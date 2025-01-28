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Патрушев напомнил о планах ВСУ взорвать "Северный поток" и "Турецкий поток"

Патрушев напомнил о планах ВСУ взорвать "Северный поток" и "Турецкий поток" - 28.01.2025 Украина.ру

Патрушев напомнил о планах ВСУ взорвать "Северный поток" и "Турецкий поток"

Тесное взаимодействие Запада с Киевом в разрушении гражданской инфраструктуры угрожает России и другим странам. Об этом 28 января заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

2025-01-28T18:01

2025-01-28T18:01

2025-01-28T18:01

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"Целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры, провоцирование экологической катастрофы и попытки нанести экономический ущерб России и ее зарубежным партнерам вошло в практику киевского террористического режима. Обратите внимание, что всего за месяц до случившегося подконтрольный Вашингтону и Лондону бывший главком ВСУ Залужный говорил о планах его покровителей взорвать не только газопроводы "Северный поток", но и "Турецкий поток", проходящий по дну Черного моря", - сказал Патрушев.Он также указал в интервью "Российской газете" на значение взаимодействия Запада и нынешнего руководства Украины в создании проблем международной безопасности.Ранее официальная Москва квалифицировала подрывы подводных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" в Балтийском море как теракты. После этого, 13 января 2025 года Минобороны России сообщало о попытке атак украинских БПЛА на прибрежную инфраструктуру газопровода "Турецкий поток".Подробности в публикации Украинские БПЛА атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока"

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