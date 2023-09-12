"Поеду дальше по миру искать новый дом": СБУ завела дело на Бабченко*
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Аркадий Бабченко / Перейти в фотобанкАркадий Бабченко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Аркадий Бабченко
Журналист Аркадий Бабченко сообщил, что СБУ завело на него уголовное дело, и теперь ему придется "скитаться по миру дальше, искать новый дом". Соответствующий пост он разместил в своем телеграм-канале 12 сентября
"СБУ завело на меня дело. Точнее, кримінальне провадження, то есть уголовное производство. Ориентировка на меня висит в базе пограничников. Наказ - пересечению кордона (границы. - Ред.) не препятствовать. После пересечения - задержать и направить в Лукьяновское СИЗО для проведения досудебных следственных действий. По их результатам - ну, видимо, справа (дело - ред.) уже", - написал Бабченко.
Он отметил, что даже не догадывается о причинах такого решения, но тут же добавил, что, скорее всего, поводом стала его критика Владимира Зеленского.
Журналист в очередной раз сделал заявление о том, что без Украины ему жизни нет, из-за чего он дважды предпринимал попытку въехать в страну, получив устные обещания, что его там никто не тронет.
Однако, заявил Бабченко, ориентировка на него была давно, а от неминуемого ареста его спасла дважды чудом сломавшаяся машина.
"Я знал, что это (попытка ареста. - Ред.) произойдет. Но до последнего не верил. Не хотел верить. Ну, не арестуют же они меня, в самом деле! Наивный Дедушка. Для меня это… Это крушение. Всех планов. Всех мыслей. Всех надежд. Все эти годы я свое будущее ассоциировал с Украиной. Теперь… Я не знаю, что теперь. Зеленский у власти еще как минимум пять лет. Итого - десять. Соответственно, въезд мне закрыт. Через десять лет не возвращаются. Никто. Никогда. Никуда. Проект "Украина" в отношении меня закрыт. Закрыл его не я. Поедем дальше по миру. Искать новый дом", - заключил журналист.
Имевший ранее российское гражданство журналист Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу.
На протяжении нескольких лет в своих эфирах, а также в публикациях в соцсетях Бабченко критиковал Россию, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе и даже обещал вернуться в Москву на американском танке "Абрамс" под флагом НАТО.
Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако "убийство" оказалось постановкой.
Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину "из-за политических убеждений". В январе текущего года МВД РФ объявило его в розыск.
В последний раз его имя упоминалось в СМИ, когда Бабченко задержала полиция Таллинна, заставшая его за бросанием яиц в посольство РФ в Эстонии.
"Эстонские чайки летят над нашей зоооной... А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в дом", - прокомментировал инцидент в своих соцсетях сам Бабченко.
*-Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов.