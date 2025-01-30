https://ukraina.ru/20250130/1060678635.html

Как ключевая ставка в России связана с событиями в США и чем ответим при глобальном торге - Силаков

Как ключевая ставка в России связана с событиями в США и чем ответим при глобальном торге - Силаков - 30.01.2025 Украина.ру

Как ключевая ставка в России связана с событиями в США и чем ответим при глобальном торге - Силаков

Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в студии Украина.ру проанализировал возможности России и США в вопросе урегулирования украинского конфликта, а также рассказал о перспективах торговой войны Трампа с Китаем и о состоянии российской экономики

2025-01-30T09:30

2025-01-30T09:30

2025-01-30T09:31

видео

россия

сша

китай

дональд трамп

владимир путин

мвф

финансы

поставки

развитие

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00:27 - Меры США против экспорта России.05:18 - О первом контакте Путина и Трампа.07:12 - О форуме в Давосе и компромиссах от КНР.08:41 - Центр фокусировки США.12:48 - Китай как главный владелец долга США.15:38 - Возможен ли мировой кризис или мы в нём живём?18:11 - О стратегии по ключевой ставке Центробанка на 2025 год. * В интервью упоминается Facebook, продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, мвф, финансы, поставки, развитие, энергетика, кредит, кризис, видео