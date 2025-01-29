https://ukraina.ru/20250129/1060653815.html

Они уничтожают мирное население, считая русских недочеловеками. О военных преступлениях киевского режима

Они уничтожают мирное население, считая русских недочеловеками. О военных преступлениях киевского режима - 29.01.2025 Украина.ру

Они уничтожают мирное население, считая русских недочеловеками. О военных преступлениях киевского режима

На пресс-конференции, состоявшейся в Москве, была представлена книга "Военные преступления киевского режима. Материалы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов 2023-2024 гг.".

2025-01-29T13:20

2025-01-29T13:20

2025-01-29T13:20

украина

россия

запад

михаил мягков

армен гаспарян

вооруженные силы украины

общественная палата

сво

военные преступления

права человека

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В мероприятии приняли участие известные российские общественные деятели, правозащитники, историки и политики, которые обсудили собранные свидетельства о массовых нарушениях прав человека и военных преступлениях, совершаемых украинскими вооруженными силами.Книга, подготовленная Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов, содержит показания более тысячи пострадавших и свидетелей, которые стали жертвами действий киевского режима на территории Курской области, Донецкой Народной Республики (ДНР) и других регионов России. Авторы издания, Максим Григорьев и Дмитрий Саблин, подчеркнули, что собранные материалы свидетельствуют о систематических и целенаправленных преступлениях против мирного населения.Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала, заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают массовые убийства мирных граждан, включая расстрелы из стрелкового оружия, артиллерийские обстрелы жилых кварталов и госпиталей, а также уничтожение машин с женщинами и детьми, пытающимися эвакуироваться. Он также рассказал о случаях, когда украинские военные принуждали местных жителей к эвакуации в сторону Украины, угрожая отнять детей или уничтожить их дома. Тех, кто отказывался подчиняться, убивали. Особое внимание было уделено свидетельствам о расстрелах детей и пожилых людей, которые пытались спастись бегством. "Просто дети, которые бегут, их расстреливают в голову", — цитирует книга одного из свидетелей.Собранные материалы свидетельствуют о грубейших нарушениях Женевских конвенций, которые квалифицируются как военные преступления и не имеют срока давности. Международный общественный трибунал требует привлечения к ответственности организаторов и исполнителей этих преступлений. "Преступления киевского режима — это преступления против человечества, и они должны быть наказаны по всей строгости закона", — подчеркнул Григорьев.Дмитрий Саблин, депутат Государственной Думы и соавтор книги, отметил, что издание представляет собой сборник воспоминаний пострадавших, которые рассказывают о пережитом от первого лица. "Это малая часть тех преступлений, которые были совершены, но даже то, что здесь собрано, шокирует. Это массовые убийства, пытки, террор", — сказал Саблин.Участники пресс-конференции провели параллели между действиями украинских военных и преступлениями нацистов во время Великой Отечественной войны. Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества, заявил, что современные украинские неонацисты повторяют зверства, совершенные бандеровцами в 1940-х годах. "Они уничтожают мирное население, считая русских недочеловеками. Это та же идеология, которая привела к катастрофе в прошлом веке", — отметил Мягков.Константин Могилевский, заместитель министра науки и высшего образования России, подчеркнул важность сохранения памяти о преступлениях киевского режима. Мы должны передать эти знания следующим поколениям, чтобы подобное никогда не повторилось", — сказал он.Член Общественной палаты, журналист Армен Гаспарян посетовал на то, что после Великой Отечественной войны было потеряно множество свидетельств о нацистских преступлениях, поскольку для истории зафиксированы только грандиозные события, а память о мелких стирается. "Некоторых сейчас даже в электронном виде найти невозможно", — говорит он. По мнению журналиста, повторять эту ошибку нельзя."Мы обязаны передать память об СВО следующим поколениям. Никто за нас эту работу не сделает. Если мы сами что-то упустим, результат может получиться не очень правильным. Повторяю. У нас есть печальный опыт. Но человек разумный учится в том числе на своих ошибках. Мы учимся, мы проводим очень большую исследовательскую работу. Мы сохраняем знания, и мы их передаем".С ним согласен директор фонда Историческая память Александр Дюков."Необходимо еще и создавать архивную базу, по которой уже не мы, а историки следующих поколений будут исследовать события, связанные с трагедией, которая происходит и на Украине, и на оккупированных наших территориях, — считает он. — Пострадавшие должны получить возмещение за свои страдания. И когда мы будем говорить о том, что случится так или иначе окончание войны, когда будут исполнены цели СВО, необходимо не забыть за большими целями, которые будут достигнуты, еще и справедливость для этих простых людей, множество из которых пострадало".Одной из ключевых тем пресс-конференции стала проблема замалчивания преступлений киевского режима на Западе. Максим Григорьев отметил, что западные СМИ и политические круги отказываются признавать собранные доказательства, называя их "фейками". "Цензура на Западе включена на полную мощность. Те, кто пытается говорить правду, подвергаются преследованиям", — заявил он.Финский журналист Кости Хейсканен, присутствовавший на мероприятии, задал вопрос о том, как донести правду до западной аудитории. Григорьев ответил, что, несмотря на сопротивление, правда рано или поздно станет известна. "Киевский режим будет брошен своими западными покровителями, как это произошло с режимом Пиночета. Преступники понесут ответственность", — уверен он.Книга "Военные преступления киевского режима" — это не только документальное свидетельство преступлений против человечности, но и призыв к международному сообществу обратить внимание на трагедию мирного населения, страдающего от действий украинских военных. Участники пресс-конференции выразили надежду, что собранные материалы будут переведены на иностранные языки и представлены на международных площадках, чтобы мир узнал правду о происходящем на Украине."Правда — это наше главное оружие против неонацистской пропаганды. Мы обязаны сохранить память о каждом преступлении, чтобы справедливость восторжествовала", — заключил Александр Брод, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.О том, могут ли быть войны без жертв среди мирного населения — в материале "Гуманная война. Миф или реальность"

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Валерия Емельянова

украина, россия, запад, михаил мягков, армен гаспарян, вооруженные силы украины, общественная палата, сво, военные преступления, права человека, эксклюзив, донбасс, курская область