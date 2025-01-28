Патрушев: "Главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами" - 28.01.2025 Украина.ру
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Патрушев: "Главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами"
Патрушев: "Главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами" - 28.01.2025 Украина.ру
Патрушев: "Главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами"
Западные лидеры хорошо общаются с террористами, которые помогают Западу достигать политических целей. Об этом 28 января заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
2025-01-28T18:16
2025-01-28T18:16
новости
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киев
николай патрушев
олаф шольц
джо байден
российская газета
пираты
терроризм
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В интервью "Российской газете" Патрушев согласился с мнением о том, что действия Киева вполне устраивают Запад, который прочно взял на вооружение терроризм для борьбы с "неугодными" по их классификации государствами."Недавно в интернете широко разошлись снимки, где главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами. На одном из них Олаф Шольц встречается с неким Николаем Гайдуком, причастным к диверсии на газораспределительной станции в Калининграде в 2024 году. На другом Джо Байден благодарит за службу бойцов спецподразделений в Израиле, участвовавших в операциях в Палестине. Один из этих татуированных "рейнджеров" состоял в диверсионной группе, вторгшейся в Брянскую область, где в итоге был ликвидирован российскими спецслужбами", - напомнил Патрушев.По его мнению, в западном мире исторически принято нанимать на службу откровенных преступников, при этом героизируя их. Англия столетия цинично вела завоевания с помощью пиратов, поэтично называя их корсарами, напомнил Патрушев.Тем не менее, отметил Патрушев, российская армия и военно-морской флот России в состоянии защитить страну от внешних угроз.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дуда захотел погорячее, или как "Северные потоки" прогревают западные умы и кошельки. Итоги 28 января
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новости, россия, запад, киев, николай патрушев, олаф шольц, джо байден, российская газета, пираты, терроризм, террорист, сво
Новости, Россия, Запад, Киев, Николай Патрушев, Олаф Шольц, Джо Байден, Российская газета, пираты, терроризм, террорист, СВО

Патрушев: "Главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами"

18:16 28.01.2025
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВстреча секретарей Советов безопасности России и Белоруссии Н. Патрушева и А. Вольфовича
Встреча секретарей Советов безопасности России и Белоруссии Н. Патрушева и А. Вольфовича
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Западные лидеры хорошо общаются с террористами, которые помогают Западу достигать политических целей. Об этом 28 января заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
В интервью "Российской газете" Патрушев согласился с мнением о том, что действия Киева вполне устраивают Запад, который прочно взял на вооружение терроризм для борьбы с "неугодными" по их классификации государствами.
"Недавно в интернете широко разошлись снимки, где главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами. На одном из них Олаф Шольц встречается с неким Николаем Гайдуком, причастным к диверсии на газораспределительной станции в Калининграде в 2024 году. На другом Джо Байден благодарит за службу бойцов спецподразделений в Израиле, участвовавших в операциях в Палестине. Один из этих татуированных "рейнджеров" состоял в диверсионной группе, вторгшейся в Брянскую область, где в итоге был ликвидирован российскими спецслужбами", - напомнил Патрушев.
По его мнению, в западном мире исторически принято нанимать на службу откровенных преступников, при этом героизируя их. Англия столетия цинично вела завоевания с помощью пиратов, поэтично называя их корсарами, напомнил Патрушев.
"Английская корона закрывала глаза на мародерство, грабежи и насилие гражданского населения ради расширения своего влияния в мире. Пиратская и колониальная политика англосаксов продолжается и до настоящего времени", - заметил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ.
Тем не менее, отметил Патрушев, российская армия и военно-морской флот России в состоянии защитить страну от внешних угроз.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дуда захотел погорячее, или как "Северные потоки" прогревают западные умы и кошельки. Итоги 28 января
 
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Заголовок открываемого материала
18:16Патрушев: "Главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами"
18:15Бан на контакты с главным переговорщиком: Зеленский не может найти подход к команде Трампа
18:03Дуда захотел погорячее, или как "Северные потоки" прогревают западные умы и кошельки. Итоги 28 января
18:01Патрушев напомнил о планах ВСУ взорвать "Северный поток" и "Турецкий поток"
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