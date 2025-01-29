Они уничтожают мирное население, считая русских недочеловеками. О военных преступлениях киевского режима - 29.01.2025 Украина.ру
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Они уничтожают мирное население, считая русских недочеловеками. О военных преступлениях киевского режима
Они уничтожают мирное население, считая русских недочеловеками. О военных преступлениях киевского режима - 29.01.2025 Украина.ру
Они уничтожают мирное население, считая русских недочеловеками. О военных преступлениях киевского режима
На пресс-конференции, состоявшейся в Москве, была представлена книга "Военные преступления киевского режима. Материалы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов 2023-2024 гг.".
2025-01-29T13:20
2025-01-29T13:20
украина
россия
запад
михаил мягков
армен гаспарян
вооруженные силы украины
общественная палата
сво
военные преступления
права человека
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В мероприятии приняли участие известные российские общественные деятели, правозащитники, историки и политики, которые обсудили собранные свидетельства о массовых нарушениях прав человека и военных преступлениях, совершаемых украинскими вооруженными силами.Книга, подготовленная Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов, содержит показания более тысячи пострадавших и свидетелей, которые стали жертвами действий киевского режима на территории Курской области, Донецкой Народной Республики (ДНР) и других регионов России. Авторы издания, Максим Григорьев и Дмитрий Саблин, подчеркнули, что собранные материалы свидетельствуют о систематических и целенаправленных преступлениях против мирного населения.Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала, заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают массовые убийства мирных граждан, включая расстрелы из стрелкового оружия, артиллерийские обстрелы жилых кварталов и госпиталей, а также уничтожение машин с женщинами и детьми, пытающимися эвакуироваться. Он также рассказал о случаях, когда украинские военные принуждали местных жителей к эвакуации в сторону Украины, угрожая отнять детей или уничтожить их дома. Тех, кто отказывался подчиняться, убивали. Особое внимание было уделено свидетельствам о расстрелах детей и пожилых людей, которые пытались спастись бегством. "Просто дети, которые бегут, их расстреливают в голову", — цитирует книга одного из свидетелей.Собранные материалы свидетельствуют о грубейших нарушениях Женевских конвенций, которые квалифицируются как военные преступления и не имеют срока давности. Международный общественный трибунал требует привлечения к ответственности организаторов и исполнителей этих преступлений. "Преступления киевского режима — это преступления против человечества, и они должны быть наказаны по всей строгости закона", — подчеркнул Григорьев.Дмитрий Саблин, депутат Государственной Думы и соавтор книги, отметил, что издание представляет собой сборник воспоминаний пострадавших, которые рассказывают о пережитом от первого лица. "Это малая часть тех преступлений, которые были совершены, но даже то, что здесь собрано, шокирует. Это массовые убийства, пытки, террор", — сказал Саблин.Участники пресс-конференции провели параллели между действиями украинских военных и преступлениями нацистов во время Великой Отечественной войны. Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества, заявил, что современные украинские неонацисты повторяют зверства, совершенные бандеровцами в 1940-х годах. "Они уничтожают мирное население, считая русских недочеловеками. Это та же идеология, которая привела к катастрофе в прошлом веке", — отметил Мягков.