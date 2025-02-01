Белоусов поблагодарил 101-й полк ВС РФ за освобождение Крымского в ДНР
Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил 101-й отдельный стрелковый полк за освобождение Крымского в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Об освобождении Крымского министерство сообщило в сводке от 1 февраля.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское Донецкой Народной Республики", - проинформировало Минобороны России.
Отмечено также, что группировкой было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино (ДНР).
Потери украинской стороны при этом составили, сказано в сводке, до 570 военнослужащих, два танка - в том числе Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронемашины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 101-го отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Крымское Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Больше новостей дня представлено в обзоре Разыгрывая национальную карту, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 февраля