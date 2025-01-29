Путь на Запорожье открыт! Как и где ВСУ и генерал Драпатый попытаются задержать Россию - Рожин - 29.01.2025 Украина.ру
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Путь на Запорожье открыт! Как и где ВСУ и генерал Драпатый попытаются задержать Россию - Рожин
Путь на Запорожье открыт! Как и где ВСУ и генерал Драпатый попытаются задержать Россию - Рожин - 29.01.2025 Украина.ру
Путь на Запорожье открыт! Как и где ВСУ и генерал Драпатый попытаются задержать Россию - Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру прокомментировал обстановку и продвижение войск ВС России на фронте, а также рассказал о потенциале российского ВПК
2025-01-29T12:12
2025-01-29T12:12
видео
россия
запорожье
борис рожин
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украина
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00:28 - О штурме Великой Новосёлки.03:11 - О минимизации потерь личного состава.04:03 - О пехотном наполнении противника.06:30 - О смене командования ВС на Украине. 08:29 - О боях за Волчанск.10:14 - О движении ВС России на Днепропетровскую область.12:28 - О технике и личном составе ВС РФ.18:47 - Технические ресурсы и ВПК.20:01 - О будущих переговорах и Трампе у власти в США.
россия
запорожье
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, запорожье, борис рожин, дональд трамп, впк, вооруженные силы украины, украина, сво, фронт, штурм, армия, дроны, техника, рабочие, конфликт, видео
Видео, Россия, Запорожье, Борис Рожин, Дональд Трамп, ВПК, Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, фронт, штурм, Армия, дроны, техника, рабочие, конфликт

Путь на Запорожье открыт! Как и где ВСУ и генерал Драпатый попытаются задержать Россию - Рожин

12:12 29.01.2025
 
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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру прокомментировал обстановку и продвижение войск ВС России на фронте, а также рассказал о потенциале российского ВПК
00:28 - О штурме Великой Новосёлки.
03:11 - О минимизации потерь личного состава.
04:03 - О пехотном наполнении противника.
06:30 - О смене командования ВС на Украине.
08:29 - О боях за Волчанск.
10:14 - О движении ВС России на Днепропетровскую область.
12:28 - О технике и личном составе ВС РФ.
18:47 - Технические ресурсы и ВПК.
20:01 - О будущих переговорах и Трампе у власти в США.
 
ВидеоРоссияЗапорожьеБорис РожинДональд ТрампВПКВооруженные силы УкраиныУкраинаСВОфронтштурмАрмиядронытехникарабочиеконфликт
 
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