Константин Могилевский, заместитель министра науки и высшего образования России, подчеркнул важность сохранения памяти о преступлениях киевского режима. Мы должны передать эти знания следующим поколениям, чтобы подобное никогда не повторилось", — сказал он.Член Общественной палаты, журналист Армен Гаспарян посетовал на то, что после Великой Отечественной войны было потеряно множество свидетельств о нацистских преступлениях, поскольку для истории зафиксированы только грандиозные события, а память о мелких стирается. "Некоторых сейчас даже в электронном виде найти невозможно", — говорит он. По мнению журналиста, повторять эту ошибку нельзя."Мы обязаны передать память об СВО следующим поколениям. Никто за нас эту работу не сделает. Если мы сами что-то упустим, результат может получиться не очень правильным. Повторяю. У нас есть печальный опыт. Но человек разумный учится в том числе на своих ошибках. Мы учимся, мы проводим очень большую исследовательскую работу. Мы сохраняем знания, и мы их передаем".С ним согласен директор фонда Историческая память Александр Дюков."Необходимо еще и создавать архивную базу, по которой уже не мы, а историки следующих поколений будут исследовать события, связанные с трагедией, которая происходит и на Украине, и на оккупированных наших территориях, — считает он. — Пострадавшие должны получить возмещение за свои страдания. И когда мы будем говорить о том, что случится так или иначе окончание войны, когда будут исполнены цели СВО, необходимо не забыть за большими целями, которые будут достигнуты, еще и справедливость для этих простых людей, множество из которых пострадало".Одной из ключевых тем пресс-конференции стала проблема замалчивания преступлений киевского режима на Западе. Максим Григорьев отметил, что западные СМИ и политические круги отказываются признавать собранные доказательства, называя их "фейками". "Цензура на Западе включена на полную мощность. Те, кто пытается говорить правду, подвергаются преследованиям", — заявил он.Финский журналист Кости Хейсканен, присутствовавший на мероприятии, задал вопрос о том, как донести правду до западной аудитории. Григорьев ответил, что, несмотря на сопротивление, правда рано или поздно станет известна. "Киевский режим будет брошен своими западными покровителями, как это произошло с режимом Пиночета. Преступники понесут ответственность", — уверен он.Книга "Военные преступления киевского режима" — это не только документальное свидетельство преступлений против человечности, но и призыв к международному сообществу обратить внимание на трагедию мирного населения, страдающего от действий украинских военных. Участники пресс-конференции выразили надежду, что собранные материалы будут переведены на иностранные языки и представлены на международных площадках, чтобы мир узнал правду о происходящем на Украине."Правда — это наше главное оружие против неонацистской пропаганды. Мы обязаны сохранить память о каждом преступлении, чтобы справедливость восторжествовала", — заключил Александр Брод, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.О том, могут ли быть войны без жертв среди мирного населения — в материале "Гуманная война. Миф или реальность"
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Валерия Емельянова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
украина, россия, запад, михаил мягков, армен гаспарян, вооруженные силы украины, общественная палата, сво, военные преступления, права человека, эксклюзив, донбасс, курская область
Украина, Россия, Запад, Михаил Мягков, Армен Гаспарян, Вооруженные силы Украины, общественная палата, СВО, Военные преступления, права человека, Эксклюзив, Донбасс, Курская область

