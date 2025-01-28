Патрушев напомнил о планах ВСУ взорвать "Северный поток" и "Турецкий поток" - 28.01.2025 Украина.ру
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Патрушев напомнил о планах ВСУ взорвать "Северный поток" и "Турецкий поток"
Патрушев напомнил о планах ВСУ взорвать "Северный поток" и "Турецкий поток" - 28.01.2025 Украина.ру
Патрушев напомнил о планах ВСУ взорвать "Северный поток" и "Турецкий поток"
Тесное взаимодействие Запада с Киевом в разрушении гражданской инфраструктуры угрожает России и другим странам. Об этом 28 января заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
2025-01-28T18:01
2025-01-28T18:01
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северный поток
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"Целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры, провоцирование экологической катастрофы и попытки нанести экономический ущерб России и ее зарубежным партнерам вошло в практику киевского террористического режима. Обратите внимание, что всего за месяц до случившегося подконтрольный Вашингтону и Лондону бывший главком ВСУ Залужный говорил о планах его покровителей взорвать не только газопроводы "Северный поток", но и "Турецкий поток", проходящий по дну Черного моря", - сказал Патрушев.Он также указал в интервью "Российской газете" на значение взаимодействия Запада и нынешнего руководства Украины в создании проблем международной безопасности.Ранее официальная Москва квалифицировала подрывы подводных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" в Балтийском море как теракты. После этого, 13 января 2025 года Минобороны России сообщало о попытке атак украинских БПЛА на прибрежную инфраструктуру газопровода "Турецкий поток".Подробности в публикации Украинские БПЛА атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока"
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новости, россия, запад, киев, николай патрушев, валерий залужный, вооруженные силы украины, северный поток, российская газета, всу, теракт, российский газ, украина, украина-ес, спецслужба, сша, инфраструктура, энергетика, энергоресурсы, балтийское море, черное море, газопровод
Новости, Россия, Запад, Киев, Николай Патрушев, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Северный поток, Российская газета, ВСУ, теракт, российский газ, Украина, Украина-ЕС, спецслужба, США, инфраструктура, энергетика, энергоресурсы, Балтийское море, Черное море, газопровод

Патрушев напомнил о планах ВСУ взорвать "Северный поток" и "Турецкий поток"

18:01 28.01.2025
 
© Алексей Никольский
© Алексей Никольский
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Тесное взаимодействие Запада с Киевом в разрушении гражданской инфраструктуры угрожает России и другим странам. Об этом 28 января заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры, провоцирование экологической катастрофы и попытки нанести экономический ущерб России и ее зарубежным партнерам вошло в практику киевского террористического режима. Обратите внимание, что всего за месяц до случившегося подконтрольный Вашингтону и Лондону бывший главком ВСУ Залужный говорил о планах его покровителей взорвать не только газопроводы "Северный поток", но и "Турецкий поток", проходящий по дну Черного моря", - сказал Патрушев.
Он также указал в интервью "Российской газете" на значение взаимодействия Запада и нынешнего руководства Украины в создании проблем международной безопасности.
"Тесная спайка Запада с Киевом явно представляет собой целый комплекс угроз безопасности не только нашего государства, но и для других стран, заинтересованных в экономическом сотрудничестве с Россией", - заявил Патрушев.
Ранее официальная Москва квалифицировала подрывы подводных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" в Балтийском море как теракты. После этого, 13 января 2025 года Минобороны России сообщало о попытке атак украинских БПЛА на прибрежную инфраструктуру газопровода "Турецкий поток".
Подробности в публикации Украинские БПЛА атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока"
 
НовостиРоссияЗападКиевНиколай ПатрушевВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСеверный потокРоссийская газетаВСУтерактроссийский газУкраинаУкраина-ЕСспецслужбаСШАинфраструктураэнергетикаэнергоресурсыБалтийское мореЧерное морегазопровод
 
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