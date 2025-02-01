Белоусов поблагодарил 101-й полк ВС РФ за освобождение Крымского в ДНР - 01.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250201/1060741905.html
Белоусов поблагодарил 101-й полк ВС РФ за освобождение Крымского в ДНР
Белоусов поблагодарил 101-й полк ВС РФ за освобождение Крымского в ДНР - 01.02.2025 Украина.ру
Белоусов поблагодарил 101-й полк ВС РФ за освобождение Крымского в ДНР
Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил 101-й отдельный стрелковый полк за освобождение Крымского в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2025-02-01T15:09
2025-02-01T15:09
новости
россия
донецкая народная республика
дзержинск (торецк)
андрей белоусов
вооруженные силы украины
нацгвардия
сво
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059301261_0:0:3380:1901_1920x0_80_0_0_0ddbaf27113e88f4e0ee63cce373f57f.jpg
Об освобождении Крымского министерство сообщило в сводке от 1 февраля.Отмечено также, что группировкой было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино (ДНР).Потери украинской стороны при этом составили, сказано в сводке, до 570 военнослужащих, два танка - в том числе Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронемашины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.Больше новостей дня представлено в обзоре Разыгрывая национальную карту, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 февраля
россия
донецкая народная республика
дзержинск (торецк)
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059301261_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_b724640ebd0a74c2f7169f5db7700120.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, дзержинск (торецк), андрей белоусов, вооруженные силы украины, нацгвардия, сво, всу, потери всу, днр, новые регионы
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Дзержинск (Торецк), Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, СВО, ВСУ, потери ВСУ, ДНР, Новые регионы

Белоусов поблагодарил 101-й полк ВС РФ за освобождение Крымского в ДНР

15:09 01.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил 101-й отдельный стрелковый полк за освобождение Крымского в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Об освобождении Крымского министерство сообщило в сводке от 1 февраля.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское Донецкой Народной Республики", - проинформировало Минобороны России.
Отмечено также, что группировкой было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино (ДНР).
Потери украинской стороны при этом составили, сказано в сводке, до 570 военнослужащих, два танка - в том числе Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронемашины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 101-го отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Крымское Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Больше новостей дня представлено в обзоре Разыгрывая национальную карту, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 февраля
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаДзержинск (Торецк)Андрей БелоусовВооруженные силы УкраиныНацгвардияСВОВСУпотери ВСУДНРНовые регионы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:58"Золотое перо" советской журналистики. 85 лет со дня смерти Михаила Кольцова
15:52Курское направление: Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ
15:16Как Западная Украина стала колыбелью перепрошивки всей страны и как продолжают дело Фарион — Хавич
15:09Белоусов поблагодарил 101-й полк ВС РФ за освобождение Крымского в ДНР
14:57"Сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны": Медведев подобрал слова для сенатора Чехии
14:36Салливан указал Трампу, как надо вести переговоры с Путиным
14:06В Полтавской области неизвестный убил сотрудника военкомата, забрал оружие и скрылся с мобилизованным
13:28ООН отреагировала на убийства населения села Русское Поречное в Курской области
13:04Издевались, мародерили: жители Харьковской области рассказали о наёмниках и ВСУ
13:00Разыгрывая национальную карту, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 февраля
12:19Пять наций в одной школе? О предложениях Патриарха Кирилла по обучению детей в России - Ищенко
12:13Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник ВСУ с оружием из США
11:47Украинский солдат рассказал, как при сдаче в плен его пытались убить дронами ВСУ
11:38Конрад Рэнкас: И британо-американская, и франко-германская Европа пока останутся антироссийскими
11:22Спецоперация на минувшей неделе. Как майские жуки кружат БПЛА и ведут разведку и корректировку огня
11:09ФСБ установила гражданина Украины, прикидывавшегося гражданином России и оскорблявшего узбеков
10:56"Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУ
10:08Сенатор Чехии оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда - Беглов
09:53Трамп пообещал что-то "существенное". Главное на Украине на утро 1 февраля
09:16Только смертная казнь! О зверствах карателей из ВСУ в Русском Поречном и наказании за это – Гаспарян
Лента новостейМолния