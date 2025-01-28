Патрушев: США и ЕС делают деньги на оружии, не в их интересах умиротворение Украины
Производство и продажа оружия для Запада является очень прибыльным делом, поэтому прекращение СВО не в его интересах. Об этом 28 января заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Еврокомиссия в лице не скрывающей своей русофобии Урсулы фон дер Ляйен задекларировала вооруженную борьбу с Россией. По мнению Патрушева, этому есть меркантильное объяснение.
"Зачем странам НАТО отказываться от своих военных планов? Маховик оборонно-промышленного комплекса США запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег - не в традициях американцев. На фоне антироссийских санкций и военной поддержки Украины темпы роста доходов американского ОПК достигли наивысших показателей", - заявил Патрушев в интервью "Российской газете".
Он также отметил, что производители вооружений стран-членов НАТО и Евросоюза не отстают от коллег из США.
"Передав Украине практически все просроченное устаревшее вооружение, Европа загрузила заказами и свои оборонные предприятия, создавая современное вооружение. Даже с этой точки зрения просматривается заинтересованность стран Запада в затягивании боевых действий", - констатировал Патрушев.
Он также обратил внимание на поддержку Британией и другими западными государствами террористов и киевского режима Владимира Зеленского, который по мнению Патрушева является неонацистским.
Подробнее об этом в публикации "Англия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины" - Патрушев