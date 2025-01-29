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Крым пополнил бюджет миллиардами от продажи национализированного имущества – Константинов

Крым пополнил бюджет миллиардами от продажи национализированного имущества – Константинов - 29.01.2025 Украина.ру

Крым пополнил бюджет миллиардами от продажи национализированного имущества – Константинов

Национализированное имущество позволило пополнить бюджет Крыма. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

2025-01-29T13:43

2025-01-29T13:43

2025-01-29T13:43

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В прошлом году в результате мероприятий, проводимых министерством во взаимодействии с Госсоветом и профильными ведомствами, в бюджет Крыма поступило свыше 6,8 млрд рублей, сообщил Константинов подписчикам своего телеграм-канале."В 2022-2024 гг. в перечень национализированного имущества вошло порядка 3,5 тысяч объектов, из них более 1200 — в 2024 году. От реализации этого имущества в 2023-2024 гг. в бюджет Крыма поступило 4,8 млрд рублей", - констатировал руководитель парламента Крыма.Помимо этого, отметил Константинов, по сравнению с 2023 годом почти в 2,5 раза выросли доходы от сдачи имущества в аренду. Их объём составляет 938,08 млн рублей, уточнил он."Важно отметить, что из общего числа национализированных объектов порядка 20% обременены арестами, ипотекой, наличием перехода прав на иных лиц после 24 февраля 2022 года. В основном это касается имущества украинских банков. Урегулирование этого вопроса проходит через судебные процедуры. При этом более 30% объектов требуют детальной инвентаризации, вследствие которой существенно меняется состав таких объектов", - сообщил Константинов.Он рассказал о посещении всех национализированных предприятий.Ранее сообщалось о национализации крымских активов Владимира Зеленского и других украинских чиновников, олигархов и пропагандистов, демонстрирующих недружественное отношение к России.Больше новостей дня представлено в обзоре Ракеты в обмен на паломничество, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 29 января

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новости, крым, украина, россия, владимир константинов, владимир зеленский, национализация, финансы