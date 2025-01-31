https://ukraina.ru/20250131/1060721656.html

"Награда нашла героя": Джигурда отреагировал на включение в список угроз киевскому режиму

"Награда нашла героя": Джигурда отреагировал на включение в список угроз киевскому режиму - 31.01.2025 Украина.ру

"Награда нашла героя": Джигурда отреагировал на включение в список угроз киевскому режиму

Российский артист Никита Джигурда заявил, что его включение в украинский список угроз киевскому режиму является наградой, передает РИА Новости

2025-01-31T15:03

2025-01-31T15:03

2025-01-31T15:04

новости

украина

россия

список

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101841/24/1018412461_0:367:2855:1973_1920x0_80_0_0_affe96a312a4dee034b6dabc3cd1779b.jpg

"Джигурда угрожает национальной безопасности Украины. Круто! Недавнее включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, захватившему власть на Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима", - сказал он.По мнению артиста, он в хорошем списке, "награда нашла героя".Накануне министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины включило Джигурду в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности" страны. Украинские власти мотивировали это тем, что Джигурда в 2023 и 2024 годах выступал с концертами и передавал гуманитарную помощь российским военным, находящимся в новых регионах России.Подробнее - в материале Джигурда официально признан угрозой национальной безопасности Украины на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, список, безопасность