Киевский режим увлекся советскими методами, забыв, что на Украине другие реалии — Селезнев - 01.02.2025 Украина.ру
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Киевский режим увлекся советскими методами, забыв, что на Украине другие реалии — Селезнев
Киевский режим увлекся советскими методами, забыв, что на Украине другие реалии — Селезнев - 01.02.2025 Украина.ру
Киевский режим увлекся советскими методами, забыв, что на Украине другие реалии — Селезнев
Командование ВСУ в лице главкома Александра Сырского оказалось в ловушке советской военной школы, в которой залогом победы считалась глубокая наступательная операция
2025-02-01T07:30
2025-02-01T07:30
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель Денис Селезнев. Он рассказал, что глубокая наступательная операция считалась одним из залогов победы, исходя из численности и оснащенности Советской Армии.По словам обозревателя, тогда противник рассуждал так:"Наступление ВС РФ выдохлось, как когда-то выдохся наш контрнаступ. Людей мы наловили достаточно. Давайте наступать на Курск".Но наступление ВСУ остановилось буквально через неделю, не достигнув никаких внятных целей и перейдя в позиционную фазу, заметил собеседник издание, только у Украины при этом еще и фронт растянулся.“Короче говоря, Украина вложилась в новый наступательный порыв, который снова закончился ничем. Мобилизация снова перестала покрывать потери. Людей снова не хватает. И с каждым месяцем это будет только ухудшаться”, — резюмировал Селезнев.Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления
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новости, украина, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, вс рф, курская область, детали
Новости, Украина, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Курская область, детали

Киевский режим увлекся советскими методами, забыв, что на Украине другие реалии — Селезнев

07:30 01.02.2025
 
© Алексей Майшев / РИА НовостиФото: военнослужащий ВСУ
Фото: военнослужащий ВСУ
© Алексей Майшев / РИА Новости
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Командование ВСУ в лице главкома Александра Сырского оказалось в ловушке советской военной школы, в которой залогом победы считалась глубокая наступательная операция
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель Денис Селезнев. Он рассказал, что глубокая наступательная операция считалась одним из залогов победы, исходя из численности и оснащенности Советской Армии.
“Такой подход мог быть адекватным для современной России, потому что он в России родился, а Украина – другая страна с другими реалиями. Тем не менее, увлекаясь этими представлениями о чудодейственной силе наступления, киевский режим летом 2024 года совершил серьезную ошибку”, — заявил Селезнев, комментируя курскую авантюру, на которую пошла Украина.
По словам обозревателя, тогда противник рассуждал так:
"Наступление ВС РФ выдохлось, как когда-то выдохся наш контрнаступ. Людей мы наловили достаточно. Давайте наступать на Курск".
Но наступление ВСУ остановилось буквально через неделю, не достигнув никаких внятных целей и перейдя в позиционную фазу, заметил собеседник издание, только у Украины при этом еще и фронт растянулся.
“Короче говоря, Украина вложилась в новый наступательный порыв, который снова закончился ничем. Мобилизация снова перестала покрывать потери. Людей снова не хватает. И с каждым месяцем это будет только ухудшаться”, — резюмировал Селезнев.
Военные преступления
29 января, 13:20
Они уничтожают мирное население, считая русских недочеловеками. О военных преступлениях киевского режимаНа пресс-конференции, состоявшейся в Москве, была представлена книга "Военные преступления киевского режима. Материалы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов 2023-2024 гг."
Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления
 
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