Путин предложил членам Совбеза обсудить защиту транспорта от террористов - 08.11.2024 Украина.ру
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Путин предложил членам Совбеза обсудить защиту транспорта от террористов
Путин предложил членам Совбеза обсудить защиту транспорта от террористов - 08.11.2024 Украина.ру
Путин предложил членам Совбеза обсудить защиту транспорта от террористов
Президент России Владимир Путин 8 ноября на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить защиту транспорта от террористической угрозы
2024-11-08T15:15
2024-11-08T15:15
новости
россия
горловка
владимир путин
роман старовойт
вооруженные силы украины
совбез
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"Мы с вами регулярно обращаемся к вопросам, связанным с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов. На этот раз предлагаю поговорить, на этом совещании затронем вопрос о мерах антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры", - сказал Путин.Президент предложил выступить с докладами министру транспорта РФ Роману Старовойту и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.В конце октября мэр Горловки Иван Приходько заявил, что Вооруженные силы Украины применили особую тактику "при атаке на автобус, который был оборудован комплексом радиоэлектронной борьбы.В результате этой атаки один человек погиб, еще двое - пострадали.Подробнее - в материале Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, горловка, владимир путин, роман старовойт, вооруженные силы украины, совбез
Новости, Россия, Горловка, Владимир Путин, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Совбез

Путин предложил членам Совбеза обсудить защиту транспорта от террористов

15:15 08.11.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
© POOL
Перейти в фотобанк
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Президент России Владимир Путин 8 ноября на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить защиту транспорта от террористической угрозы
"Мы с вами регулярно обращаемся к вопросам, связанным с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов. На этот раз предлагаю поговорить, на этом совещании затронем вопрос о мерах антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры", - сказал Путин.
Президент предложил выступить с докладами министру транспорта РФ Роману Старовойту и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.
В конце октября мэр Горловки Иван Приходько заявил, что Вооруженные силы Украины применили особую тактику "при атаке на автобус, который был оборудован комплексом радиоэлектронной борьбы.
"ВСУ выключили винты, и дрон просто камнем упал на автобус. Поэтому РЭБ не сработал", - посетовал Приходько.
В результате этой атаки один человек погиб, еще двое - пострадали.
Подробнее - в материале Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияГорловкаВладимир ПутинРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныСовбез
 
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