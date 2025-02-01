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Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник ВСУ с оружием из США

Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник ВСУ с оружием из США - 01.02.2025 Украина.ру

Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник ВСУ с оружием из США

Замаскированный схрон с иностранным оружием и боеприпасами обнаружили военнослужащие Росгвардии и сотрудники ФСБ в Луганской Народной Республике. Об этом 1 февраля сообщила Росгвардия.

2025-02-01T12:13

2025-02-01T12:13

2025-02-01T12:13

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"Замаскированный тайник был найден при проведении разведывательно-поисковых мероприятий на территории, где раньше располагались вооруженные формирования украинских националистов", - сказано в официальном сообщении.При досмотре тайника было изъято свыше 4000 патронов различного калибра, более 10 гранат оборонительного действия, а также 3 кумулятивно-осколочные фугасные гранаты 40х53 мм M430A1 HEDP производства США. Все находки переданы сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства.Ранее в новостях: Трамп пообещал что-то "существенное". Главное на Украине на утро 1 февраля

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новости, луганская народная республика, сша, украина, росгвардия, фсб, всу, оружие, сво, лнр, новые регионы, военная помощь