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Президент Польши озабочен чужими "Северными потоками"

Президент Польши озабочен чужими "Северными потоками" - 27.01.2025 Украина.ру

Президент Польши озабочен чужими "Северными потоками"

Президент Польши Анджей Дуда озабочен угрозой, якобы исходящей от бездействующих газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" на дне Балийского моря. Об этом он заявил в интервью британской ВВС.

2025-01-27T20:11

2025-01-27T20:11

2025-01-27T20:11

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"Этот трубопровод представляет собой очень большую угрозу для Украины, для Польши, для Словакии, а также для других стран Центральной Европы. Я все же надеюсь, что европейские лидеры извлекут уроки из событий на Украине и примут решение никогда не возобновлять прокачку газа по этому трубопроводу", — заявил Дуда.Польский политик считает, что взорванные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" следует демонтировать. Такая мера в отношении чужого имущества, по его словам, позволит удержать Германию и другие страны ЕС от использования недорогого российского газа в интересах национальных экономик.ЕС с января закупает российский газ только в виде СПГ, лишившись транзитных поставок через Украину. Также осуществляются закупки газа из "Турецкого потока", который наполняется на черноморском побережье России и на входе в ЕС формально является турецким. До этого Польша заблокировала поставки российского газа по наземному трубопроводу через Белоруссию.Теракты на подводных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море произошли 26 сентября 2022 года. Инициированные расследования взрывов были инициированы в нескольких странах ЕС и ни в одной из них не были завершены. Служба внешней разведки (СВР) РФ располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву "Северных потоков".Подробности в публикации США и Британия участвовали в подрыве "Северных потоков" - российская разведка

https://ukraina.ru/20250114/1060245987.html

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новости, польша, россия, украина, анджей дуда, ес, ввс, служба внешней разведки , северный поток, свр, северный поток-2, российский газ, балтийское море, фрг