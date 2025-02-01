https://ukraina.ru/20250201/1060676191.html

Киевский режим увлекся советскими методами, забыв, что на Украине другие реалии — Селезнев

Киевский режим увлекся советскими методами, забыв, что на Украине другие реалии — Селезнев - 01.02.2025 Украина.ру

Киевский режим увлекся советскими методами, забыв, что на Украине другие реалии — Селезнев

Командование ВСУ в лице главкома Александра Сырского оказалось в ловушке советской военной школы, в которой залогом победы считалась глубокая наступательная операция

2025-02-01T07:30

2025-02-01T07:30

2025-02-01T07:30

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александр сырский

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель Денис Селезнев. Он рассказал, что глубокая наступательная операция считалась одним из залогов победы, исходя из численности и оснащенности Советской Армии.По словам обозревателя, тогда противник рассуждал так:"Наступление ВС РФ выдохлось, как когда-то выдохся наш контрнаступ. Людей мы наловили достаточно. Давайте наступать на Курск".Но наступление ВСУ остановилось буквально через неделю, не достигнув никаких внятных целей и перейдя в позиционную фазу, заметил собеседник издание, только у Украины при этом еще и фронт растянулся.“Короче говоря, Украина вложилась в новый наступательный порыв, который снова закончился ничем. Мобилизация снова перестала покрывать потери. Людей снова не хватает. И с каждым месяцем это будет только ухудшаться”, — резюмировал Селезнев.Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления

https://ukraina.ru/20250129/1060653815.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, вс рф, курская область, детали