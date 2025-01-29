"Записки сумасшедших" или предатели должны держаться вместе: Пугачева и Хаматова* встретились на Кипре
Коллаж: Пугачева, Хаматова, Галкин
Беглая певица Алла Пугачева и ее муж, комик Максим Галкин* на Кипре посетили премьеру спектакля "Записки сумасшедших", где сыграла актриса Чулпан Хаматова*. Постановку показали в Театре Паттихио на Лимасоле, уточнил журнал "Семь дней"
"Невероятный спектакль! Счастлив, что побывал", - такой пост в соцсетях оставил после встречи с Хаматовой* муж Пугачевой.
Саму певицу также видно на его видео. Издание уточнило, что Пугачева недавно перенесла очередную пластическую операцию.
Алла Пугачёва. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / alla_orfey
Алла Пугачёва. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / alla_orfey
Известно, что Пугачева и Галкин* живут на Кипре, а их дети - 11-летние Лиза и Гарри - учатся в Великобритании.
Кроме того, артистка не скрывает того, что она поддерживает Украину. Этот факт подтвердил и режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис. Он заявил, что Хаматова* находится в тесных связях с Офисом президента Украины, и делает для Киева не меньше, чем если бы она "поставляла дроны или помогала беженцам".
Певица Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным* уехали из России также после начала СВО. Поначалу семья обосновалась в Израиле, однако после известных событий, в СМИ появилась информация, что звездное семейство переехало на Кипр.
Муж певицы активно высказывался против спецоперации и собирал деньги для украинцев, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента.
Пугачева поддержала своего супруга и просила, чтобы ей тоже дали статус иноагента. Кроме того, певица негативно высказывалась в адрес россиян, в том числе назвав их "холопами и рабами".
В конце марта стало известно, что Генпрокуратура РФ перенаправила в Министерство юстиции России обращение о признании певицы Пугачевой лицом, аффилированным с иностранным агентом.
А в июне депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Пугачевой грозит еще и 5 лет лишения свободы за дискредитацию ВС РФ.
Совсем недавно напомнил о себе и внук Пугачевой Никита Пресняков-младший, пожаловавшийся на то, что из-за пожаров в Калифорнии, ему пришлось эвакуироваться. Подробности в материале - "Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии.
* Иноагент.