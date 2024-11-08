Путин предложил членам Совбеза обсудить защиту транспорта от террористов
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
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Президент России Владимир Путин 8 ноября на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить защиту транспорта от террористической угрозы
"Мы с вами регулярно обращаемся к вопросам, связанным с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов. На этот раз предлагаю поговорить, на этом совещании затронем вопрос о мерах антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры", - сказал Путин.
Президент предложил выступить с докладами министру транспорта РФ Роману Старовойту и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.
В конце октября мэр Горловки Иван Приходько заявил, что Вооруженные силы Украины применили особую тактику "при атаке на автобус, который был оборудован комплексом радиоэлектронной борьбы.
"ВСУ выключили винты, и дрон просто камнем упал на автобус. Поэтому РЭБ не сработал", - посетовал Приходько.
В результате этой атаки один человек погиб, еще двое - пострадали.
Подробнее - в материале Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ на сайте Украина.ру.