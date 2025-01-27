Президент Польши озабочен чужими "Северными потоками"
Президент Польши Анджей Дуда озабочен угрозой, якобы исходящей от бездействующих газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" на дне Балийского моря. Об этом он заявил в интервью британской ВВС.
"Этот трубопровод представляет собой очень большую угрозу для Украины, для Польши, для Словакии, а также для других стран Центральной Европы. Я все же надеюсь, что европейские лидеры извлекут уроки из событий на Украине и примут решение никогда не возобновлять прокачку газа по этому трубопроводу", — заявил Дуда.
14 января, 12:34Лавров обвинил США в попытке вывести из строя "Турецкий поток"США науськивают Украину, чтобы вслед за "Северными потоками" вывести из строя "Турецкий поток". Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году
ЕС с января закупает российский газ только в виде СПГ, лишившись транзитных поставок через Украину. Также осуществляются закупки газа из "Турецкого потока", который наполняется на черноморском побережье России и на входе в ЕС формально является турецким. До этого Польша заблокировала поставки российского газа по наземному трубопроводу через Белоруссию.
Теракты на подводных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море произошли 26 сентября 2022 года. Инициированные расследования взрывов были инициированы в нескольких странах ЕС и ни в одной из них не были завершены. Служба внешней разведки (СВР) РФ располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву "Северных потоков".
Подробности в публикации США и Британия участвовали в подрыве "Северных потоков" - российская разведка