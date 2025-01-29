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"Записки сумасшедших" или предатели должны держаться вместе: Пугачева и Хаматова* встретились на Кипре

"Записки сумасшедших" или предатели должны держаться вместе: Пугачева и Хаматова* встретились на Кипре - 29.01.2025 Украина.ру

"Записки сумасшедших" или предатели должны держаться вместе: Пугачева и Хаматова* встретились на Кипре

Беглая певица Алла Пугачева и ее муж, комик Максим Галкин* на Кипре посетили премьеру спектакля "Записки сумасшедших", где сыграла актриса Чулпан Хаматова*. Постановку показали в Театре Паттихио на Лимасоле, уточнил журнал "Семь дней"

2025-01-29T11:51

2025-01-29T11:51

2025-01-29T11:51

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"Невероятный спектакль! Счастлив, что побывал", - такой пост в соцсетях оставил после встречи с Хаматовой* муж Пугачевой.Саму певицу также видно на его видео. Издание уточнило, что Пугачева недавно перенесла очередную пластическую операцию.Известно, что Пугачева и Галкин* живут на Кипре, а их дети - 11-летние Лиза и Гарри - учатся в Великобритании.Сразу после начала спецоперации Чулпан Хаматова* осудила ее проведение и больше не возвращалась в Россию из отпуска, который проводила в тот момент в Латвии.Кроме того, артистка не скрывает того, что она поддерживает Украину. Этот факт подтвердил и режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис. Он заявил, что Хаматова* находится в тесных связях с Офисом президента Украины, и делает для Киева не меньше, чем если бы она "поставляла дроны или помогала беженцам".Певица Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным* уехали из России также после начала СВО. Поначалу семья обосновалась в Израиле, однако после известных событий, в СМИ появилась информация, что звездное семейство переехало на Кипр.Муж певицы активно высказывался против спецоперации и собирал деньги для украинцев, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента.Пугачева поддержала своего супруга и просила, чтобы ей тоже дали статус иноагента. Кроме того, певица негативно высказывалась в адрес россиян, в том числе назвав их "холопами и рабами".В конце марта стало известно, что Генпрокуратура РФ перенаправила в Министерство юстиции России обращение о признании певицы Пугачевой лицом, аффилированным с иностранным агентом.А в июне депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Пугачевой грозит еще и 5 лет лишения свободы за дискредитацию ВС РФ.Совсем недавно напомнил о себе и внук Пугачевой Никита Пресняков-младший, пожаловавшийся на то, что из-за пожаров в Калифорнии, ему пришлось эвакуироваться. Подробности в материале - "Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии.* Иноагент.

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новости, россия, кипр, украина, алла пугачева, максим галкин, певица, иноагент