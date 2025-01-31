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Кто срывает мобилизацию на Украине и почему Зеленского уже ничего не спасёт – Ищенко

Кто срывает мобилизацию на Украине и почему Зеленского уже ничего не спасёт – Ищенко - 31.01.2025 Украина.ру

Кто срывает мобилизацию на Украине и почему Зеленского уже ничего не спасёт – Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил ситуацию в ВСУ и планы по мобилизации на Украине, объяснил, повлияет ли сворачивание грантовых программ на ход информационной войны, проанализировал нюансы возможного переговорного процесса по Украине

2025-01-31T09:07

2025-01-31T09:07

2025-01-31T09:07

видео

украина

россия

германия

адольф гитлер

ростислав ищенко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ес

президент

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Также он оценил личность Гитлера и его роль в событиях, которые последовали после его прихода к власти:00:35 – О мобилизации на Украине и дезертирстве в ВСУ.05:52 – О прекращении финансирования западных проектов на Украине: изменит ли это ситуацию на информационном фронте? 07:47 – О переговорах по Украине.23:35 – О Гитлере, его роли в истории и тех, кто был заинтересован в большой войне.

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2025

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