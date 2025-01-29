https://ukraina.ru/20250129/1060651475.html

Ракеты в обмен на паломничество, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 29 января

Ракеты в обмен на паломничество, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 29 января - 29.01.2025 Украина.ру

Ракеты в обмен на паломничество, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 29 января

ВС РФ освободили населённый пункт в ДНР; отражена массированная атака украинских БПЛА; Киев получит ракеты, которые уже не нужны Израилю; в результате удара украинских дронов в Белгородской области есть погибшие; в Госдуме требуют расследовать заявление о попытке убить Владимира Путина

2025-01-29T13:00

2025-01-29T13:00

2025-01-29T13:19

эксклюзив

хроники

россия

израиль

украина

владимир путин

джо байден

вячеслав володин

вооруженные силы украины

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045488606_68:90:865:538_1920x0_80_0_0_55a6fa32943a745531213b540dd1a552.jpg

Боевые действияВ результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает 29 января МО России.Сообщается также, что российские ударные веролёты МИ-28НМ и Ка-52М в сопровождении Ми-8ПСГ уничтожили скрывавшиеся в лесу живую силу и технику ВСУ в курском приграничье. Разведка подтвердила уничтожение целей."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения и местам сборки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах", – говорится в сводке военного ведомства.По данным телеграм-канала "Стальная Сорок Вторая", операторы российских БПЛА бьют по логистике противника на Запорожском направлении в Орехове."Оператор дрона 136-й мотострелковой бригады уничтожил штабной автобус с офицерами ВСУ. Дрон, хоть его сигнал связи с пультом оператора был заглушён, цель поразил", – сообщает тг-канал.Накануне, по информации канала, "операторы дронов подразделения "Шаман" 1455 полка групповым ударом уничтожили иностранных наемников, среди которых был ветеран австрийского спецназа – неонацист Ричард Шерман, а также офицеров психвойны ЦИПСО ВС".Ракеты в обмен на паломничествоАмериканские самолёты доставили в Польшу около девяти десятков ракет к ПВО "Патриот" из Израиля. Ракеты предназначены для передачи Киеву. Как отмечает в своем блоге, опубликовавший информацию, экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв, это самая крупная поставка вооружения из Израиля на Украину.Формально Израиль возвращает ракеты США, а американцы планирует передать их Киеву, с ними передадут также радары и другое военное оборудование, которое за ненадобностью Израиль вернёт США."Взамен на ракеты Зеленский разрешил паломникам из Израиля посетить могилу основателя брацлавского хасидизма Рабби Нахмана в украинской Умани. В пресс-службе Нетаньяху при этом отрицают, что вопрос с паломничеством был частью договоренностьи по ракетам к ПВО "Патриот", – написал аналитик.ОбстрелыВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской областях, в Киеве, Николаеве, Староконстантинове.В то же время ВСУ продолжают атаковать объекты на российской территории. По информации МО РФ, за истекшую ночь российские средства ПВО перехватили и сбили 104 украинских БПЛА в девяти регионах России."Ночью враг организовал массированную атаку БПЛА самолётного типа на наши регионы. Над Брянской областью уничтожено 26 дронов, в том числе 3 реактивных. Гражданские объекты Смоленской области подверглись массированной атаке беспилотников, один БПЛА сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики (в регионе находится АЭС). Над Торопецки округом Тверской области силы Минобороны РФ отразили атаку 20 беспилотников. В Нижегородской области в Кстово пожар на НПЗ после налёта БПЛА, губернатор заявил, что упали "упали обломки беспилотника". В Ростовской области средствами РЭБ подавлен один БПЛА в Мясниковском районе", – информирует телеграм-канал "Два майора".В Белгородской области ночью ВСУ атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон, ранен мирный житель."В доме находился ещё один ребёнок и его отец, они получили ранения. Бригады скорой помощи доставляют их в больницы", – написал губернатор.Донецкое агентство новостей (ДАН) сообщает со ссылкой на главу города Горловки Ивана Приходько, что огнём ВСУ ранен мирный житель Дзержинска.Володин призвал расследовать заявление о попытке убийства Владимира ПутинаЗаявление американского журналиста Такера Карлсона о попытке убийства президента РоссииВладимира Путина администрацией бывшего президента США Джо Байдена должно быть тщательно расследовано, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Ранее Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" Путина. Журналист не привёл каких-либо подробностей и доказательств, но назвал эту попытку "безумием"."Вчера американский журналист Такер Карлсон рассказал, что администрация Байдена "пыталась убить Путина".Предлагал это бывший госсекретарь США Блинкен.Прошли сутки.Все молчат.Ни Байден, ни Блинкен не опровергли озвученного", - подчеркнул Володин в своём телеграм-канале. По его словам, само обсуждение подготовки покушения — преступление и "прямой путь к ядерной войне".Председатель Госдумы отметил - ряд событий показывают, что всё это надо воспринимать всерьёз, и "для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства".Использовать опыт СофинформбюроРоссийские телеграм-каналы обращают внимание на важность боевой работы на информационном фронте. Так, телеграм-канал "Два майора" отмечает некоторые нестыковки в том, как до граждан России доносят информацию о происходящих событиях.В частности, военное ведомство докладывает об успехах в перехвате и уничтожении дронов и ракет противника, а "о прилётах почему-то сообщают губернаторы, в ведении которых системы ПВО не находятся".Конечно, на информационно-пропагандистском фронте есть подвижки. Так, Донецкое агентство новостей (ДАН) информирует о "стрельбе агитракетами" по позициям ВСУ."ВС РФ берет вас в окружение!", "Режим Зеленского не стоит слез твоих родных и близких". Листовки с такими заголовками отправились в сторону бойцов ВСУ, которые находятся на Дзержинском направлении", — пишет ДАН в своём телеграм-канале, добавляя, что "боевикам Украины предлагают сложить оружие и сдаться самостоятельно, чтобы сохранить жизнь".Но в целом "наша пропаганда в условиях СВО продолжает носить хаотичный характер", — констатирует телеграм-канал "Блокнот Пропагандиста". И напоминает об опыте Великой Отечественной войны, об опыте Совинформбюро. Сегодня этот опыт используется далеко не в полной мере.В то же время у противника в этой сфере — системный подход, чувствуется рука опытных учителей."Нацики уделяют огромное внимание пропаганде. В составе организаций и боевых подразделений при участии западных советников готовится огромное количество специалистов для публикации материалов на различных площадках. Их учат воздействовать в первую очередь на население Украины — стимулировать милитаризм и ненависть. Затем учат атаковать российских пользователей, распространяя под различным соусом материалы (в виде мемов, картинок, коротких роликов, голосовых сообщений), в которых русские изображаются убогими, корыстными, глупыми, злыми и т.п.", — рассказывает телеграм-канал "Блокнот Пропагандиста".Авторы канала советуют: "Всякий раз, когда вы видите широко тиражируемый мем, проследите откуда он транслируется, кому он нужен, кому помогает".Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в статье Ростислава Ищенко "В ожидании сделки" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250124/1060539625.html

https://ukraina.ru/20250128/1060633241.html

россия

израиль

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, россия, израиль, украина, владимир путин, джо байден, вячеслав володин, вооруженные силы украины, госдума, верховная рада