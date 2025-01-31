"Дуда — отец родной" и минус два километра, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 января - 31.01.2025 Украина.ру
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"Дуда — отец родной" и минус два километра, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 января
"Дуда — отец родной" и минус два километра, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 января - 31.01.2025 Украина.ру
"Дуда — отец родной" и минус два километра, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 января
Попавший в плен украинский пограничник рассказал о том, как на Западной Украине относятся к соседним государствам. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-01-31T13:00
2025-01-31T13:00
хроники
эксклюзив
анджей дуда
геннадий алехин
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мид
румыния
россия
украина
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Попавший в плен старший прапорщик украинского 94-го погранотряда Сергей Вальчук рассказал о том, что происходит на Западной Украине. Видео с ним опубликовал телеграм-канал "Северный Ветер", который ведут бойцы ГВ "Север". Среди прочего Вальчук рассказал о настроениях, царящих в регионе."Я не политик, но большинство уважают Дуду — президента Польши. А во Львове его считают родным отцом, когда приезжает", - отметил Вальчук.По его словам, польские и румынские пограничники исподволь захватили часть украинской территории."Польские и румынские пограничники уже пришли полтора-два километра вглубь Украины", — отметил он.Именно поляки и румыны, по его словам, сейчас и ловят украинских уклонистов. Что же до украинских пограничников, то их осталось мало. Те из офицеров погранслужбы, кто при связях и деньгах остались служить на границе, другие офицеры по возможности уехали в Европу: в основном в Чехию, Венгрию и Германию.Также Вальчук рассказал, что на Украину приезжают иностранцы."Приезжают [в приграничные сёла], но большинство приезжает учителей для обучения наших детей польскому, румынскому языкам. Исключительно они свой язык преподают. Пытаются что-то делать для того, чтобы захватить территорию Украины. Думают, что украинский народ хочет присоединиться кто к Польше, кто к Румынии, кто к Венгрии", — рассказал пленный пограничник.При этом он сообщил и о том, что наведываются на Украину и секс-туристы. Есть и смешанные семьи."Есть украинские девушки, которые уже рожают от поляков, румын, венгров и получаются, что у детей уже смешанная кровь", — отметил Вальчук.Сам он оказался в штурмовом отряде, т. к. у него не хватило $10 тыс. взятки для замкомандира его погранотряда полковника Зайца. По его словам, из его отряда 15 человек сначала отправили на границу с Белоруссией, а затем в Курскую область.За сутки до этого СМИ распространили заявление кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску. Тот в интервью Иону Кристою назвал Украину "вымышленным государством"."Украина — это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика", — отметил Джорджеску.По его мнению, боевые действия на Украине неизбежно приведут к изменению границ, а значит Румыния сможет претендовать на исторические территории."Мир меняется. Границы будут меняться. Более того — если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина — интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш — правильно? От бывшего Закарпатья. Ещё останется немного у венгров. Львов, который останется с поляками, и Малороссия", — рассказал кандидат в президенты Румынии.Он указал, что распад Украины неизбежен.После этого МИД Румынии выпустил заявление, в котором подчеркнул, что Бухарест уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. Последняя уже обвинила кандидата в президенты Румынии в "повторении российской пропаганды".Обстрелы и налётыУтром 31 января Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов: 25 БПЛА – над территорией Ростовской области; восемь – над территорией Волгоградской области; шесть – над территорией Курской области; четыре – над территорией Ярославской области и по два – над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре координации и контроля вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 21 удар.Все обстрелы были совершены на горловском направлении. В общей сложности ВСУ выпустили 62 единицы различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 24 снаряда калибром 155 мм, преимущественно кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 41 снаряд."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 41 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Новая Каховка — 6; Каховка — 5; Днепряны — 3; Малая Лепетиха — 7; Князе-Григоровка — 1; Великая Лепетиха — 14", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Утром 31 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе посёлок Малиновка, сёла Отрадное и Черемошное подверглись атакам 3 беспилотников, из которых 2 сбиты системой ПВО. В посёлке Малиновка повреждён социальный объект. В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Двулучное, Кукуевка, Новопетровка и Соболевка атакованы с помощью одного артснаряда и 6 беспилотников, 2 из которых сбиты. В селе Кукуевка в результате удара FPV-дрона повреждены жилой дом и легковой автомобиль. В селе Соболевка вследствие атаки FPV-дрона повреждены грузовой автомобиль и коммерческий объект", — писал Гладков.Над Вейделевским районом системой ПВО были сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Без последствий.В Волоконовском районе по селу Борисовка и хутору Старый выпущено 17 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 2 беспилотников. В селе Борисовка повреждены частный дом и легковой автомобиль."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая выпущено 24 боеприпаса в ходе 5 обстрелов и совершена атака одного беспилотника. В селе Новостроевка-Первая с беспилотника сброшено взрывное устройство — повреждён легковой автомобиль", — сообщил губернатор.Над Губкинским городским округом системой ПВО были сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Безлюдовка, Вознесеновка и Новая Таволжанка выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов, а также совершены атаки с помощью 7 беспилотников, 6 из которых сбиты. Повреждены 11 частных домов, 2 легковых автомобиля и линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам в городе Шебекино после согласования с МО РФ", — отмечал Гладков.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронте в интервью Кирилла Курбатова с Геннадием Алёхиным "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук".
https://ukraina.ru/20250131/1060712689.html
https://ukraina.ru/20250130/1060705153.html
https://ukraina.ru/20250130/1060689002.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, анджей дуда, геннадий алехин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мид, румыния, россия, украина
Хроники, Эксклюзив, Анджей Дуда, Геннадий Алехин, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МИД, Румыния, Россия, Украина

