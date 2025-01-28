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Патрушев: "Главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами"

Патрушев: "Главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами" - 28.01.2025 Украина.ру

Патрушев: "Главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами"

Западные лидеры хорошо общаются с террористами, которые помогают Западу достигать политических целей. Об этом 28 января заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

2025-01-28T18:16

2025-01-28T18:16

2025-01-28T18:16

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пираты

терроризм

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В интервью "Российской газете" Патрушев согласился с мнением о том, что действия Киева вполне устраивают Запад, который прочно взял на вооружение терроризм для борьбы с "неугодными" по их классификации государствами."Недавно в интернете широко разошлись снимки, где главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами. На одном из них Олаф Шольц встречается с неким Николаем Гайдуком, причастным к диверсии на газораспределительной станции в Калининграде в 2024 году. На другом Джо Байден благодарит за службу бойцов спецподразделений в Израиле, участвовавших в операциях в Палестине. Один из этих татуированных "рейнджеров" состоял в диверсионной группе, вторгшейся в Брянскую область, где в итоге был ликвидирован российскими спецслужбами", - напомнил Патрушев.По его мнению, в западном мире исторически принято нанимать на службу откровенных преступников, при этом героизируя их. Англия столетия цинично вела завоевания с помощью пиратов, поэтично называя их корсарами, напомнил Патрушев.Тем не менее, отметил Патрушев, российская армия и военно-морской флот России в состоянии защитить страну от внешних угроз.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дуда захотел погорячее, или как "Северные потоки" прогревают западные умы и кошельки. Итоги 28 января

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новости, россия, запад, киев, николай патрушев, олаф шольц, джо байден, российская газета, пираты, терроризм, террорист, сво