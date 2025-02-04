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Почётный гражданин "Красноднепровска": "президент" Советской Украины Григорий Петровский

Почётный гражданин "Красноднепровска": "президент" Советской Украины Григорий Петровский - 04.02.2025 Украина.ру

Почётный гражданин "Красноднепровска": "президент" Советской Украины Григорий Петровский

Удивительно, но в Днепропетровске далеко не все знали, что город был назван в честь Григория Ивановича Петровского. Хотя, казалось бы, название металлургического завода им. Петровского к этому подталкивало… Скорее вспоминали Петра I, не имевшего к городу никакого отношения. Сейчас же город ассоциируется с другим Петровским – уголовником "Нариком"

2025-02-04T08:00

2025-02-04T08:00

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Григорий Петровский родился 4 февраля 1878 года в селе Печенеги Волчанского уезда Харьковской губернии в семье портного и прачки.Он проучился два года в школе при духовной семинарии. Оставить учебу пришлось из-за отсутствия средств (отец умер, когда Григорию было три года).Работать начал в 1889 году – учеником в слесарно-кузнечную мастерскую Курско-Харьковско-Севастопольской железной дороги (был уволен за жалобу на мастера). Потом отправился к брату Петру. От Лозовой до Екатеринослава шёл пешком – не было денег на поезд. Там устроился сначала в телеграфную мастерскую, а 1893 году – в мостовой цех металлургического завода Брянского общества (сейчас – Днепровский металлургический завод группы DCH Александра Ярославского). Там он получил квалификацию токаря, что само по себе было не просто – к станкам допускали не всех.В 1898 году он женился на Домне Федотовне Сиваковой.Стал членом созданного в 1894 году марксистского кружка, душой которого был член Петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" Иван Бабушкин. В 1897 года кружок стал местным отделением "Союза", а в 1898 году Бабушкин создал городскую организацию РСДРП. Петровский в ней заведовал подпольной типографией и складом литературы.1899 году, уклоняясь от призыва в армию, Петровский уехал сначала в Харьков, потом в Николаев, опять в Екатеринослав, в Донбасс работая на заводах и создавая подпольные организации. После раскола партии остался с большевиками.В 1900 и 1903 годах арестовывался и некоторое время сидел в тюрьме. В тюрьме он заболел туберкулёзом, что имело, как ни странно, положительные последствия – его признали негодным к воинской службе. Из тюрьмы его освободили под залог огромной суммы в 100 рублей, собранных рабочими Брянского завода.Во время революции 1905 года Петровский участвовал в уличных боях на Чечеловке* (рабочий район города). Там на протяжении двух недель существовала своеобразная "республика". Петровский был секретарём Екатеринославского Совета рабочих депутатов, просуществовавшего около двух месяцев. После стабилизации ситуации в стране ("наступления реакции") на некоторое время выехал в Германию – в Саарбрюккен.Вернувшись в Россию продолжил работать на заводах, что вообще было нехарактерно для высокопоставленных революционеров, предпочитавших оставаться на нелегальном положении. К 1912 году он был токарем мариупольского завода "Русский Провиданс" (один из заводов, которые позже стали металлургическим комбинатом им. Ильича). Там он, кроме подполья, работал в легальном профсоюзе.В 1912 году легальный статус позволил Петровскому стать депутатом IV Государственной Думы от рабочей курии Екатеринославской губернии. Жандармское управление констатировало:"Рабочий элемент очень доволен избранием в члены IV Государственной Думы Г.И. Петровского, который является убеждённым деятельным работником партии социал-демократов, и рабочие надеются, что он будет ярым защитником интересов рабочего класса".В январе 1913 года кооптирован в члены ЦК РСДРП.20 мая 1913 года выступил в Думе, добиваясь для украинцев школ с преподаванием на родном языке, допущения украинского языка в суде и во всех административных учреждениях на территории с украинским населением, а также свободы деятельности украинских культурно-просветительных учреждений. Это выступление до сих пор вызывает устойчивую ненависть у украинских националистов – они-то всегда боролись за запрет украинского языка по принципу "чем хуже – тем лучше"…Интересно и то, что выступление было после большевистского совещания в Кракове. Именно во время жизни в польской Галичине Ленин в принципе узнал о существовании "украинского вопроса". Скорее всего между "прозрением" Ленина и выступлением Петровского была прямая связь – не похоже, чтобы до этого большевик с опытом работы в интернациональных по составу населения городах Донецко-Криворожского района был озабочен национальным вопросом.В мае 1914 года, после внезапной эмиграции Романа Малиновского (его, как агента охранки, разоблачил депутат-монархист Владимир Пуришкевич), стал председателем большевистской фракции Думы.В ноябре 1914 года арестован за антивоенную агитацию ("измену Отечеству") вместе с другими депутатами-большевиками и выслан на вечное поселение Туруханский край, а потом в Якутию.