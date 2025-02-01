https://ukraina.ru/20250201/1060741394.html

В Полтавской области неизвестный убил сотрудника военкомата, забрал оружие и скрылся с мобилизованным

В Полтавской области неизвестный убил сотрудника военкомата, забрал оружие и скрылся с мобилизованным - 01.02.2025 Украина.ру

В Полтавской области неизвестный убил сотрудника военкомата, забрал оружие и скрылся с мобилизованным

Командование Сухопутных войск украинской армии решительно осуждает вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского РТЦК (военкомата), погибшего при охране мобилизованных. Об этом 1 февраля проинформировал официальный телеграм-канал СВ ВСУ.

2025-02-01T14:06

2025-02-01T14:06

2025-02-01T14:06

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Нападение на военнослужащего произошло 1 февраля на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных к 199 учебному центру. Там "произошел вопиющий случай – вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП)", сказано в официальном сообщении.Командование Сухопутных войск ВСУ решительно осудило это "вопиющее преступление", потребовав расследования в кратчайшие сроки и строжайшего наказания виновных.В области проводится спецоперация "Сирена". На месте происшествия работают правоохранительные органы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.Командование Сухопутных войск заверило, что гибель военнослужащего Полтавского РТЦК и СП не останется безнаказанной.Актуальное интервью на эту тему: Кто срывает мобилизацию на Украине и почему Зеленского уже ничего не спасёт – Ищенко

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новости, полтавская область, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, криминал, мобилизация, сво