В Полтавской области неизвестный убил сотрудника военкомата, забрал оружие и скрылся с мобилизованным - 01.02.2025 Украина.ру
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В Полтавской области неизвестный убил сотрудника военкомата, забрал оружие и скрылся с мобилизованным
В Полтавской области неизвестный убил сотрудника военкомата, забрал оружие и скрылся с мобилизованным - 01.02.2025 Украина.ру
В Полтавской области неизвестный убил сотрудника военкомата, забрал оружие и скрылся с мобилизованным
Командование Сухопутных войск украинской армии решительно осуждает вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского РТЦК (военкомата), погибшего при охране мобилизованных. Об этом 1 февраля проинформировал официальный телеграм-канал СВ ВСУ.
2025-02-01T14:06
2025-02-01T14:06
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Нападение на военнослужащего произошло 1 февраля на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных к 199 учебному центру. Там "произошел вопиющий случай – вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП)", сказано в официальном сообщении.Командование Сухопутных войск ВСУ решительно осудило это "вопиющее преступление", потребовав расследования в кратчайшие сроки и строжайшего наказания виновных.В области проводится спецоперация "Сирена". На месте происшествия работают правоохранительные органы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.Командование Сухопутных войск заверило, что гибель военнослужащего Полтавского РТЦК и СП не останется безнаказанной.Актуальное интервью на эту тему: Кто срывает мобилизацию на Украине и почему Зеленского уже ничего не спасёт – Ищенко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, полтавская область, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, криминал, мобилизация, сво
Новости, Полтавская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, криминал, мобилизация, СВО

В Полтавской области неизвестный убил сотрудника военкомата, забрал оружие и скрылся с мобилизованным

14:06 01.02.2025
 
Фото: Reuters, мобилизация на Украине
Фото: Reuters, мобилизация на Украине
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Командование Сухопутных войск украинской армии решительно осуждает вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского РТЦК (военкомата), погибшего при охране мобилизованных. Об этом 1 февраля проинформировал официальный телеграм-канал СВ ВСУ.
Нападение на военнослужащего произошло 1 февраля на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных к 199 учебному центру. Там "произошел вопиющий случай – вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП)", сказано в официальном сообщении.
"Неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, потребовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте. После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных", - сказано в заявлении.
Командование Сухопутных войск ВСУ решительно осудило это "вопиющее преступление", потребовав расследования в кратчайшие сроки и строжайшего наказания виновных.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
08:55
Продвижение фронта к Днепропетровску и разложение ВСУ. Что беспокоит украинских военных и экспертов На текущей неделе украинские военные и эксперты более всего были обеспокоены продвижением российской армии к границам Днепропетровской области, а также ростом дезертирства из частей ВСУ.
В области проводится спецоперация "Сирена". На месте происшествия работают правоохранительные органы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
Командование Сухопутных войск заверило, что гибель военнослужащего Полтавского РТЦК и СП не останется безнаказанной.
Актуальное интервью на эту тему: Кто срывает мобилизацию на Украине и почему Зеленского уже ничего не спасёт – Ищенко
 
НовостиПолтавская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУкриминалмобилизацияСВО
 
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