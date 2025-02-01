В Полтавской области неизвестный убил сотрудника военкомата, забрал оружие и скрылся с мобилизованным
Фото: Reuters, мобилизация на Украине
Командование Сухопутных войск украинской армии решительно осуждает вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского РТЦК (военкомата), погибшего при охране мобилизованных. Об этом 1 февраля проинформировал официальный телеграм-канал СВ ВСУ.
Нападение на военнослужащего произошло 1 февраля на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных к 199 учебному центру. Там "произошел вопиющий случай – вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП)", сказано в официальном сообщении.
"Неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, потребовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте. После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных", - сказано в заявлении.
Командование Сухопутных войск ВСУ решительно осудило это "вопиющее преступление", потребовав расследования в кратчайшие сроки и строжайшего наказания виновных.
В области проводится спецоперация "Сирена". На месте происшествия работают правоохранительные органы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
Командование Сухопутных войск заверило, что гибель военнослужащего Полтавского РТЦК и СП не останется безнаказанной.
Актуальное интервью на эту тему: Кто срывает мобилизацию на Украине и почему Зеленского уже ничего не спасёт – Ищенко