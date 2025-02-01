Украинский солдат рассказал, как при сдаче в плен его пытались убить дронами ВСУ - 01.02.2025 Украина.ру
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Украинский солдат рассказал, как при сдаче в плен его пытались убить дронами ВСУ
Украинский солдат рассказал, как при сдаче в плен его пытались убить дронами ВСУ - 01.02.2025 Украина.ру
Украинский солдат рассказал, как при сдаче в плен его пытались убить дронами ВСУ
Группу украинских военнослужащих при сдаче в плен атаковали дроны ВСУ, в результате чего один из украинских сдававшихся погиб. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Александр Прокопенко, получивший ранение в ходе этого инцидента.
2025-02-01T11:47
2025-02-01T11:47
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Александр Прокопенко сообщил, что был насильственно мобилизован и служил санитаром-стрелком в штурмовой бригаде. В опубликованном Минобороны России видеоматериале он рассказал об обстоятельствах сдачи в плен и атаке дронов со стороны ВСУ.Он сдался в плен 25 декабря с группой сослуживцев во время контртеррористической операции в Курской области. Согласно его показаниям, офицеры и сержанты совершали преступления в отношении солдат.По словам пленного, командование ВСУ не могло обеспечить связь с позициями на передовой, отдавало невыполнимые приказы. В условиях больших потерь от ранений ("трёхсотых") и риска быть убитыми своими украинские солдаты предпочли сдаться в плен."Трехсотых было много. Двое суток был на позиции, которую не могли никак забрать. Никто не хотел рисковать. Даже свои бросили, а мы не слышали, потому что мы не выходили из блиндажа. Сказали занять позицию наверху с пулеметом, пулеметчик там у нас был, но мы не стали, потому что FPV-шки летали, там "трехсотых" было много. Но мы не посчитали нужным выполнять этот приказ,- сказал Прокопенко. - Боимся и наших, потому что наши там тоже могут и пристрелить", - рассказал пленный об условиях службы.По факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область российский Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Армия России в ходе КТО освободила курское село Русское Поречное в начале января, обнаружив жестоко убитых местных жителей. Подробности в публикации "Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУ
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новости, курская область, россия, сша, вооруженные силы украины, ес, минобороны рф, всу, потери всу, пленные, кто
Новости, Курская область, Россия, США, Вооруженные силы Украины, ЕС, Минобороны РФ, ВСУ, потери ВСУ, Пленные, КТО

Украинский солдат рассказал, как при сдаче в плен его пытались убить дронами ВСУ

11:47 01.02.2025
 
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Украинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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Группу украинских военнослужащих при сдаче в плен атаковали дроны ВСУ, в результате чего один из украинских сдававшихся погиб. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Александр Прокопенко, получивший ранение в ходе этого инцидента.
Александр Прокопенко сообщил, что был насильственно мобилизован и служил санитаром-стрелком в штурмовой бригаде. В опубликованном Минобороны России видеоматериале он рассказал об обстоятельствах сдачи в плен и атаке дронов со стороны ВСУ.
"Когда ваши взяли нас, мы вошли на ваши позиции. Нас ввели, уже начинало темнеть. Уже под вечер было дело, и по нам просто начали фигачить наши же FPV-шки. Одного даже "задвухсотило" (убило, - прим. Ред.). Был "двухсотый" от FPV-шки, от прямого скида. Меня контузило и посекло немножко осколками от нашей "Бабы Яги" (название украинского дрона, - прим. Ред.). Скорее всего, они знали, что это пленные идут. Чтобы не было пленных. Чтобы мы ничего не рассказывали вам. Чтобы, я не знаю - на обмен, наверное, не попадали, или я не знаю", - рассказал Прокопенко.
Он сдался в плен 25 декабря с группой сослуживцев во время контртеррористической операции в Курской области. Согласно его показаниям, офицеры и сержанты совершали преступления в отношении солдат.
"Хотел сбежать, не получилось, - сообщил Прокопенко. - Некоторых ловили, там, жестко прессовали и отправляли, вообще, на все самое худшее. Ну, били сильно старшие офицеры, сержанты".
По словам пленного, командование ВСУ не могло обеспечить связь с позициями на передовой, отдавало невыполнимые приказы. В условиях больших потерь от ранений ("трёхсотых") и риска быть убитыми своими украинские солдаты предпочли сдаться в плен.
"Трехсотых было много. Двое суток был на позиции, которую не могли никак забрать. Никто не хотел рисковать. Даже свои бросили, а мы не слышали, потому что мы не выходили из блиндажа. Сказали занять позицию наверху с пулеметом, пулеметчик там у нас был, но мы не стали, потому что FPV-шки летали, там "трехсотых" было много. Но мы не посчитали нужным выполнять этот приказ,- сказал Прокопенко. - Боимся и наших, потому что наши там тоже могут и пристрелить", - рассказал пленный об условиях службы.
Фото: warfiles.ru, пьяные военнослужащие ВСУ
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По факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область российский Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Армия России в ходе КТО освободила курское село Русское Поречное в начале января, обнаружив жестоко убитых местных жителей. Подробности в публикации "Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУ
 
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