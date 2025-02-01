https://ukraina.ru/20250201/1060741165.html

ООН отреагировала на убийства населения села Русское Поречное в Курской области

ООН отреагировала на убийства населения села Русское Поречное в Курской области - 01.02.2025 Украина.ру

ООН отреагировала на убийства населения села Русское Поречное в Курской области

Убийства любого гражданского населения неприемлемы. Об этом 31 января на пресс-конференции заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

2025-02-01T13:28

2025-02-01T13:28

2025-02-01T13:28

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стефан дюжаррик

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мирные жители

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Накануне дипломаты России снова проинформировали ООН и другие международные организации о жестоких убийствах мирного населения и других военных преступлениях вооружённых формирований Украины в селе Русское Поречное. Подразделения ВСУ оккупировали село в августе 2024 года и были выбиты из него в январе 2025 ода.Дюжаррик прокомментировал проблему в ходе выступления перед журналистами на пресс-конференции, которую транслировал канал ООН на сервисе YouTube."Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения, независимо от того, находятся ли они в Российской Федерации или на Украине", — сказал представитель генсека ООН.Накануне, 31 января, Следственный комитет России опубликовал видеоматериал допроса украинского военнослужащего Евгения Фабрисенко, сознавшегося в совершении военных преступлений во время оккупации села Русское Поречное в Курской области. По фактам жестоких убийств и других военных преступлений ВСУ в этом населённом пункте СК РФ возбудил и расследует уголовное дело.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также на эту тему: "Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУ

https://ukraina.ru/20250119/1060380073.html

https://ukraina.ru/20250201/1060737305.html

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русское поречное

курская область

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новости, россия, русское поречное, курская область, стефан дюжаррик, оон, вооруженные силы украины, youtube, мирные жители, военные преступления, кто