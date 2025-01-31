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Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом

Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом - 31.01.2025 Украина.ру

Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить борьбу с терроризмом, сообщили на сайте Кремля

2025-01-31T14:25

2025-01-31T14:25

2025-01-31T14:25

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"Сегодня рассмотрим один из аспектов работы по направлению борьбы с терроризмом. Докладчик - Бортников Александр Васильевич, директор Федеральной службы безопасности", - сказал Путин в начале совещания, после чего передал слово для доклада главе ФСБ.В обсуждении приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.В прошлый раз глава государства проводил совещание с постоянными членами Совбеза 20 января. В фокусе обсуждения тогда было развитие ситуации в чувствительных для РФ регионах.О других совещаниях - в материале Путин предложил членам Совбеза обсудить защиту транспорта от террористов на сайте Украина.ру.

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новости, россия, кремль, вячеслав володин, владимир путин, сергей шойгу, совбез, фсб, служба внешней разведки