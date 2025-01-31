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"Награда нашла героя": Джигурда отреагировал на включение в список угроз киевскому режиму
"Награда нашла героя": Джигурда отреагировал на включение в список угроз киевскому режиму - 31.01.2025 Украина.ру
"Награда нашла героя": Джигурда отреагировал на включение в список угроз киевскому режиму
Российский артист Никита Джигурда заявил, что его включение в украинский список угроз киевскому режиму является наградой, передает РИА Новости
2025-01-31T15:03
2025-01-31T15:03
2025-01-31T15:04
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"Джигурда угрожает национальной безопасности Украины. Круто! Недавнее включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, захватившему власть на Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима", - сказал он.По мнению артиста, он в хорошем списке, "награда нашла героя".Накануне министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины включило Джигурду в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности" страны. Украинские власти мотивировали это тем, что Джигурда в 2023 и 2024 годах выступал с концертами и передавал гуманитарную помощь российским военным, находящимся в новых регионах России.Подробнее - в материале Джигурда официально признан угрозой национальной безопасности Украины на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, список, безопасность
Новости, Украина, Россия, список, безопасность
"Награда нашла героя": Джигурда отреагировал на включение в список угроз киевскому режиму
15:03 31.01.2025 (обновлено: 15:04 31.01.2025)
Российский артист Никита Джигурда заявил, что его включение в украинский список угроз киевскому режиму является наградой, передает РИА Новости
"Джигурда угрожает национальной безопасности Украины. Круто! Недавнее включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, захватившему власть на Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима", - сказал он.
По мнению артиста, он в хорошем списке, "награда нашла героя".
"При любом раскладе победа за нами! Нацизм будет вырезан, как раковая опухоль", – заверил артист.
Накануне министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины включило Джигурду в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности" страны.
Украинские власти мотивировали это тем, что Джигурда в 2023 и 2024 годах выступал с концертами и передавал гуманитарную помощь российским военным, находящимся в новых регионах России
.