Они уничтожают мирное население, считая русских недочеловеками. О военных преступлениях киевского режима

13:20 29.01.2025
 
Военные преступления
Военные преступления
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Валерия Емельянова
автор издания Украина.ру
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На пресс-конференции, состоявшейся в Москве, была представлена книга "Военные преступления киевского режима. Материалы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов 2023-2024 гг.".
В мероприятии приняли участие известные российские общественные деятели, правозащитники, историки и политики, которые обсудили собранные свидетельства о массовых нарушениях прав человека и военных преступлениях, совершаемых украинскими вооруженными силами.
Книга, подготовленная Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов, содержит показания более тысячи пострадавших и свидетелей, которые стали жертвами действий киевского режима на территории Курской области, Донецкой Народной Республики (ДНР) и других регионов России. Авторы издания, Максим Григорьев и Дмитрий Саблин, подчеркнули, что собранные материалы свидетельствуют о систематических и целенаправленных преступлениях против мирного населения.
Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала, заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают массовые убийства мирных граждан, включая расстрелы из стрелкового оружия, артиллерийские обстрелы жилых кварталов и госпиталей, а также уничтожение машин с женщинами и детьми, пытающимися эвакуироваться.
"Для киевского режима русскоязычные люди — это люди второго сорта, недочеловеки, как они их называют. Военные прямо говорят: "Земли — наши, а люди — не наши. Если вас здесь не будет, будет только лучше"", — отметил Григорьев.
Он также рассказал о случаях, когда украинские военные принуждали местных жителей к эвакуации в сторону Украины, угрожая отнять детей или уничтожить их дома. Тех, кто отказывался подчиняться, убивали. Особое внимание было уделено свидетельствам о расстрелах детей и пожилых людей, которые пытались спастись бегством.
"Просто дети, которые бегут, их расстреливают в голову", — цитирует книга одного из свидетелей.
Собранные материалы свидетельствуют о грубейших нарушениях Женевских конвенций, которые квалифицируются как военные преступления и не имеют срока давности. Международный общественный трибунал требует привлечения к ответственности организаторов и исполнителей этих преступлений.
"Преступления киевского режима — это преступления против человечества, и они должны быть наказаны по всей строгости закона", — подчеркнул Григорьев.
Дмитрий Саблин, депутат Государственной Думы и соавтор книги, отметил, что издание представляет собой сборник воспоминаний пострадавших, которые рассказывают о пережитом от первого лица.
"Это малая часть тех преступлений, которые были совершены, но даже то, что здесь собрано, шокирует. Это массовые убийства, пытки, террор", — сказал Саблин.
Участники пресс-конференции провели параллели между действиями украинских военных и преступлениями нацистов во время Великой Отечественной войны. Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества, заявил, что современные украинские неонацисты повторяют зверства, совершенные бандеровцами в 1940-х годах.
"Они уничтожают мирное население, считая русских недочеловеками. Это та же идеология, которая привела к катастрофе в прошлом веке", — отметил Мягков.
Освобожденный город Селидово в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
17 декабря 2024, 13:32
Опубликован доклад о военных преступлениях ВСУДоклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово" опубликовал 17 декабря в своём телеграм-канале автор документа, член Общественной палаты РФ, участник СВО, журналист, писатель и историк Максим Григорьев
Константин Могилевский, заместитель министра науки и высшего образования России, подчеркнул важность сохранения памяти о преступлениях киевского режима.
Мы должны передать эти знания следующим поколениям, чтобы подобное никогда не повторилось", — сказал он.
Член Общественной палаты, журналист Армен Гаспарян посетовал на то, что после Великой Отечественной войны было потеряно множество свидетельств о нацистских преступлениях, поскольку для истории зафиксированы только грандиозные события, а память о мелких стирается. "Некоторых сейчас даже в электронном виде найти невозможно", — говорит он. По мнению журналиста, повторять эту ошибку нельзя.
"Мы обязаны передать память об СВО следующим поколениям. Никто за нас эту работу не сделает. Если мы сами что-то упустим, результат может получиться не очень правильным. Повторяю. У нас есть печальный опыт. Но человек разумный учится в том числе на своих ошибках. Мы учимся, мы проводим очень большую исследовательскую работу. Мы сохраняем знания, и мы их передаем".
С ним согласен директор фонда Историческая память Александр Дюков.
"Необходимо еще и создавать архивную базу, по которой уже не мы, а историки следующих поколений будут исследовать события, связанные с трагедией, которая происходит и на Украине, и на оккупированных наших территориях, — считает он. — Пострадавшие должны получить возмещение за свои страдания. И когда мы будем говорить о том, что случится так или иначе окончание войны, когда будут исполнены цели СВО, необходимо не забыть за большими целями, которые будут достигнуты, еще и справедливость для этих простых людей, множество из которых пострадало".
Одной из ключевых тем пресс-конференции стала проблема замалчивания преступлений киевского режима на Западе. Максим Григорьев отметил, что западные СМИ и политические круги отказываются признавать собранные доказательства, называя их "фейками".
"Цензура на Западе включена на полную мощность. Те, кто пытается говорить правду, подвергаются преследованиям", — заявил он.
Финский журналист Кости Хейсканен, присутствовавший на мероприятии, задал вопрос о том, как донести правду до западной аудитории. Григорьев ответил, что, несмотря на сопротивление, правда рано или поздно станет известна.
"Киевский режим будет брошен своими западными покровителями, как это произошло с режимом Пиночета. Преступники понесут ответственность", — уверен он.
Книга "Военные преступления киевского режима" — это не только документальное свидетельство преступлений против человечности, но и призыв к международному сообществу обратить внимание на трагедию мирного населения, страдающего от действий украинских военных. Участники пресс-конференции выразили надежду, что собранные материалы будут переведены на иностранные языки и представлены на международных площадках, чтобы мир узнал правду о происходящем на Украине.
"Правда — это наше главное оружие против неонацистской пропаганды. Мы обязаны сохранить память о каждом преступлении, чтобы справедливость восторжествовала", — заключил Александр Брод, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
О том, могут ли быть войны без жертв среди мирного населения — в материале "Гуманная война. Миф или реальность"
 
УкраинаРоссияЗападМихаил МягковАрмен ГаспарянВооруженные силы Украиныобщественная палатаСВОВоенные преступленияправа человекаЭксклюзивДонбассКурская область
 
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