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"Англия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины" - Патрушев

"Англия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины" - Патрушев - 28.01.2025 Украина.ру

"Англия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины" - Патрушев

Официальный Лондон поддерживает неонацистский режим в Киеве. Об этом 28 января заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

2025-01-28T18:45

2025-01-28T18:45

2025-01-28T18:45

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"Недавним заключением соглашения "о столетнем партнерстве" между Киевом и Лондоном Англия, по сути, добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины. Кроме того, она намеревается узаконить нахождение британских военных инструкторов в этой стране и реализовать свои планы по наращиванию военно-морского присутствия в Черном и Балтийском морях, а также бесцеремонно заявить о правах на судоходство их кораблей в Азовском море, являющемся внутренним морем Российской Федерации", - заявил Патрушев в интервью"Российской газете".Он напомнил, что Британия закрывала глаза на мародерство, грабежи и насилие гражданского населения ради расширения своего влияния в мире. Колониальная политика англосаксов продолжается и до настоящего времени, отметил Патрушев.По его словам, об этом же говорит и подписанное в Киеве премьер-министрам Британии соглашение "о столетнем партнерстве".Патрушев уверен, что в НАТО нет заинтересованности в прекращении военных конфликтов. Поэтому Запад будет продолжать поддержку нынешнего руководства Украины в условиях проведения Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации этой постсоветской республики.Также на эту тему: Патрушев: "Главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами"

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новости, россия, киев, лондон, николай патрушев, российская газета, нато, британия, колония, балтийское море, черное море, азовское море, национальные интересы, национальная безопасность, сво