россия оплатила "роскошь украинского существования" — Ищенко
05:15"Выруливаем с нескольких сторон": Норин про два важных аспекта освобождения Дзержинска и Часов Яра
05:00Конфликт движется к капитуляции Украины: Иванов о том, почему при любом сценарии России нужны переговоры
04:45Дело не в дезертирстве: Ищенко рассказал, почему украинскую армию не спасет мобилизация 18-летних
04:30Нелегитимная диктатура. Эксперт объяснил, что будет, если Рада отменит указ Зеленского о переговорах с РФ
04:15Прекращение государственности: Ищенко рассказал, чем грозит России сохранение суверенитета Украины
04:14Как один "агент Кремля" воюет против других "агентов Кремля". Чем занимается экс-депутат Игорь Мосийчук
04:00Страна под санкциями с 2014 года: Иванов о том, почему "риторика угроз" Трампа обречена на провал
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