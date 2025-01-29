https://ukraina.ru/20250129/1060654496.html
Крым пополнил бюджет миллиардами от продажи национализированного имущества – Константинов
Крым пополнил бюджет миллиардами от продажи национализированного имущества – Константинов - 29.01.2025 Украина.ру
Крым пополнил бюджет миллиардами от продажи национализированного имущества – Константинов
Национализированное имущество позволило пополнить бюджет Крыма. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.
2025-01-29T13:43
2025-01-29T13:43
2025-01-29T13:43
новости
крым
украина
россия
владимир константинов
владимир зеленский
национализация
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/07/1045102076_0:0:548:309_1920x0_80_0_0_a156e3865f340655d14dbe6edfe41418.jpg.webp
В прошлом году в результате мероприятий, проводимых министерством во взаимодействии с Госсоветом и профильными ведомствами, в бюджет Крыма поступило свыше 6,8 млрд рублей, сообщил Константинов подписчикам своего телеграм-канале."В 2022-2024 гг. в перечень национализированного имущества вошло порядка 3,5 тысяч объектов, из них более 1200 — в 2024 году. От реализации этого имущества в 2023-2024 гг. в бюджет Крыма поступило 4,8 млрд рублей", - констатировал руководитель парламента Крыма.Помимо этого, отметил Константинов, по сравнению с 2023 годом почти в 2,5 раза выросли доходы от сдачи имущества в аренду. Их объём составляет 938,08 млн рублей, уточнил он."Важно отметить, что из общего числа национализированных объектов порядка 20% обременены арестами, ипотекой, наличием перехода прав на иных лиц после 24 февраля 2022 года. В основном это касается имущества украинских банков. Урегулирование этого вопроса проходит через судебные процедуры. При этом более 30% объектов требуют детальной инвентаризации, вследствие которой существенно меняется состав таких объектов", - сообщил Константинов.Он рассказал о посещении всех национализированных предприятий.Ранее сообщалось о национализации крымских активов Владимира Зеленского и других украинских чиновников, олигархов и пропагандистов, демонстрирующих недружественное отношение к России.Больше новостей дня представлено в обзоре Ракеты в обмен на паломничество, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 29 января
https://ukraina.ru/20241210/1059533368.html
крым
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/07/1045102076_0:0:548:411_1920x0_80_0_0_20af49b24cb18c143194ee2a02f6017f.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, украина, россия, владимир константинов, владимир зеленский, национализация, финансы
Новости, Крым, Украина, Россия, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, национализация, финансы
Крым пополнил бюджет миллиардами от продажи национализированного имущества – Константинов
Национализированное имущество позволило пополнить бюджет Крыма. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.
В прошлом году в результате мероприятий, проводимых министерством во взаимодействии с Госсоветом и профильными ведомствами, в бюджет Крыма поступило свыше 6,8 млрд рублей, сообщил Константинов подписчикам своего телеграм-канале.
"В 2022-2024 гг. в перечень национализированного имущества вошло порядка 3,5 тысяч объектов, из них более 1200 — в 2024 году. От реализации этого имущества в 2023-2024 гг. в бюджет Крыма поступило 4,8 млрд рублей", - констатировал руководитель парламента Крыма.
Помимо этого, отметил Константинов, по сравнению с 2023 годом почти в 2,5 раза выросли доходы от сдачи имущества в аренду. Их объём составляет 938,08 млн рублей, уточнил он.
"Важно отметить, что из общего числа национализированных объектов порядка 20% обременены арестами, ипотекой, наличием перехода прав на иных лиц после 24 февраля 2022 года. В основном это касается имущества украинских банков. Урегулирование этого вопроса проходит через судебные процедуры. При этом более 30% объектов требуют детальной инвентаризации, вследствие которой существенно меняется состав таких объектов", - сообщил Константинов.
Он рассказал о посещении всех национализированных предприятий.
"Мы переживали, что потеряем их, что они обанкротятся. Ведь их зарубежные хозяева использовали их для выкачивания денег, ни копейки не вкладывая в них. К счастью, все предприятия сегодня работают, после национализации обнаружен их невероятный потенциал, показатели производительности растут", - рассказал Константинов.
Ранее сообщалось о национализации крымских активов Владимира Зеленского
и других украинских чиновников, олигархов и пропагандистов, демонстрирующих недружественное отношение к России
.