https://ukraina.ru/20250131/1060726988.html

Кто и как будет продлевать агонию Зеленского и какая катастрофа грозит Приднестровью – Амерберг

Кто и как будет продлевать агонию Зеленского и какая катастрофа грозит Приднестровью – Амерберг - 31.01.2025 Украина.ру

Кто и как будет продлевать агонию Зеленского и какая катастрофа грозит Приднестровью – Амерберг

Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал об энергетической катастрофе в Приднестровье, рычагах... Украина.ру, 31.01.2025

2025-01-31T17:07

2025-01-31T17:07

2025-01-31T17:07

видео

приднестровье

молдавия

россия

владимир зеленский

дональд трамп

ес

энергетика

санду майя

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Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал об энергетической катастрофе в Приднестровье, рычагах давления в Молдавии и о возможных способах решения проблемы. 00:26 - Энергетическая ситуация в Приднестровье; 02:31 - Откуда поступает временный газ в ПМР? 05:18 - Кто в зоне риска? 08:25 - О работе крупных предприятий и ресурсах газа; 11:12 - О встрече Трампа с Зеленским; 19:17 - О вероятности войсковой операции в Приднестровье; 24:05 - Есть ли у Молдавии другой козырь, кроме газа? 28:20 – О форсировании Днепра в районе Херсона. #Амерберг #Молдавия #Приднестровье #Тирасполь #газ #энергетика #Европа #ЕС #Санду #Зеленский #Трамп #Украина #США #Россия #СВО #спецоперация #Молдова #война #войска #демократия #республиканцы #власть #политика #армия #биолаборатории #жертвы #ресурсы #фронт #экономика #Запад #Британия #бюджет #Байден #выборы #переговоры #Словения #Прибалтика #шантаж #РФ #президент #конфликт ТГ-канал Михаила Амерберга: https://t.me/mihailamerberg Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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видео, приднестровье, молдавия, россия, владимир зеленский, дональд трамп, ес, энергетика, санду майя