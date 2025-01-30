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Российский инструктор сравнил подготовку ВСУ в Великобритании со страйкболом

Российский инструктор сравнил подготовку ВСУ в Великобритании со страйкболом - 30.01.2025 Украина.ру

Российский инструктор сравнил подготовку ВСУ в Великобритании со страйкболом

Подготовка украинских военных находится на уровне 1980-х годов и может пригодиться только для игры в страйкбол. Об этом заявил российский инструктор спецподразделений с позывным "Айсмен", передает РИА Новости

2025-01-30T08:30

2025-01-30T08:30

2025-01-30T08:30

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"Уровень подготовки бойцов - он по методичке 80-х годов. В нынешних условиях подходит разве что для игры в страйкбол. Бойцы не заряжены, а инструкторы не воодушевлены", - заверил специалист, посмотрев переданное в распоряжение агентства видео с британской базы.По его словам, кадры свидетельствуют как о стагнации в подготовке кадров ВСУ, так и о полном нежелании и инструкторов, и курсантов чему-либо учить и учиться.В рамках записанной на видео тренировки пара украинских десантников под присмотром британских инструкторов, переводчика и сослуживцев на коленях перемещаются по оборудованному на британском полигоне окопу.Подробнее про обучение ВСУ - в материале Добровольно-насильно: в Британии украинских мобилизованных обучают за колючей проволокой на сайте Украина.ру.

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новости, великобритания, британия, вооруженные силы украины, обучение