Кто срывает мобилизацию на Украине и почему Зеленского уже ничего не спасёт – Ищенко - 31.01.2025 Украина.ру
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Кто срывает мобилизацию на Украине и почему Зеленского уже ничего не спасёт – Ищенко
Кто срывает мобилизацию на Украине и почему Зеленского уже ничего не спасёт – Ищенко - 31.01.2025 Украина.ру
Кто срывает мобилизацию на Украине и почему Зеленского уже ничего не спасёт – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил ситуацию в ВСУ и планы по мобилизации на Украине, объяснил, повлияет ли сворачивание грантовых программ на ход информационной войны, проанализировал нюансы возможного переговорного процесса по Украине
2025-01-31T09:07
2025-01-31T09:07
видео
украина
россия
германия
адольф гитлер
ростислав ищенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ес
президент
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Также он оценил личность Гитлера и его роль в событиях, которые последовали после его прихода к власти:00:35 – О мобилизации на Украине и дезертирстве в ВСУ.05:52 – О прекращении финансирования западных проектов на Украине: изменит ли это ситуацию на информационном фронте? 07:47 – О переговорах по Украине.23:35 – О Гитлере, его роли в истории и тех, кто был заинтересован в большой войне.
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видео, украина, россия, германия, адольф гитлер, ростислав ищенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, президент, рада, сша, фронт, мобилизация, ссср, видео
Видео, Украина, Россия, Германия, Адольф Гитлер, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ЕС, президент, Рада, США, фронт, мобилизация, СССР

Кто срывает мобилизацию на Украине и почему Зеленского уже ничего не спасёт – Ищенко

09:07 31.01.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил ситуацию в ВСУ и планы по мобилизации на Украине, объяснил, повлияет ли сворачивание грантовых программ на ход информационной войны, проанализировал нюансы возможного переговорного процесса по Украине
Также он оценил личность Гитлера и его роль в событиях, которые последовали после его прихода к власти:
00:35 – О мобилизации на Украине и дезертирстве в ВСУ.
05:52 – О прекращении финансирования западных проектов на Украине: изменит ли это ситуацию на информационном фронте?
07:47 – О переговорах по Украине.
23:35 – О Гитлере, его роли в истории и тех, кто был заинтересован в большой войне.
 
ВидеоУкраинаРоссияГерманияАдольф ГитлерРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕСпрезидентРадаСШАфронтмобилизацияСССР
 
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