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Российский инструктор сравнил подготовку ВСУ в Великобритании со страйкболом
Российский инструктор сравнил подготовку ВСУ в Великобритании со страйкболом - 30.01.2025 Украина.ру
Российский инструктор сравнил подготовку ВСУ в Великобритании со страйкболом
Подготовка украинских военных находится на уровне 1980-х годов и может пригодиться только для игры в страйкбол. Об этом заявил российский инструктор спецподразделений с позывным "Айсмен", передает РИА Новости
2025-01-30T08:30
2025-01-30T08:30
2025-01-30T08:30
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"Уровень подготовки бойцов - он по методичке 80-х годов. В нынешних условиях подходит разве что для игры в страйкбол. Бойцы не заряжены, а инструкторы не воодушевлены", - заверил специалист, посмотрев переданное в распоряжение агентства видео с британской базы.По его словам, кадры свидетельствуют как о стагнации в подготовке кадров ВСУ, так и о полном нежелании и инструкторов, и курсантов чему-либо учить и учиться.В рамках записанной на видео тренировки пара украинских десантников под присмотром британских инструкторов, переводчика и сослуживцев на коленях перемещаются по оборудованному на британском полигоне окопу.Подробнее про обучение ВСУ - в материале Добровольно-насильно: в Британии украинских мобилизованных обучают за колючей проволокой на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, британия, вооруженные силы украины, обучение
Новости, Великобритания, Британия, Вооруженные силы Украины, обучение
Российский инструктор сравнил подготовку ВСУ в Великобритании со страйкболом
Подготовка украинских военных находится на уровне 1980-х годов и может пригодиться только для игры в страйкбол. Об этом заявил российский инструктор спецподразделений с позывным "Айсмен", передает РИА Новости
"Уровень подготовки бойцов - он по методичке 80-х годов. В нынешних условиях подходит разве что для игры в страйкбол. Бойцы не заряжены, а инструкторы не воодушевлены", - заверил специалист, посмотрев переданное в распоряжение агентства видео с британской базы.
По его словам, кадры свидетельствуют как о стагнации в подготовке кадров ВСУ, так и о полном нежелании и инструкторов, и курсантов чему-либо учить и учиться.
"Посмотрел я видео. Откровенно сказать, оно не может не радовать. Если они будут так готовить всех бойцов, то пожелаем им удачи в этом нелегком, непростом деле. Нам будет намного проще их всех перехлопать… Что штурм окопов, что штурм зданий не может не вызывать улыбку на лице. Я бы, конечно, рекомендовал вообще ко всем занятиям и упражнениям подходить с таким же рвением и энтузиазмом. Пускай они даже штурм здания на коленях делают, как они это делают в окопе", - пошутил инструктор.
В рамках записанной на видео тренировки пара украинских десантников под присмотром британских инструкторов, переводчика и сослуживцев на коленях перемещаются по оборудованному на британском полигоне окопу.