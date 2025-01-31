https://ukraina.ru/20250131/1060726988.html
Кто и как будет продлевать агонию Зеленского и какая катастрофа грозит Приднестровью – Амерберг
Кто и как будет продлевать агонию Зеленского и какая катастрофа грозит Приднестровью – Амерберг - 31.01.2025 Украина.ру
Кто и как будет продлевать агонию Зеленского и какая катастрофа грозит Приднестровью – Амерберг
Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал об энергетической катастрофе в Приднестровье, рычагах... Украина.ру, 31.01.2025
2025-01-31T17:07
2025-01-31T17:07
2025-01-31T17:07
видео
приднестровье
молдавия
россия
владимир зеленский
дональд трамп
ес
энергетика
санду майя
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Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал об энергетической катастрофе в Приднестровье, рычагах давления в Молдавии и о возможных способах решения проблемы. 00:26 - Энергетическая ситуация в Приднестровье; 02:31 - Откуда поступает временный газ в ПМР? 05:18 - Кто в зоне риска? 08:25 - О работе крупных предприятий и ресурсах газа; 11:12 - О встрече Трампа с Зеленским; 19:17 - О вероятности войсковой операции в Приднестровье; 24:05 - Есть ли у Молдавии другой козырь, кроме газа? 28:20 – О форсировании Днепра в районе Херсона. #Амерберг #Молдавия #Приднестровье #Тирасполь #газ #энергетика #Европа #ЕС #Санду #Зеленский #Трамп #Украина #США #Россия #СВО #спецоперация #Молдова #война #войска #демократия #республиканцы #власть #политика #армия #биолаборатории #жертвы #ресурсы #фронт #экономика #Запад #Британия #бюджет #Байден #выборы #переговоры #Словения #Прибалтика #шантаж #РФ #президент #конфликт ТГ-канал Михаила Амерберга: https://t.me/mihailamerberg Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, приднестровье, молдавия, россия, владимир зеленский, дональд трамп, ес, энергетика, санду майя
Видео, Приднестровье, Молдавия, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, энергетика, Санду Майя
Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал об энергетической катастрофе в Приднестровье, рычагах давления в Молдавии и о возможных способах решения проблемы.
00:26 - Энергетическая ситуация в Приднестровье;
02:31 - Откуда поступает временный газ в ПМР?
05:18 - Кто в зоне риска?
08:25 - О работе крупных предприятий и ресурсах газа;
11:12 - О встрече Трампа
с Зеленским;
19:17 - О вероятности войсковой операции в Приднестровье;
24:05 - Есть ли у Молдавии другой козырь, кроме газа?
28:20 – О форсировании Днепра
в районе Херсона
.
#Амерберг #Молдавия #Приднестровье #Тирасполь #газ #энергетика #Европа #ЕС
#Санду #Зеленский #Трамп #Украина
#США
#Россия
#СВО #спецоперация #Молдова #война #войска #демократия #республиканцы #власть #политика #армия #биолаборатории #жертвы #ресурсы #фронт #экономика #Запад #Британия
#бюджет #Байден #выборы #переговоры #Словения
#Прибалтика
#шантаж #РФ #президент #конфликт
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