В 1917 году был освобождён и стал комиссаром Якутии и председателем Комитета гражданской безопасности. Под его руководством съезд крестьян даже принял резолюцию об отделении от России.В июле 1917 направлен руководством партии в Донбасс; член Екатеринославского губернского комитета РСДРП(б), гласный городской думы и председатель её большевистской фракции, член Предпарламента, депутат Всероссийского Учредительного собрания.30 ноября 1917 года стал вторым наркомом внутренних дел РСФСР (первым был Алексей Рыков) и занимал этот пост до 30 марта 1919 года.В 1918 году участвовал в переговорах в Бресте. Подписал приговор Фанни Каплан и директиву о красном терроре.Ещё занимая пост главы НКВД РСФСР, 28 ноября 1918 года, стал председателем Всеукраинского ЦИК (пост этот он занимал по март 1938 годов). Фактически, правда, и ВУЦИК, и ЦК КП(б)У заседали в Москве. Есть мнение, что перемещение Петровского на украинское направление могло быть следствием интриг со стороны Феликса Дзержинского – НКВД и ВЧК никак не могли нащупать границы своей ответственности.Был председателем Всеукраинского революционного комитета (с 11 декабря 1919 по 19 февраля 1920 года). В 1920-23 годах был председателем Всеукраинского ЦК "незаможников" (неимущие крестьяне – беднейшая часть сельского населения, на которую, как на "сельский пролетариат" пыталась опираться Советская власть), возглавлял республиканское общество "Долой неграмотность".Именно Петровский в 1922 году подписал Договор о создании СССР со стороны УССР и был одним из сопредседателей ЦИК СССР (в то время действовала сложная схема, по которой ЦИК возглавляли представители четырёх союзных республик на паритетных началах). Кстати, Петровский принимал участие в написании Конституции РСФСР 1918 года и двух Конституций СССР.В дискуссии о характере Союза Петровский изначально занял сторону Сталина, что, скорее всего, было связано с расстановкой силу внутри КП(б)У и отношениями представителей Донецко-Криворожского промышленного района с группой "украинизаторов" Скрыпника-Раковского.Союзничество со Сталиным особых дивидендов в дальнейшем ему не принесло, хотя он ухитрился избегнуть репрессий. 12 декабря 1937 года избран депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР 1-го созыва. С января 1938 по май 1939 года был заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР. В партийной иерархии он поднялся уровня кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б) и члена Политбюро ЦК КП(б)У.В 1939 году подвергся критике за попустительство "врагам народа" из числа руководителей УССР и снят со всех постов. Интересно, что Днепропетровск при этом переименован не был и, более того, инициативы по его переименованию дальше неформального обсуждения не пошли (город был переименован только в рамках декоммунизации в 2016 году). Сам Петровский после переименования Екатеринослава в 1926 году обижался на то, что не спросили его мнения – он бы предложил название Красноднепровск…В 1940 году директор Музея Революции Фёдор Самойлов (в прошлом также депутат-большевик IV Думы) устроил его своим заместителем по административно-хозяйственной, а потом и по научной части. В музее Петровский и трудился до смерти.В 1941 году погибли оба сына Петровского (интересно, что оба были членами красногвардейского отряда, охранявшего Ленина, и участниками штурма Зимнего дворца 7 ноября 1917 года).Младший, Леонид (1902 г.р.), делал карьеру в РККА, дошёл до должностей командующего Среднеазиатским и замкомандующего Московским военным округах, но в 1938 году был уволен и попал под следствие НКВД (не арестовывался). В конце 1940 года был восстановлен в армии и возглавил 63-й стрелковый корпус, так и не получив нового генеральского звания. В июле-августе 1941 года корпус предпринял успешное наступление, его командир получил назначение на пост командующего 21-й армией, но вступить в должность не смог – погиб в бою, выводя корпус из окружения…Старший, Пётр (1899 г.р.), ещё в 1932 году присоединился к оппозиционной группе Мартемьяна Рютина, на момент начала войны находился в заключении и в сентябре был расстрелян.Муж дочери Петровского Юрий Коцюбинский (сын писателя Михаила Коцюбинского) был расстрелян в 1937 году.С 1942 по 1950 год Григорий Петровский жил в Доме на набережной, что означало частичное снятие с него опалы – квартиры там давались только заслуженным людям.Окончательно претензии к Петровскому были забыты после смерти Сталина, однако в политическую жизнь он уже не вернулся. В работе XX съезда КПСС он принимал участие в статусе почётного гостя (Хрущёв помнил его с ещё дореволюционных времён). В 1953 году Петровский награждён орденом Трудового Красного Знамени, а в 1956 – орденом Ленина.Умер 9 января 1958 года и похоронен в Кремлёвской стене, оставшись одним из немногих высокопоставленных членов КПСС с момента создания, умерших своей смертью.* В некоторых источниках встречается написание "Чечелевка", оно неправильное – или Чечеловка, или, по-украински, Чечелівка.

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