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Белоусов поблагодарил 101-й полк ВС РФ за освобождение Крымского в ДНР

Белоусов поблагодарил 101-й полк ВС РФ за освобождение Крымского в ДНР - 01.02.2025 Украина.ру

Белоусов поблагодарил 101-й полк ВС РФ за освобождение Крымского в ДНР

Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил 101-й отдельный стрелковый полк за освобождение Крымского в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2025-02-01T15:09

2025-02-01T15:09

2025-02-01T15:09

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Об освобождении Крымского министерство сообщило в сводке от 1 февраля.Отмечено также, что группировкой было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино (ДНР).Потери украинской стороны при этом составили, сказано в сводке, до 570 военнослужащих, два танка - в том числе Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронемашины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.Больше новостей дня представлено в обзоре Разыгрывая национальную карту, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 февраля

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дзержинск (торецк)

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новости, россия, донецкая народная республика, дзержинск (торецк), андрей белоусов, вооруженные силы украины, нацгвардия, сво, всу, потери всу, днр, новые регионы