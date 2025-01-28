Патрушев: США и ЕС делают деньги на оружии, не в их интересах умиротворение Украины - 28.01.2025 Украина.ру
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Патрушев: США и ЕС делают деньги на оружии, не в их интересах умиротворение Украины
Патрушев: США и ЕС делают деньги на оружии, не в их интересах умиротворение Украины - 28.01.2025 Украина.ру
Патрушев: США и ЕС делают деньги на оружии, не в их интересах умиротворение Украины
Производство и продажа оружия для Запада является очень прибыльным делом, поэтому прекращение СВО не в его интересах. Об этом 28 января заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
2025-01-28T20:19
2025-01-28T20:19
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Еврокомиссия в лице не скрывающей своей русофобии Урсулы фон дер Ляйен задекларировала вооруженную борьбу с Россией. По мнению Патрушева, этому есть меркантильное объяснение.Он также отметил, что производители вооружений стран-членов НАТО и Евросоюза не отстают от коллег из США.Он также обратил внимание на поддержку Британией и другими западными государствами террористов и киевского режима Владимира Зеленского, который по мнению Патрушева является неонацистским.Подробнее об этом в публикации "Англия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины" - Патрушев
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новости, сша, украина, запад, николай патрушев, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, ес, нато, опк, британия, военная помощь, торговля оружием, оружие, военная техника, еврокомиссия, украина-нато, украина-ес, сво, переговоры
Новости, США, Украина, Запад, Николай Патрушев, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, ОПК, Британия, военная помощь, торговля оружием, оружие, военная техника, Еврокомиссия, Украина-НАТО, Украина-ЕС, СВО, переговоры

Патрушев: США и ЕС делают деньги на оружии, не в их интересах умиротворение Украины

20:19 28.01.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЭвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки
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Производство и продажа оружия для Запада является очень прибыльным делом, поэтому прекращение СВО не в его интересах. Об этом 28 января заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Еврокомиссия в лице не скрывающей своей русофобии Урсулы фон дер Ляйен задекларировала вооруженную борьбу с Россией. По мнению Патрушева, этому есть меркантильное объяснение.
"Зачем странам НАТО отказываться от своих военных планов? Маховик оборонно-промышленного комплекса США запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег - не в традициях американцев. На фоне антироссийских санкций и военной поддержки Украины темпы роста доходов американского ОПК достигли наивысших показателей", - заявил Патрушев в интервью "Российской газете".
Он также отметил, что производители вооружений стран-членов НАТО и Евросоюза не отстают от коллег из США.
"Передав Украине практически все просроченное устаревшее вооружение, Европа загрузила заказами и свои оборонные предприятия, создавая современное вооружение. Даже с этой точки зрения просматривается заинтересованность стран Запада в затягивании боевых действий", - констатировал Патрушев.
Он также обратил внимание на поддержку Британией и другими западными государствами террористов и киевского режима Владимира Зеленского, который по мнению Патрушева является неонацистским.
Подробнее об этом в публикации "Англия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины" - Патрушев
 
НовостиСШАУкраинаЗападНиколай ПатрушевУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийЕСНАТООПКБританиявоенная помощьторговля оружиеморужиевоенная техникаЕврокомиссияУкраина-НАТОУкраина-ЕССВОпереговоры
 
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Заголовок открываемого материала
20:25Насколько ценен Вучич для России? Протесты в Сербии с неизвестными организаторами и неочевидными выводами
20:19Патрушев: США и ЕС делают деньги на оружии, не в их интересах умиротворение Украины
19:39Франция обсуждает отправку своих солдат не только на Украину, но и в Гренландию
19:30Владимир Брутер: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом
19:11МИД Дании отказался отдавать Трампу Гренландию
18:45"Англия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины" - Патрушев
18:16Патрушев: "Главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами"
18:15Бан на контакты с главным переговорщиком: Зеленский не может найти подход к команде Трампа
18:03Дуда захотел погорячее, или как "Северные потоки" прогревают западные умы и кошельки. Итоги 28 января
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