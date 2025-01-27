Президент Польши озабочен чужими "Северными потоками" - 27.01.2025 Украина.ру
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Президент Польши озабочен чужими "Северными потоками"
Президент Польши озабочен чужими "Северными потоками" - 27.01.2025 Украина.ру
Президент Польши озабочен чужими "Северными потоками"
Президент Польши Анджей Дуда озабочен угрозой, якобы исходящей от бездействующих газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" на дне Балийского моря. Об этом он заявил в интервью британской ВВС.
2025-01-27T20:11
2025-01-27T20:11
новости
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служба внешней разведки
северный поток
свр
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"Этот трубопровод представляет собой очень большую угрозу для Украины, для Польши, для Словакии, а также для других стран Центральной Европы. Я все же надеюсь, что европейские лидеры извлекут уроки из событий на Украине и примут решение никогда не возобновлять прокачку газа по этому трубопроводу", — заявил Дуда.Польский политик считает, что взорванные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" следует демонтировать. Такая мера в отношении чужого имущества, по его словам, позволит удержать Германию и другие страны ЕС от использования недорогого российского газа в интересах национальных экономик.ЕС с января закупает российский газ только в виде СПГ, лишившись транзитных поставок через Украину. Также осуществляются закупки газа из "Турецкого потока", который наполняется на черноморском побережье России и на входе в ЕС формально является турецким. До этого Польша заблокировала поставки российского газа по наземному трубопроводу через Белоруссию.Теракты на подводных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море произошли 26 сентября 2022 года. Инициированные расследования взрывов были инициированы в нескольких странах ЕС и ни в одной из них не были завершены. Служба внешней разведки (СВР) РФ располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву "Северных потоков".Подробности в публикации США и Британия участвовали в подрыве "Северных потоков" - российская разведка
https://ukraina.ru/20250114/1060245987.html
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новости, польша, россия, украина, анджей дуда, ес, ввс, служба внешней разведки , северный поток, свр, северный поток-2, российский газ, балтийское море, фрг
Новости, Польша, Россия, Украина, Анджей Дуда, ЕС, ВВС, Служба внешней разведки , Северный поток, СВР, Северный поток-2, российский газ, Балтийское море, ФРГ

Президент Польши озабочен чужими "Северными потоками"

20:11 27.01.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАнджей Дуда
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Президент Польши Анджей Дуда озабочен угрозой, якобы исходящей от бездействующих газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" на дне Балийского моря. Об этом он заявил в интервью британской ВВС.
"Этот трубопровод представляет собой очень большую угрозу для Украины, для Польши, для Словакии, а также для других стран Центральной Европы. Я все же надеюсь, что европейские лидеры извлекут уроки из событий на Украине и примут решение никогда не возобновлять прокачку газа по этому трубопроводу", — заявил Дуда.
Польский политик считает, что взорванные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" следует демонтировать. Такая мера в отношении чужого имущества, по его словам, позволит удержать Германию и другие страны ЕС от использования недорогого российского газа в интересах национальных экономик.
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ЕС с января закупает российский газ только в виде СПГ, лишившись транзитных поставок через Украину. Также осуществляются закупки газа из "Турецкого потока", который наполняется на черноморском побережье России и на входе в ЕС формально является турецким. До этого Польша заблокировала поставки российского газа по наземному трубопроводу через Белоруссию.
Теракты на подводных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море произошли 26 сентября 2022 года. Инициированные расследования взрывов были инициированы в нескольких странах ЕС и ни в одной из них не были завершены. Служба внешней разведки (СВР) РФ располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву "Северных потоков".
Подробности в публикации США и Британия участвовали в подрыве "Северных потоков" - российская разведка
 
НовостиПольшаРоссияУкраинаАнджей ДудаЕСВВССлужба внешней разведкиСеверный потокСВРСеверный поток-2российский газБалтийское мореФРГ
 
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