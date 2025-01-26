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Со старой риторикой в новую Сербию. Как Вучич намерен бороться с студенческим протестным движением

Со старой риторикой в новую Сербию. Как Вучич намерен бороться с студенческим протестным движением - 26.01.2025 Украина.ру

Со старой риторикой в новую Сербию. Как Вучич намерен бороться с студенческим протестным движением

В Сербии 24 января прошла генеральная забастовка. Десятки тысяч людей в Белграде и других крупных городах страны вышли на улицы для того, чтобы высказать недовольство политикой действующих властей

2025-01-26T05:34

2025-01-26T05:34

2025-01-26T05:34

эксклюзив

сербия

белград

александр вучич

акции протеста

движение

нефтяная индустрия сербии

ес

эмир кустурица

косово

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На один день в столице Сербии закрылись многие бары, школы, книжные магазины, даже Национальная библиотека Сербии. Главные дороги временно были заблокированы, а колоны людей направились в разные места, в зависимости от района города.Генеральная забастовка является продолжением акций протестов, которые в стране начались после трагедии на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад 1 ноября 2024 года, когда под обрушившемся навесом погибли 15 человек, среди них и дети.С учетом того, что реконструкция здания железнодорожного вокзала была проведена всего лишь пару лет до трагедии, большинство населения подсчитало, что причину случившегося надо искать в коррумпированности действующих властей. Сербы также требовали, чтобы следственные органы оперативно провели расследование и призвали виновников трагедии к ответственности.Однако четких действий властей не последовало, и акции протестов, вместо того, чтобы сойтись на нет, только усилились. Гражданские протесты переросли в студенческие, затем к студентам примкнули адвокаты, преподаватели, сотрудники некоторых СМИ, и часть сотрудников предприятия, отвечающего за распределение электроэнергии – ЭПС.Одновременно с генеральной забастовкой в Белграде и других больших городах, в небольшом городе Ягодина власти страны провели митинг в поддержку политике президента Александра Вучича. В ходе этого мероприятия было объявлено о формировании "Движения за народ и государство", которое, по словам Вучича, должно "взять на себя ответственность за будущее Сербии".Хотя ранее подчеркивалось, что главной целью нового движения является выработка стратегии развития страны после 2027 года, вернее после прекращения второго президентского мандата Александра Вучича, в ходе своего выступления на митинге глава Сербии гораздо больше внимания уделил прошлому, чем будущему.Он обещал собравшимся, что не позволит, чтобы к власти вернулись те, кто "уничтожил страну, а сейчас с помощью манипуляций хотел бы вернуться", намекая на режим Бориса Тадича и его демократов, который в 2012 году сменила правящая в настоящее время "Сербская прогрессивная партия".Также президент Сербии признал, что в работе действующих властей есть упущения, чем недоволен и он сам, и граждане страны. Здесь Вучич упомянул отсутствие обратной связи между членами правительства и гражданами, а также и то, что местами муниципальные власти не заботятся о потребностях населения.Среди важных задач, которые Сербия должна реализовать до 2027 года президент выделил освоение новых технологий, подготовку Экспо-2027, достижение уровня средней зарплаты в размере 1400 евро, привлечение иностранных инвестиций.Он также коснулся положения сербов в Косово и Метохии, которые подвергаются притеснениям со стороны албанских сепаратистских властей в Приштине. Вучич признал, что страна сталкивается с возобновлением сепаратистских настроении и в другом автономном крае — в Воеводине. При этом он отметил, что ему советуют дать Воеводине статус республики, и тогда все его проблемы исчезнут, намекнув этим самым, что текущие волнения в стране являются инструментом политического давления на него самого.Сербский лидер также обещал, что страна не будет вводить санкции против России пока он находится у власти и анонсировал телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным с целью разрешить ситуацию вокруг функционирования сербской дочки "Газпрома" - "Нефтяной индустрии Сербии", после введения американских санкций против этой компании.Однако больше всего внимания Вучич в своем обращении уделил студенческим протестам. Он призвал представителей студентов к диалогу и добавил, что очень хотел бы услышать от них, какие из требований государство не выполнило. Одновременно он дал понять, что считает их протест попыткой насильственной смены власти в Сербии, за которой стоят некие недружественные внешние силы и представители прозападной оппозиции, прежде всего лидеры "Партии свободы и справедливости" Драган Джилас и Мариника Тепич.В целом Вучич в своей речи так и не рассказал, какие точно цели и задачи он ставит перед только что сформировавшимся "Движением за народ и государство" и чем это движение отличается от Сербской прогрессивной партии, чьим лидером он являлся долгие годы. Сама идея формирования подобного движения не новая, и во многом - запоздалая.