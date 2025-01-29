https://ukraina.ru/20250129/1060649560.html

Путь на Запорожье открыт! Как и где ВСУ и генерал Драпатый попытаются задержать Россию - Рожин

Путь на Запорожье открыт! Как и где ВСУ и генерал Драпатый попытаются задержать Россию - Рожин - 29.01.2025 Украина.ру

Путь на Запорожье открыт! Как и где ВСУ и генерал Драпатый попытаются задержать Россию - Рожин

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру прокомментировал обстановку и продвижение войск ВС России на фронте, а также рассказал о потенциале российского ВПК

2025-01-29T12:12

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видео

россия

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00:28 - О штурме Великой Новосёлки.03:11 - О минимизации потерь личного состава.04:03 - О пехотном наполнении противника.06:30 - О смене командования ВС на Украине. 08:29 - О боях за Волчанск.10:14 - О движении ВС России на Днепропетровскую область.12:28 - О технике и личном составе ВС РФ.18:47 - Технические ресурсы и ВПК.20:01 - О будущих переговорах и Трампе у власти в США.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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