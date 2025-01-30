Российский инструктор сравнил подготовку ВСУ в Великобритании со страйкболом - 30.01.2025 Украина.ру
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Российский инструктор сравнил подготовку ВСУ в Великобритании со страйкболом
Российский инструктор сравнил подготовку ВСУ в Великобритании со страйкболом - 30.01.2025 Украина.ру
Российский инструктор сравнил подготовку ВСУ в Великобритании со страйкболом
Подготовка украинских военных находится на уровне 1980-х годов и может пригодиться только для игры в страйкбол. Об этом заявил российский инструктор спецподразделений с позывным "Айсмен", передает РИА Новости
2025-01-30T08:30
2025-01-30T08:30
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обучение
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"Уровень подготовки бойцов - он по методичке 80-х годов. В нынешних условиях подходит разве что для игры в страйкбол. Бойцы не заряжены, а инструкторы не воодушевлены", - заверил специалист, посмотрев переданное в распоряжение агентства видео с британской базы.По его словам, кадры свидетельствуют как о стагнации в подготовке кадров ВСУ, так и о полном нежелании и инструкторов, и курсантов чему-либо учить и учиться.В рамках записанной на видео тренировки пара украинских десантников под присмотром британских инструкторов, переводчика и сослуживцев на коленях перемещаются по оборудованному на британском полигоне окопу.Подробнее про обучение ВСУ - в материале Добровольно-насильно: в Британии украинских мобилизованных обучают за колючей проволокой на сайте Украина.ру.
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452
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новости, великобритания, британия, вооруженные силы украины, обучение
Новости, Великобритания, Британия, Вооруженные силы Украины, обучение

Российский инструктор сравнил подготовку ВСУ в Великобритании со страйкболом

08:30 30.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Подготовка украинских военных находится на уровне 1980-х годов и может пригодиться только для игры в страйкбол. Об этом заявил российский инструктор спецподразделений с позывным "Айсмен", передает РИА Новости
"Уровень подготовки бойцов - он по методичке 80-х годов. В нынешних условиях подходит разве что для игры в страйкбол. Бойцы не заряжены, а инструкторы не воодушевлены", - заверил специалист, посмотрев переданное в распоряжение агентства видео с британской базы.
По его словам, кадры свидетельствуют как о стагнации в подготовке кадров ВСУ, так и о полном нежелании и инструкторов, и курсантов чему-либо учить и учиться.

"Посмотрел я видео. Откровенно сказать, оно не может не радовать. Если они будут так готовить всех бойцов, то пожелаем им удачи в этом нелегком, непростом деле. Нам будет намного проще их всех перехлопать… Что штурм окопов, что штурм зданий не может не вызывать улыбку на лице. Я бы, конечно, рекомендовал вообще ко всем занятиям и упражнениям подходить с таким же рвением и энтузиазмом. Пускай они даже штурм здания на коленях делают, как они это делают в окопе", - пошутил инструктор.

В рамках записанной на видео тренировки пара украинских десантников под присмотром британских инструкторов, переводчика и сослуживцев на коленях перемещаются по оборудованному на британском полигоне окопу.
Подробнее про обучение ВСУ - в материале Добровольно-насильно: в Британии украинских мобилизованных обучают за колючей проволокой на сайте Украина.ру.
 
НовостиВеликобританияБританияВооруженные силы Украиныобучение
 
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