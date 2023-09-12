https://ukraina.ru/20230912/1049360802.html

"Поеду дальше по миру искать новый дом": СБУ завела дело на Бабченко*

"Поеду дальше по миру искать новый дом": СБУ завела дело на Бабченко* - 12.09.2023 Украина.ру

"Поеду дальше по миру искать новый дом": СБУ завела дело на Бабченко*

Журналист Аркадий Бабченко сообщил, что СБУ завело на него уголовное дело, и теперь ему придется "скитаться по миру дальше, искать новый дом". Соответствующий пост он разместил в своем телеграм-канале 12 сентября

2023-09-12T15:29

2023-09-12T15:29

2023-09-12T15:29

новости

аркадий бабченко

сбу

уголовное дело

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102043/59/1020435922_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_aee966e6bda9dc66b7c0023cfd3bf29c.jpg

"СБУ завело на меня дело. Точнее, кримінальне провадження, то есть уголовное производство. Ориентировка на меня висит в базе пограничников. Наказ - пересечению кордона (границы. - Ред.) не препятствовать. После пересечения - задержать и направить в Лукьяновское СИЗО для проведения досудебных следственных действий. По их результатам - ну, видимо, справа (дело - ред.) уже", - написал Бабченко.Он отметил, что даже не догадывается о причинах такого решения, но тут же добавил, что, скорее всего, поводом стала его критика Владимира Зеленского.Журналист в очередной раз сделал заявление о том, что без Украины ему жизни нет, из-за чего он дважды предпринимал попытку въехать в страну, получив устные обещания, что его там никто не тронет.Однако, заявил Бабченко, ориентировка на него была давно, а от неминуемого ареста его спасла дважды чудом сломавшаяся машина.Имевший ранее российское гражданство журналист Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу.На протяжении нескольких лет в своих эфирах, а также в публикациях в соцсетях Бабченко критиковал Россию, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе и даже обещал вернуться в Москву на американском танке "Абрамс" под флагом НАТО.Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако "убийство" оказалось постановкой.Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину "из-за политических убеждений". В январе текущего года МВД РФ объявило его в розыск.В последний раз его имя упоминалось в СМИ, когда Бабченко задержала полиция Таллинна, заставшая его за бросанием яиц в посольство РФ в Эстонии."Эстонские чайки летят над нашей зоооной... А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в дом", - прокомментировал инцидент в своих соцсетях сам Бабченко.*-Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов.

https://ukraina.ru/20230912/1049360243.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, аркадий бабченко, сбу, уголовное дело, украина