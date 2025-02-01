Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник ВСУ с оружием из США - 01.02.2025 Украина.ру
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Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник ВСУ с оружием из США
Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник ВСУ с оружием из США - 01.02.2025 Украина.ру
Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник ВСУ с оружием из США
Замаскированный схрон с иностранным оружием и боеприпасами обнаружили военнослужащие Росгвардии и сотрудники ФСБ в Луганской Народной Республике. Об этом 1 февраля сообщила Росгвардия.
2025-02-01T12:13
2025-02-01T12:13
новости
луганская народная республика
сша
украина
росгвардия
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лнр
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"Замаскированный тайник был найден при проведении разведывательно-поисковых мероприятий на территории, где раньше располагались вооруженные формирования украинских националистов", - сказано в официальном сообщении.При досмотре тайника было изъято свыше 4000 патронов различного калибра, более 10 гранат оборонительного действия, а также 3 кумулятивно-осколочные фугасные гранаты 40х53 мм M430A1 HEDP производства США. Все находки переданы сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства.Ранее в новостях: Трамп пообещал что-то "существенное". Главное на Украине на утро 1 февраля
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новости, луганская народная республика, сша, украина, росгвардия, фсб, всу, оружие, сво, лнр, новые регионы, военная помощь
Новости, Луганская Народная Республика, США, Украина, Росгвардия, ФСБ, ВСУ, оружие, СВО, ЛНР, Новые регионы, военная помощь

Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник ВСУ с оружием из США

12:13 01.02.2025
 
ФСБ и Росгвардия обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в ЛНР
ФСБ и Росгвардия обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в ЛНР
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Замаскированный схрон с иностранным оружием и боеприпасами обнаружили военнослужащие Росгвардии и сотрудники ФСБ в Луганской Народной Республике. Об этом 1 февраля сообщила Росгвардия.
"Замаскированный тайник был найден при проведении разведывательно-поисковых мероприятий на территории, где раньше располагались вооруженные формирования украинских националистов", - сказано в официальном сообщении.
При досмотре тайника было изъято свыше 4000 патронов различного калибра, более 10 гранат оборонительного действия, а также 3 кумулятивно-осколочные фугасные гранаты 40х53 мм M430A1 HEDP производства США.

Все находки переданы сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства.
Ранее в новостях: Трамп пообещал что-то "существенное". Главное на Украине на утро 1 февраля
 
НовостиЛуганская Народная РеспубликаСШАУкраинаРосгвардияФСБВСУоружиеСВОЛНРНовые регионывоенная помощь
 
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