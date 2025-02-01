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Украинский солдат рассказал, как при сдаче в плен его пытались убить дронами ВСУ

Украинский солдат рассказал, как при сдаче в плен его пытались убить дронами ВСУ - 01.02.2025 Украина.ру

Украинский солдат рассказал, как при сдаче в плен его пытались убить дронами ВСУ

Группу украинских военнослужащих при сдаче в плен атаковали дроны ВСУ, в результате чего один из украинских сдававшихся погиб. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Александр Прокопенко, получивший ранение в ходе этого инцидента.

2025-02-01T11:47

2025-02-01T11:47

2025-02-01T11:47

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Александр Прокопенко сообщил, что был насильственно мобилизован и служил санитаром-стрелком в штурмовой бригаде. В опубликованном Минобороны России видеоматериале он рассказал об обстоятельствах сдачи в плен и атаке дронов со стороны ВСУ.Он сдался в плен 25 декабря с группой сослуживцев во время контртеррористической операции в Курской области. Согласно его показаниям, офицеры и сержанты совершали преступления в отношении солдат.По словам пленного, командование ВСУ не могло обеспечить связь с позициями на передовой, отдавало невыполнимые приказы. В условиях больших потерь от ранений ("трёхсотых") и риска быть убитыми своими украинские солдаты предпочли сдаться в плен."Трехсотых было много. Двое суток был на позиции, которую не могли никак забрать. Никто не хотел рисковать. Даже свои бросили, а мы не слышали, потому что мы не выходили из блиндажа. Сказали занять позицию наверху с пулеметом, пулеметчик там у нас был, но мы не стали, потому что FPV-шки летали, там "трехсотых" было много. Но мы не посчитали нужным выполнять этот приказ,- сказал Прокопенко. - Боимся и наших, потому что наши там тоже могут и пристрелить", - рассказал пленный об условиях службы.По факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область российский Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Армия России в ходе КТО освободила курское село Русское Поречное в начале января, обнаружив жестоко убитых местных жителей. Подробности в публикации "Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУ

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новости, курская область, россия, сша, вооруженные силы украины, ес, минобороны рф, всу, потери всу, пленные, кто