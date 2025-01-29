"Записки сумасшедших" или предатели должны держаться вместе: Пугачева и Хаматова* встретились на Кипре - 29.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250129/1060648897.html
"Записки сумасшедших" или предатели должны держаться вместе: Пугачева и Хаматова* встретились на Кипре
"Записки сумасшедших" или предатели должны держаться вместе: Пугачева и Хаматова* встретились на Кипре - 29.01.2025 Украина.ру
"Записки сумасшедших" или предатели должны держаться вместе: Пугачева и Хаматова* встретились на Кипре
Беглая певица Алла Пугачева и ее муж, комик Максим Галкин* на Кипре посетили премьеру спектакля "Записки сумасшедших", где сыграла актриса Чулпан Хаматова*. Постановку показали в Театре Паттихио на Лимасоле, уточнил журнал "Семь дней"
2025-01-29T11:51
2025-01-29T11:51
новости
россия
кипр
украина
алла пугачева
максим галкин
певица
иноагент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1d/1060648778_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_908d9589061d69c1000dc9826c432479.jpg
"Невероятный спектакль! Счастлив, что побывал", - такой пост в соцсетях оставил после встречи с Хаматовой* муж Пугачевой.Саму певицу также видно на его видео. Издание уточнило, что Пугачева недавно перенесла очередную пластическую операцию.Известно, что Пугачева и Галкин* живут на Кипре, а их дети - 11-летние Лиза и Гарри - учатся в Великобритании.Сразу после начала спецоперации Чулпан Хаматова* осудила ее проведение и больше не возвращалась в Россию из отпуска, который проводила в тот момент в Латвии.Кроме того, артистка не скрывает того, что она поддерживает Украину. Этот факт подтвердил и режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис. Он заявил, что Хаматова* находится в тесных связях с Офисом президента Украины, и делает для Киева не меньше, чем если бы она "поставляла дроны или помогала беженцам".Певица Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным* уехали из России также после начала СВО. Поначалу семья обосновалась в Израиле, однако после известных событий, в СМИ появилась информация, что звездное семейство переехало на Кипр.Муж певицы активно высказывался против спецоперации и собирал деньги для украинцев, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента.Пугачева поддержала своего супруга и просила, чтобы ей тоже дали статус иноагента. Кроме того, певица негативно высказывалась в адрес россиян, в том числе назвав их "холопами и рабами".В конце марта стало известно, что Генпрокуратура РФ перенаправила в Министерство юстиции России обращение о признании певицы Пугачевой лицом, аффилированным с иностранным агентом.А в июне депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Пугачевой грозит еще и 5 лет лишения свободы за дискредитацию ВС РФ.Совсем недавно напомнил о себе и внук Пугачевой Никита Пресняков-младший, пожаловавшийся на то, что из-за пожаров в Калифорнии, ему пришлось эвакуироваться. Подробности в материале - "Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии.* Иноагент.
россия
кипр
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1d/1060648778_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_27ac769e684e81c2ad496fd41b767e7c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, кипр, украина, алла пугачева, максим галкин, певица, иноагент
Новости, Россия, Кипр, Украина, Алла Пугачева, Максим Галкин, певица, иноагент

"Записки сумасшедших" или предатели должны держаться вместе: Пугачева и Хаматова* встретились на Кипре

11:51 29.01.2025
 
Коллаж: Пугачева, Хаматова, Галкин
Коллаж: Пугачева, Хаматова, Галкин
Читать в
ДзенTelegram
Беглая певица Алла Пугачева и ее муж, комик Максим Галкин* на Кипре посетили премьеру спектакля "Записки сумасшедших", где сыграла актриса Чулпан Хаматова*. Постановку показали в Театре Паттихио на Лимасоле, уточнил журнал "Семь дней"
"Невероятный спектакль! Счастлив, что побывал", - такой пост в соцсетях оставил после встречи с Хаматовой* муж Пугачевой.
Саму певицу также видно на его видео. Издание уточнило, что Пугачева недавно перенесла очередную пластическую операцию.
Алла Пугачёва. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / alla_orfey
Алла Пугачёва. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / alla_orfey
Алла Пугачёва. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / alla_orfey
Известно, что Пугачева и Галкин* живут на Кипре, а их дети - 11-летние Лиза и Гарри - учатся в Великобритании.
Сразу после начала спецоперации Чулпан Хаматова* осудила ее проведение и больше не возвращалась в Россию из отпуска, который проводила в тот момент в Латвии.
Кроме того, артистка не скрывает того, что она поддерживает Украину. Этот факт подтвердил и режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис. Он заявил, что Хаматова* находится в тесных связях с Офисом президента Украины, и делает для Киева не меньше, чем если бы она "поставляла дроны или помогала беженцам".
Певица Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным* уехали из России также после начала СВО. Поначалу семья обосновалась в Израиле, однако после известных событий, в СМИ появилась информация, что звездное семейство переехало на Кипр.
Муж певицы активно высказывался против спецоперации и собирал деньги для украинцев, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента.
Пугачева поддержала своего супруга и просила, чтобы ей тоже дали статус иноагента. Кроме того, певица негативно высказывалась в адрес россиян, в том числе назвав их "холопами и рабами".
В конце марта стало известно, что Генпрокуратура РФ перенаправила в Министерство юстиции России обращение о признании певицы Пугачевой лицом, аффилированным с иностранным агентом.
А в июне депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Пугачевой грозит еще и 5 лет лишения свободы за дискредитацию ВС РФ.
Совсем недавно напомнил о себе и внук Пугачевой Никита Пресняков-младший, пожаловавшийся на то, что из-за пожаров в Калифорнии, ему пришлось эвакуироваться. Подробности в материале - "Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии.
* Иноагент.
 
НовостиРоссияКипрУкраинаАлла ПугачеваМаксим Галкинпевицаиноагент
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09Зеленский пожаловался СМИ США на Байдена
13:47Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области, погибли мать и ребенок - губернатор
13:43Крым пополнил бюджет миллиардами от продажи национализированного имущества – Константинов
13:20Они уничтожают мирное население, считая русских недочеловеками. О военных преступлениях киевского режима
13:13Зеленский будет врать, тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну – Медведев
13:08Тысячи заключенных вышли из украинских тюрем для службы в ВСУ - Sky News
13:02Вадим Трухачев: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину
13:01Затушить огонь керосином: всплыли неожиданные подробности борьбы с пьянством в рядах ВСУ
13:00Ракеты в обмен на паломничество, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 29 января
12:57СК РФ расследовал дело замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова
12:43Карлсон бездоказательно заявил о планах руководства США совершить покушение на Путина – Песков
12:38Трамп вскрыл украинскую "свободу слова". Почти все медиа в стране оказались иноагентами
12:35Свободная Новоелизаветовка: что происходит на фронте
12:28Кремль поддержал Сербию из-за отставки премьера
12:27Украинские СМИ лишились американских грантов и устроили сеанс саморазоблачения
12:27Нацполиция Украины разоблачила группу, нажившуюся на поставках обмундирования для теробороны
12:16Разминировать моря: в России появились дроны, способные работать в шторм и находить бомбы под слоем ила
12:12Путь на Запорожье открыт! Как и где ВСУ и генерал Драпатый попытаются задержать Россию - Рожин
11:51Грузинский наёмник Каджая осужден за участие в СВО и объявлен в розыск
11:51"Записки сумасшедших" или предатели должны держаться вместе: Пугачева и Хаматова* встретились на Кипре
Лента новостейМолния