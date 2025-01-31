https://ukraina.ru/20250131/1060722917.html

Каждый день было "планируем, планируем": брошенные под Курахово солдаты ВСУ сдались в плен

Каждый день было "планируем, планируем": брошенные под Курахово солдаты ВСУ сдались в плен - 31.01.2025 Украина.ру

Каждый день было "планируем, планируем": брошенные под Курахово солдаты ВСУ сдались в плен

Шестеро брошенных командованием ВСУ украинских солдат из 46-й аэромобильной бригады сдались в плен под Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 31 января агентству РИА Новости сообщили в Минобороны РФ

2025-01-31T15:36

2025-01-31T15:36

2025-01-31T15:47

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Он также обратился к другим солдатам ВСУ, которые все еще продолжают воевать:"Ребята, нас постоянно бросают на "мясо", это ваше право – сдавайтесь лучше в плен".Еще один военнослужащий украинской армии Александр Индюк рассказал, что сдался в плен, потому что командование ВСУ игнорировало его просьбы о помощи. По словам солдата, он пролежал со сломанной рукой 10 дней, ожидая эвакуацию, которой так и не случилось. В своем обращении к командованию он не скрывал эмоциональных оценок, перейдя на нецензурную брань, отметили в издании РИА Новости.В пятницу, 31 января, военнослужащий ВСУ Олег Данилов, получивший ранение в приграничном районе Курской области, рассказал, что не смог получить лечение от украинских врачей. Помощь ему оказали их российские коллеги. "Получил ранение на четвертый день пребывания (на наблюдательном пункте. - Ред.), меня стеной там завалило. У меня руки не действовали, ноги не действовали, лежал в подвале в спальнике. Меня в госпитале вылечили российские врачи. Конечно, я им благодарен, они поставили меня на ноги, я могу теперь передвигаться самостоятельно, без костылей", — поделился своей историей Данилов.Российский хирург с позывным Бедуин добавил в комментарии изданию "Регнум", что никогда от своих коллег не видел издевательского отношения к солдатам ВСУ. "А за украинских коллег, скажу честно, немного обидно. Ведь каждому человеку — жить со своей совестью и отвечать за поступки на том свете, — сказал врач.Другие новости: Не выдержал мороза: дрон НАТО провалил испытания в Арктике

https://ukraina.ru/20250131/1060716697.html

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новости, днр, донецкая народная республика, курахово, всу, вооруженные силы украины, пленные, плен