О формировании объединения, которое должно было бы собрать вокруг себя не только лояльных Вучичу политических сил, но и влиятельных людей их мира науки, культуры, посвящения, Вучич заявил еще в марте 2023 года. Это должно было стать своего рода ребрендигом Сербской прогрессивной партии, которая стала стремительно терять поддержку населения, в отличие от самого президента, чей рейтинг тогда был все еще достаточно стабильным.За два года от провозглашения намерений до реализации идеи само движение во многом потеряло смысл, так как после последних парламентских выборов последние так называемые патриотические оппозиционные партии или влились в ряды Сербской прогрессивной партии или перестали существовать.Например, лидер партии "Заветники" Милица Джудрджевич стала министром в правительстве Вучича, несмотря на то, что ее партия на выборах не набрала даже 2% голосов избирателей. С другой стороны партия "Двери" почти развалилась, ее лидер Бошко Обрадович подал в отставку, а остальные члены ее руководства теперь пытаются реанимировать партию как национально ориентированную политическую силу. Однако им сложно преодолеть репутационный урон, который был нанесен партии после последних выборов, на которых "Двери" выступили в коалиции с "Заветниками".Что касается общественных деятелей, которые пользуются авторитетом среди населения, на митинге 24 января власти показали несколько врачей, которые, вне всякого сомнения, являются достойными представителями общества, но по своей узнаваемости не в состоянии соревноваться с теми деятелями, которые до сих пор поддержали студентов. Среди них любимый среди российской публики режиссер Эмир Кустурица, лучший теннисист мира Новак Джокович и многие другие известные личности.Даже само выступление Александра Вучича на митинге в Ягодине вряд ли можно считать историческим по его содержанию. В своей речи он использовал устаревшую риторику, которая как раз приелась большинству тех, кто в последние три месяца выходит на улицы Белграда и других больших сербских городов.Бросается в глаза то, что Вучич делает упор на прозападную оппозицию, которая якобы стоит за студенческими протестами и ждет своего часа, хотя с самого начала студенты огородились от любого политического движения и партии, не разрешили ни одному оппозиционному лидеру выступать на их митингах. Упомянутую президентом Маринику Тепич они и вовсе попросили покинуть их собрание, когда она туда явилась по собственной инициативе. Также студенческие акции протеста проходят без какой бы то ни было символики Евросоюза или других западных объединений, а подавляющее большинство транспарантов написано на кириллице.По традиции Вучич в своей риторике противопоставляет сербов-патриотов сербам-прозападникам. Первые обязательно являются последователями его политики, в то время как вторые являются "наемниками Запада", готовыми развалить собственную страну, чтобы угодить хозяевам, которые находятся далеко за границами сербского государства. Таким образом Вучич установил своего рода монополию на патриотизм и право определять, кто у стране является патриотом, а кто нет.Однако последствия действий Александра Вучича по отношению к южному краю Косово и Метохия и потеря контроля над ситуацией в северной части края, населенном сербами, определенному количеству граждан позволила усомниться в правильности его политики, соответственно, и в правильности его риторики. Потому что для преодоления текущего кризиса в обществе очевидно нужны новые приемы и поступки, к которому сербское руководство пока не готово.После 24 января стало очевидным, что протестное движение в Сербии прошло "точку кипения" и что акции продолжатся. Пока есть много неизвестных, связанных с этим движением. Видно, что оно хорошо организовано внутри себя, хотя его организаторы все еще находятся в тени. Также видно, что это движение учло все ошибки протестных движений в Сербии за последние несколько лет, которые властям очень просто было разбить с помощью провокаций извне, как, например, протесты "Один из пяти миллионов", в которых участвовали как раз Мариника Тепич и Драган Джилас.Однозначно утверждать, что за протестами в Сербии стоит Запад пока сложно, так как не ясна мотивация, которая заставляет их избавляться от сербского лидера именно сейчас, когда есть еще несколько важных западных проектов для Сербии, которые он недоделал. В том числе вступление в ЕС, и, скорее всего в НАТО, вопреки возражениям большинства населения. Это только из политических, а есть и другие экономические проекты, такие как эксплуатация лития в Западной Сербии и открытие рудника Rio Tinto.Может быть не сместить, но надавить и напугать. Такая мотивация уже более понятна. Но если вдруг случится так, что последует какая-то важная уступка Западу со стороны сербских властей, а протесты продолжатся, гипотезу о западном следе в событиях в Сербии придется пересмотреть.О том, какие протесты в эти же дни проходят в Словакии - в статье "Уши Зеленского торчат в Братиславе. В столице Словакии начался первый на территории Евросоюза майдан"

https://ukraina.ru/20250110/1060174409.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, белград, александр вучич, акции протеста, движение, нефтяная индустрия сербии, ес, эмир кустурица, косово