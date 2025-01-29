Эта стратегия гарантирует успех: Кнутов рассказал, как ВС РФ применяют под Покровском тактику Жукова - 29.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250129/1060637282.html
Эта стратегия гарантирует успех: Кнутов рассказал, как ВС РФ применяют под Покровском тактику Жукова
Эта стратегия гарантирует успех: Кнутов рассказал, как ВС РФ применяют под Покровском тактику Жукова - 29.01.2025 Украина.ру
Эта стратегия гарантирует успех: Кнутов рассказал, как ВС РФ применяют под Покровском тактику Жукова
В Покровской агломерации ВС РФ используют тактику Жукова, которую он использовал в 1939 году на Халхин-Голе. Эта стратегия сопрягается с дополнительными потерями, но всегда гарантирует успех. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
2025-01-29T03:45
2025-01-29T03:45
новости
россия
юрий кнутов
часов яр
вс рф
покровск/красноармейск
красная армия
япония
вов
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058663846_0:104:2630:1583_1920x0_80_0_0_8ee073757df6b49e37f599e1134b975d.jpg.webp
Покровское направление играет ключевую роль для ситуации в северной части ДНР. В Покровской агломерации ВС РФ используют тактику Жукова, которую он использовал в 1939 году на Халхин-Голе, когда Красная Армия наносила удары в стыки японских войск, отметил эксперт.Сейчас ВС РФ вернулись к этой тактике, возможно, это стоило сделать еще года два назад. Но такую тактику можно применять не везде, отметил он.В Часов яре подобную тактику применить невозможно. Там приходится продвигаться в лоб, что и делают российские бойцы. Но вероятность освобождения Часов Яра в ближайшие месяц-два просматривается неплохо, указал эксперт."Покровск мы обходим с юга и даже с юго-запада. Не исключено, что наши части пройдут еще дальше, и у них появится возможность двигаться к Покровску с запада на восток. То есть мы создаем обратный фронт. Оборонительных рубежей там у противника нет", —резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.О событиях 2014 года, переходе от войны к творчеству, послевоенной адаптации и журналистике — в материале "Ринат Есиналиев: Я рад за сегодняшний Донецк, но я запомню его другим, в состоянии тотальной беды" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250128/1060632061.html
россия
часов яр
покровск/красноармейск
япония
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058663846_191:0:2439:1686_1920x0_80_0_0_c072fcd08336734a4f796d49acbbf5eb.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, юрий кнутов, часов яр, вс рф, покровск/красноармейск, красная армия, япония, вов, наступление, маршал жуков, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Юрий Кнутов, Часов Яр, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, Красная Армия, Япония, ВОВ, наступление, маршал Жуков, СВО, детали, Спецоперация

Эта стратегия гарантирует успех: Кнутов рассказал, как ВС РФ применяют под Покровском тактику Жукова

03:45 29.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган" ЦВО на Покровском направлении
Боевая работа расчета РСЗО Ураган ЦВО на Покровском направлении - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Покровской агломерации ВС РФ используют тактику Жукова, которую он использовал в 1939 году на Халхин-Голе. Эта стратегия сопрягается с дополнительными потерями, но всегда гарантирует успех. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Покровское направление играет ключевую роль для ситуации в северной части ДНР. В Покровской агломерации ВС РФ используют тактику Жукова, которую он использовал в 1939 году на Халхин-Голе, когда Красная Армия наносила удары в стыки японских войск, отметил эксперт.
"А для того, чтобы противник не перебрасывал с фронта силы для ликвидации прорывов, наносился лобовой удар. Эта стратегия сопрягается с дополнительными потерями, но всегда гарантирует успех", — подчеркнул Кнутов.
Сейчас ВС РФ вернулись к этой тактике, возможно, это стоило сделать еще года два назад. Но такую тактику можно применять не везде, отметил он.
В Часов яре подобную тактику применить невозможно. Там приходится продвигаться в лоб, что и делают российские бойцы. Но вероятность освобождения Часов Яра в ближайшие месяц-два просматривается неплохо, указал эксперт.
"Покровск мы обходим с юга и даже с юго-запада. Не исключено, что наши части пройдут еще дальше, и у них появится возможность двигаться к Покровску с запада на восток. То есть мы создаем обратный фронт. Оборонительных рубежей там у противника нет", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.
О событиях 2014 года, переходе от войны к творчеству, послевоенной адаптации и журналистике — в материале "Ринат Есиналиев: Я рад за сегодняшний Донецк, но я запомню его другим, в состоянии тотальной беды" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Вчера, 16:18
Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позицийЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
НовостиРоссияЮрий КнутовЧасов ЯрВС РФПокровск/КрасноармейскКрасная АрмияЯпонияВОВнаступлениемаршал ЖуковСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30Уничтожен взводный "опорник" и пункт управления БПЛА: Алехин рассказал про освобождение Двуречной
05:15"Украина всё равно не жилец": Ищенко объяснил, почему Западу выгоден любой финал украинского кризиса
05:00Юрий Кнутов: после Великой Новоселки ВС РФ смогут выйти к Днепру и разрезать надвое группировку ВСУ
04:45"Убийца пятого поколения": Кнутов рассказал про уникальные возможности комплекса С-500 "Прометей"
04:30"Будем начинать с чистого листа": Ищенко рассказал, что сделает Трамп, если к лету исчезнет Украина
04:15"Как Байден, только хуже": Селезнев объяснил, как Трамп пытается играть с Россией "в кнут и пряник"
04:00Трампу это выгодно. Ищенко объяснил, как и зачем США передают "на аутсорсинг" Британии украинский кризис
03:45Эта стратегия гарантирует успех: Кнутов рассказал, как ВС РФ применяют под Покровском тактику Жукова
03:30"Попрошайка": эксперт о том, почему Зеленский ждет "что-то привлекательное" от Байдена и глобалистов
03:15Денис Селезнев: Трампу придется бороться на два фронта, если он вступит в конфронтацию с Россией
20:25Насколько ценен Вучич для России? Протесты в Сербии с неизвестными организаторами и неочевидными выводами
20:19Патрушев: США и ЕС делают деньги на оружии, не в их интересах умиротворение Украины
19:39Франция обсуждает отправку своих солдат не только на Украину, но и в Гренландию
19:30Владимир Брутер: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом
19:11МИД Дании отказался отдавать Трампу Гренландию
18:45"Англия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины" - Патрушев
18:16Патрушев: "Главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами"
18:15Бан на контакты с главным переговорщиком: Зеленский не может найти подход к команде Трампа
18:03Дуда захотел погорячее, или как "Северные потоки" прогревают западные умы и кошельки. Итоги 28 января
18:01Патрушев напомнил о планах ВСУ взорвать "Северный поток" и "Турецкий поток"
Лента новостейМолния