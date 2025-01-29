Эта стратегия гарантирует успех: Кнутов рассказал, как ВС РФ применяют под Покровском тактику Жукова
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган" ЦВО на Покровском направлении
В Покровской агломерации ВС РФ используют тактику Жукова, которую он использовал в 1939 году на Халхин-Голе. Эта стратегия сопрягается с дополнительными потерями, но всегда гарантирует успех. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Покровское направление играет ключевую роль для ситуации в северной части ДНР. В Покровской агломерации ВС РФ используют тактику Жукова, которую он использовал в 1939 году на Халхин-Голе, когда Красная Армия наносила удары в стыки японских войск, отметил эксперт.
"А для того, чтобы противник не перебрасывал с фронта силы для ликвидации прорывов, наносился лобовой удар. Эта стратегия сопрягается с дополнительными потерями, но всегда гарантирует успех", — подчеркнул Кнутов.
Сейчас ВС РФ вернулись к этой тактике, возможно, это стоило сделать еще года два назад. Но такую тактику можно применять не везде, отметил он.
В Часов яре подобную тактику применить невозможно. Там приходится продвигаться в лоб, что и делают российские бойцы. Но вероятность освобождения Часов Яра в ближайшие месяц-два просматривается неплохо, указал эксперт.
"Покровск мы обходим с юга и даже с юго-запада. Не исключено, что наши части пройдут еще дальше, и у них появится возможность двигаться к Покровску с запада на восток. То есть мы создаем обратный фронт. Оборонительных рубежей там у противника нет", —резюмировал собеседник издания.
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