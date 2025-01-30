Как ключевая ставка в России связана с событиями в США и чем ответим при глобальном торге - Силаков - 30.01.2025 Украина.ру
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Как ключевая ставка в России связана с событиями в США и чем ответим при глобальном торге - Силаков
Как ключевая ставка в России связана с событиями в США и чем ответим при глобальном торге - Силаков - 30.01.2025 Украина.ру
Как ключевая ставка в России связана с событиями в США и чем ответим при глобальном торге - Силаков
Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в студии Украина.ру проанализировал возможности России и США в вопросе урегулирования украинского конфликта, а также рассказал о перспективах торговой войны Трампа с Китаем и о состоянии российской экономики
2025-01-30T09:30
2025-01-30T09:31
видео
россия
сша
китай
дональд трамп
владимир путин
мвф
финансы
поставки
развитие
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00:27 - Меры США против экспорта России.05:18 - О первом контакте Путина и Трампа.07:12 - О форуме в Давосе и компромиссах от КНР.08:41 - Центр фокусировки США.12:48 - Китай как главный владелец долга США.15:38 - Возможен ли мировой кризис или мы в нём живём?18:11 - О стратегии по ключевой ставке Центробанка на 2025 год. * В интервью упоминается Facebook, продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.
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452
60
видео, россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, мвф, финансы, поставки, развитие, энергетика, кредит, кризис, видео
Видео, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, МВФ, финансы, поставки, развитие, энергетика, кредит, кризис

Как ключевая ставка в России связана с событиями в США и чем ответим при глобальном торге - Силаков

09:30 30.01.2025 (обновлено: 09:31 30.01.2025)
 
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Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в студии Украина.ру проанализировал возможности России и США в вопросе урегулирования украинского конфликта, а также рассказал о перспективах торговой войны Трампа с Китаем и о состоянии российской экономики
00:27 - Меры США против экспорта России.
05:18 - О первом контакте Путина и Трампа.
07:12 - О форуме в Давосе и компромиссах от КНР.
08:41 - Центр фокусировки США.
12:48 - Китай как главный владелец долга США.
15:38 - Возможен ли мировой кризис или мы в нём живём?
18:11 - О стратегии по ключевой ставке Центробанка на 2025 год.
* В интервью упоминается Facebook, продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.
 
ВидеоРоссияСШАКитайДональд ТрампВладимир ПутинМВФфинансыпоставкиразвитиеэнергетикакредиткризис
 
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Заголовок открываемого материала
09:30Украина потрясена. Главное на Украине на утро 30 января
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