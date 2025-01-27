https://ukraina.ru/20250127/1060601652.html
Кто на Украине вышел из спячки и может заменить Зеленского: Семибратов об идеальном кандидате для Трампа
Кто на Украине вышел из спячки и может заменить Зеленского: Семибратов об идеальном кандидате для Трампа - 27.01.2025 Украина.ру
Кто на Украине вышел из спячки и может заменить Зеленского: Семибратов об идеальном кандидате для Трампа
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского Украина.ру, 27.01.2025
2025-01-27T16:04
2025-01-27T16:04
2025-01-27T16:04
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вашингтон
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дональд трамп
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру высказал своё мнение по поводу первых заявлений и распоряжений Дональда Трампа на посту президента США, а также рассказал о том, какие сложности ждут Белоруссию во время президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 26 января. 00:36 - О концепции мира за 100 дней; 08:45 - О столетнем договоре между Лондоном и Киевом; 14:58 - О заморозке помощи от США на 90 дней; 18:39 - О предстоящих выборах в Белоруссии. *в интервью упоминается "Русский добровольческий корпус", внесённый в список террористических организаций и запрещённый в РФ. #Семибратов #Трамп #СВО #Украина #переговоры #Путин #спецоперация #Европа #ЕС #Евросоюз #Зеленский #инаугурация #война #армия #Британия #Лондон #Киев #мобилизация #политика #экономика #элиты #СМИ #вооружение #военнаяпомощь #Порошенко #Тимошенко #Мураев #выборы #Лукашенко #Белоруссия #Беларусь #Минск #границы #Польша #Литва #провокации #заморозка #снабжение #Израиль #Тайвань #КНР #митинги #интернет #президент #ВСУ #фронт #выборы ТГ-канал Евгения Семибратова: https://t.me/Semibratov_EV ТГ-канал Метаметрика: https://t.me/Metametrica Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сша, вашингтон, великобритания, лондон, белоруссия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес
Видео, США, Вашингтон, Великобритания, Лондон, Белоруссия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ЕС
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру высказал своё мнение по поводу первых заявлений и распоряжений Дональда Трампа на посту президента США, а также рассказал о том, какие сложности ждут Белоруссию во время президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 26 января.
00:36 - О концепции мира за 100 дней;
08:45 - О столетнем договоре между Лондоном
и Киевом
;
14:58 - О заморозке помощи от США на 90 дней;
18:39 - О предстоящих выборах в Белоруссии.
*в интервью упоминается "Русский добровольческий корпус", внесённый в список террористических организаций и запрещённый в РФ
.
#Семибратов #Трамп #СВО #Украина #переговоры #Путин
#спецоперация #Европа #ЕС
#Евросоюз #Зеленский #инаугурация #война #армия #Британия
#Лондон #Киев #мобилизация #политика #экономика #элиты #СМИ #вооружение #военнаяпомощь #Порошенко
#Тимошенко #Мураев #выборы #Лукашенко
#Белоруссия #Беларусь #Минск
#границы #Польша
#Литва
#провокации #заморозка #снабжение #Израиль
#Тайвань
#КНР
#митинги #интернет #президент #ВСУ
#фронт #выборы
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