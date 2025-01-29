https://ukraina.ru/20250129/1060637282.html

Эта стратегия гарантирует успех: Кнутов рассказал, как ВС РФ применяют под Покровском тактику Жукова

Эта стратегия гарантирует успех: Кнутов рассказал, как ВС РФ применяют под Покровском тактику Жукова - 29.01.2025 Украина.ру

Эта стратегия гарантирует успех: Кнутов рассказал, как ВС РФ применяют под Покровском тактику Жукова

В Покровской агломерации ВС РФ используют тактику Жукова, которую он использовал в 1939 году на Халхин-Голе. Эта стратегия сопрягается с дополнительными потерями, но всегда гарантирует успех. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов

2025-01-29T03:45

2025-01-29T03:45

2025-01-29T03:45

новости

россия

юрий кнутов

часов яр

вс рф

покровск/красноармейск

красная армия

япония

вов

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058663846_0:104:2630:1583_1920x0_80_0_0_8ee073757df6b49e37f599e1134b975d.jpg.webp

Покровское направление играет ключевую роль для ситуации в северной части ДНР. В Покровской агломерации ВС РФ используют тактику Жукова, которую он использовал в 1939 году на Халхин-Голе, когда Красная Армия наносила удары в стыки японских войск, отметил эксперт.Сейчас ВС РФ вернулись к этой тактике, возможно, это стоило сделать еще года два назад. Но такую тактику можно применять не везде, отметил он.В Часов яре подобную тактику применить невозможно. Там приходится продвигаться в лоб, что и делают российские бойцы. Но вероятность освобождения Часов Яра в ближайшие месяц-два просматривается неплохо, указал эксперт."Покровск мы обходим с юга и даже с юго-запада. Не исключено, что наши части пройдут еще дальше, и у них появится возможность двигаться к Покровску с запада на восток. То есть мы создаем обратный фронт. Оборонительных рубежей там у противника нет", —резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.О событиях 2014 года, переходе от войны к творчеству, послевоенной адаптации и журналистике — в материале "Ринат Есиналиев: Я рад за сегодняшний Донецк, но я запомню его другим, в состоянии тотальной беды" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250128/1060632061.html

россия

часов яр

покровск/красноармейск

япония

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, юрий кнутов, часов яр, вс рф, покровск/красноармейск, красная армия, япония, вов, наступление, маршал жуков, сво, детали, спецоперация