"Дуда — отец родной" и минус два километра, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 января

13:00 31.01.2025
 
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Попавший в плен украинский пограничник рассказал о том, как на Западной Украине относятся к соседним государствам. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Попавший в плен старший прапорщик украинского 94-го погранотряда Сергей Вальчук рассказал о том, что происходит на Западной Украине. Видео с ним опубликовал телеграм-канал "Северный Ветер", который ведут бойцы ГВ "Север". Среди прочего Вальчук рассказал о настроениях, царящих в регионе.
"Я не политик, но большинство уважают Дуду — президента Польши. А во Львове его считают родным отцом, когда приезжает", - отметил Вальчук.
По его словам, польские и румынские пограничники исподволь захватили часть украинской территории.
"Польские и румынские пограничники уже пришли полтора-два километра вглубь Украины", — отметил он.
Именно поляки и румыны, по его словам, сейчас и ловят украинских уклонистов. Что же до украинских пограничников, то их осталось мало. Те из офицеров погранслужбы, кто при связях и деньгах остались служить на границе, другие офицеры по возможности уехали в Европу: в основном в Чехию, Венгрию и Германию.
Также Вальчук рассказал, что на Украину приезжают иностранцы.
"Приезжают [в приграничные сёла], но большинство приезжает учителей для обучения наших детей польскому, румынскому языкам. Исключительно они свой язык преподают. Пытаются что-то делать для того, чтобы захватить территорию Украины. Думают, что украинский народ хочет присоединиться кто к Польше, кто к Румынии, кто к Венгрии", — рассказал пленный пограничник.
Фото: Москва 24
09:33
Бойня в Русском Поречном. Главное на Украине на утро 31 январяСледственный комитет России рассказал об устроенной украинскими военными бойне в селе Русское Поречное, что в Курской области
При этом он сообщил и о том, что наведываются на Украину и секс-туристы. Есть и смешанные семьи.
"Есть украинские девушки, которые уже рожают от поляков, румын, венгров и получаются, что у детей уже смешанная кровь", — отметил Вальчук.
Сам он оказался в штурмовом отряде, т. к. у него не хватило $10 тыс. взятки для замкомандира его погранотряда полковника Зайца. По его словам, из его отряда 15 человек сначала отправили на границу с Белоруссией, а затем в Курскую область.
За сутки до этого СМИ распространили заявление кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску. Тот в интервью Иону Кристою назвал Украину "вымышленным государством".
"Украина — это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика", — отметил Джорджеску.
По его мнению, боевые действия на Украине неизбежно приведут к изменению границ, а значит Румыния сможет претендовать на исторические территории.
"Мир меняется. Границы будут меняться. Более того — если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина — интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш — правильно? От бывшего Закарпатья. Ещё останется немного у венгров. Львов, который останется с поляками, и Малороссия", — рассказал кандидат в президенты Румынии.
Он указал, что распад Украины неизбежен.
После этого МИД Румынии выпустил заявление, в котором подчеркнул, что Бухарест уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. Последняя уже обвинила кандидата в президенты Румынии в "повторении российской пропаганды".
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Обстрелы и налёты
Утром 31 января Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов: 25 БПЛА – над территорией Ростовской области; восемь – над территорией Волгоградской области; шесть – над территорией Курской области; четыре – над территорией Ярославской области и по два – над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре координации и контроля вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 21 удар.
Все обстрелы были совершены на горловском направлении. В общей сложности ВСУ выпустили 62 единицы различных боеприпасов.
Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 24 снаряда калибром 155 мм, преимущественно кассетных.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 41 снаряд.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 41 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Новая Каховка — 6; Каховка — 5; Днепряны — 3; Малая Лепетиха — 7; Князе-Григоровка — 1; Великая Лепетиха — 14", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.
Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Вчера, 13:00
Мобилизация отстаёт от потерь, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 январяМобилизация на Украине не помогает восполнить потери. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Утром 31 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"В Белгородском районе посёлок Малиновка, сёла Отрадное и Черемошное подверглись атакам 3 беспилотников, из которых 2 сбиты системой ПВО. В посёлке Малиновка повреждён социальный объект. В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Двулучное, Кукуевка, Новопетровка и Соболевка атакованы с помощью одного артснаряда и 6 беспилотников, 2 из которых сбиты. В селе Кукуевка в результате удара FPV-дрона повреждены жилой дом и легковой автомобиль. В селе Соболевка вследствие атаки FPV-дрона повреждены грузовой автомобиль и коммерческий объект", — писал Гладков.
Над Вейделевским районом системой ПВО были сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Без последствий.
В Волоконовском районе по селу Борисовка и хутору Старый выпущено 17 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 2 беспилотников. В селе Борисовка повреждены частный дом и легковой автомобиль.
"В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая выпущено 24 боеприпаса в ходе 5 обстрелов и совершена атака одного беспилотника. В селе Новостроевка-Первая с беспилотника сброшено взрывное устройство — повреждён легковой автомобиль", — сообщил губернатор.
Над Губкинским городским округом системой ПВО были сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Последствий нет.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Безлюдовка, Вознесеновка и Новая Таволжанка выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов, а также совершены атаки с помощью 7 беспилотников, 6 из которых сбиты. Повреждены 11 частных домов, 2 легковых автомобиля и линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам в городе Шебекино после согласования с МО РФ", — отмечал Гладков.
В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О происходящем на фронте в интервью Кирилла Курбатова с Геннадием Алёхиным "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук".
 
ХроникиЭксклюзивАнджей ДудаГеннадий АлехинВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМИДРумынияРоссияУкраина
 
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