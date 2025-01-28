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Патрушев: США и ЕС делают деньги на оружии, не в их интересах умиротворение Украины

Патрушев: США и ЕС делают деньги на оружии, не в их интересах умиротворение Украины - 28.01.2025 Украина.ру

Патрушев: США и ЕС делают деньги на оружии, не в их интересах умиротворение Украины

Производство и продажа оружия для Запада является очень прибыльным делом, поэтому прекращение СВО не в его интересах. Об этом 28 января заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

2025-01-28T20:19

2025-01-28T20:19

2025-01-28T20:19

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Еврокомиссия в лице не скрывающей своей русофобии Урсулы фон дер Ляйен задекларировала вооруженную борьбу с Россией. По мнению Патрушева, этому есть меркантильное объяснение.Он также отметил, что производители вооружений стран-членов НАТО и Евросоюза не отстают от коллег из США.Он также обратил внимание на поддержку Британией и другими западными государствами террористов и киевского режима Владимира Зеленского, который по мнению Патрушева является неонацистским.Подробнее об этом в публикации "Англия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины" - Патрушев

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новости, сша, украина, запад, николай патрушев, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, ес, нато, опк, британия, военная помощь, торговля оружием, оружие, военная техника, еврокомиссия, украина-нато, украина-ес, сво, переговоры