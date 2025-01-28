"Англия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины" - Патрушев - 28.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250128/1060638146.html
"Англия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины" - Патрушев
"Англия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины" - Патрушев - 28.01.2025 Украина.ру
"Англия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины" - Патрушев
Официальный Лондон поддерживает неонацистский режим в Киеве. Об этом 28 января заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
2025-01-28T18:45
2025-01-28T18:45
новости
россия
киев
лондон
николай патрушев
российская газета
нато
британия
колония
балтийское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101364/88/1013648854_0:70:3000:1758_1920x0_80_0_0_7c0bc27558b7be651b9aa4675e45fbf5.jpg
"Недавним заключением соглашения "о столетнем партнерстве" между Киевом и Лондоном Англия, по сути, добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины. Кроме того, она намеревается узаконить нахождение британских военных инструкторов в этой стране и реализовать свои планы по наращиванию военно-морского присутствия в Черном и Балтийском морях, а также бесцеремонно заявить о правах на судоходство их кораблей в Азовском море, являющемся внутренним морем Российской Федерации", - заявил Патрушев в интервью"Российской газете".Он напомнил, что Британия закрывала глаза на мародерство, грабежи и насилие гражданского населения ради расширения своего влияния в мире. Колониальная политика англосаксов продолжается и до настоящего времени, отметил Патрушев.По его словам, об этом же говорит и подписанное в Киеве премьер-министрам Британии соглашение "о столетнем партнерстве".Патрушев уверен, что в НАТО нет заинтересованности в прекращении военных конфликтов. Поэтому Запад будет продолжать поддержку нынешнего руководства Украины в условиях проведения Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации этой постсоветской республики.Также на эту тему: Патрушев: "Главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами"
россия
киев
лондон
британия
балтийское море
черное море
азовское море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101364/88/1013648854_255:0:2922:2000_1920x0_80_0_0_f4755d2f7489b4cc6d0ff517c20bc741.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, лондон, николай патрушев, российская газета, нато, британия, колония, балтийское море, черное море, азовское море, национальные интересы, национальная безопасность, сво
Новости, Россия, Киев, Лондон, Николай Патрушев, Российская газета, НАТО, Британия, колония, Балтийское море, Черное море, Азовское море, национальные интересы, национальная безопасность, СВО

"Англия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины" - Патрушев

18:45 28.01.2025
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Официальный Лондон поддерживает неонацистский режим в Киеве. Об этом 28 января заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Недавним заключением соглашения "о столетнем партнерстве" между Киевом и Лондоном Англия, по сути, добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины. Кроме того, она намеревается узаконить нахождение британских военных инструкторов в этой стране и реализовать свои планы по наращиванию военно-морского присутствия в Черном и Балтийском морях, а также бесцеремонно заявить о правах на судоходство их кораблей в Азовском море, являющемся внутренним морем Российской Федерации", - заявил Патрушев в интервью"Российской газете".
Он напомнил, что Британия закрывала глаза на мародерство, грабежи и насилие гражданского населения ради расширения своего влияния в мире. Колониальная политика англосаксов продолжается и до настоящего времени, отметил Патрушев.
По его словам, об этом же говорит и подписанное в Киеве премьер-министрам Британии соглашение "о столетнем партнерстве".
"Фактически этим документом туманный Альбион пытается прикрыть свою беспринципную политику демонстративного игнорирования международного права, а также подтверждает свою всестороннюю поддержку киевского неонацистского режима", - сказал помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ.
Патрушев уверен, что в НАТО нет заинтересованности в прекращении военных конфликтов. Поэтому Запад будет продолжать поддержку нынешнего руководства Украины в условиях проведения Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации этой постсоветской республики.
Также на эту тему: Патрушев: "Главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами"
 
НовостиРоссияКиевЛондонНиколай ПатрушевРоссийская газетаНАТОБританияколонияБалтийское мореЧерное мореАзовское моренациональные интересынациональная безопасностьСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:39Франция обсуждает отправку своих солдат не только на Украину, но и в Гренландию
19:30Владимир Брутер: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом
19:11МИД Дании отказался отдавать Трампу Гренландию
18:45"Англия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины" - Патрушев
18:16Патрушев: "Главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами"
18:15Бан на контакты с главным переговорщиком: Зеленский не может найти подход к команде Трампа
18:03Дуда захотел погорячее, или как "Северные потоки" прогревают западные умы и кошельки. Итоги 28 января
18:01Патрушев напомнил о планах ВСУ взорвать "Северный поток" и "Турецкий поток"
17:21О ракетных ударах по учебной базе ВСУ, белорусских полицаях и "тараканах" с Украины - Зимовский
17:15Дания разрешила законсервировать взорванный "Северный поток-2"
17:05Будапешт-2: как Зеленский планирует второй раз продать одно и то же ядерное оружие
16:58Верховный Суд ДНР приговорил участника артобстрела Старого Крыма к 24 годам
16:53Блинкен пытался убить Путина. Что стоит за резонансным заявлением Карлсона
16:40Украинская семья зарабатывала на военнослужащих, делая "дезертирство под ключ"
16:18Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позиций
15:59Аннексия Бессарабии. Как Румыния прибрала к рукам российскую губернию
15:45Грег Вайнер: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США
15:42"Мы остаёмся во тьме": украинские грантоеды сядут на диету имени Трампа
15:14Кабмин Украины рассчитывает на €300 млн от ЕИБ
15:10Инаугурация Трампа: вместо нации - цивилизация
Лента новостейМолния