https://ukraina.ru/20250201/1060741165.html
ООН отреагировала на убийства населения села Русское Поречное в Курской области
ООН отреагировала на убийства населения села Русское Поречное в Курской области - 01.02.2025 Украина.ру
ООН отреагировала на убийства населения села Русское Поречное в Курской области
Убийства любого гражданского населения неприемлемы. Об этом 31 января на пресс-конференции заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
2025-02-01T13:28
2025-02-01T13:28
2025-02-01T13:28
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россия
русское поречное
курская область
стефан дюжаррик
оон
вооруженные силы украины
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мирные жители
военные преступления
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Накануне дипломаты России снова проинформировали ООН и другие международные организации о жестоких убийствах мирного населения и других военных преступлениях вооружённых формирований Украины в селе Русское Поречное. Подразделения ВСУ оккупировали село в августе 2024 года и были выбиты из него в январе 2025 ода.Дюжаррик прокомментировал проблему в ходе выступления перед журналистами на пресс-конференции, которую транслировал канал ООН на сервисе YouTube."Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения, независимо от того, находятся ли они в Российской Федерации или на Украине", — сказал представитель генсека ООН.Накануне, 31 января, Следственный комитет России опубликовал видеоматериал допроса украинского военнослужащего Евгения Фабрисенко, сознавшегося в совершении военных преступлений во время оккупации села Русское Поречное в Курской области. По фактам жестоких убийств и других военных преступлений ВСУ в этом населённом пункте СК РФ возбудил и расследует уголовное дело.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также на эту тему: "Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУ
https://ukraina.ru/20250119/1060380073.html
https://ukraina.ru/20250201/1060737305.html
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новости, россия, русское поречное, курская область, стефан дюжаррик, оон, вооруженные силы украины, youtube, мирные жители, военные преступления, кто
Новости, Россия, Русское Поречное, Курская область, Стефан Дюжаррик, ООН, Вооруженные силы Украины, Youtube, мирные жители, Военные преступления, КТО
ООН отреагировала на убийства населения села Русское Поречное в Курской области
Убийства любого гражданского населения неприемлемы. Об этом 31 января на пресс-конференции заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.