Украинский солдат рассказал, как при сдаче в плен его пытались убить дронами ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Группу украинских военнослужащих при сдаче в плен атаковали дроны ВСУ, в результате чего один из украинских сдававшихся погиб. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Александр Прокопенко, получивший ранение в ходе этого инцидента.
Александр Прокопенко сообщил, что был насильственно мобилизован и служил санитаром-стрелком в штурмовой бригаде. В опубликованном Минобороны России видеоматериале он рассказал об обстоятельствах сдачи в плен и атаке дронов со стороны ВСУ.
"Когда ваши взяли нас, мы вошли на ваши позиции. Нас ввели, уже начинало темнеть. Уже под вечер было дело, и по нам просто начали фигачить наши же FPV-шки. Одного даже "задвухсотило" (убило, - прим. Ред.). Был "двухсотый" от FPV-шки, от прямого скида. Меня контузило и посекло немножко осколками от нашей "Бабы Яги" (название украинского дрона, - прим. Ред.). Скорее всего, они знали, что это пленные идут. Чтобы не было пленных. Чтобы мы ничего не рассказывали вам. Чтобы, я не знаю - на обмен, наверное, не попадали, или я не знаю", - рассказал Прокопенко.
Он сдался в плен 25 декабря с группой сослуживцев во время контртеррористической операции в Курской области. Согласно его показаниям, офицеры и сержанты совершали преступления в отношении солдат.
"Хотел сбежать, не получилось, - сообщил Прокопенко. - Некоторых ловили, там, жестко прессовали и отправляли, вообще, на все самое худшее. Ну, били сильно старшие офицеры, сержанты".
По словам пленного, командование ВСУ не могло обеспечить связь с позициями на передовой, отдавало невыполнимые приказы. В условиях больших потерь от ранений ("трёхсотых") и риска быть убитыми своими украинские солдаты предпочли сдаться в плен.
"Трехсотых было много. Двое суток был на позиции, которую не могли никак забрать. Никто не хотел рисковать. Даже свои бросили, а мы не слышали, потому что мы не выходили из блиндажа. Сказали занять позицию наверху с пулеметом, пулеметчик там у нас был, но мы не стали, потому что FPV-шки летали, там "трехсотых" было много. Но мы не посчитали нужным выполнять этот приказ,- сказал Прокопенко. - Боимся и наших, потому что наши там тоже могут и пристрелить", - рассказал пленный об условиях службы.
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