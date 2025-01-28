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Верховный Суд ДНР приговорил участника артобстрела Старого Крыма к 24 годам
Верховный Суд ДНР приговорил участника артобстрела Старого Крыма к 24 годам - 28.01.2025 Украина.ру
Верховный Суд ДНР приговорил участника артобстрела Старого Крыма к 24 годам
Верховный Суд Донецкой Народной Республики вынес приговор украинскому военнослужащему, участвовавшему в расстреле из артиллерии жилых домов в марте 2022 года. Об этом сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
2025-01-28T16:58
2025-01-28T16:58
2025-01-28T16:58
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Солдат украинской войсковой части А-3057 Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины (запрещенный в России националистический полк "Азов"*) Лев Кашперский признан судом виновным в совершении ряда преступлений. В частности – в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, покушении на убийство двух и более лиц группой лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды, а также в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом."Следствием и судом установлено, что Кашперский с 17 по 25 марта 2022 года, находясь на огневой позиции, расположенной на территории одного из цехов (ангаров) металлургического комбината имени "Ильича" в г. Мариуполе, исполняя обязанности командира орудия Д-30, дублировал подчиненным военнослужащим приказы командования гаубично-артиллерийского дивизиона о проведении неизбирательных "веерных" артиллерийских обстрелов из вверенного им орудия – 122 мм буксируемой гаубицы Д-30 жилых домов пгт Старый Крым Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что таким образом было произведено около 40 выстрелов. В результате этих преступных действий были повреждены домовладения, а их собственникам причинен значительный ущерб. Мирные граждане спаслись от обстрелов в укрытиях."Приговором суда Кашперскому заочно назначено наказание в виде 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - сообщили в СК РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.Ранее на эту тему: Военнослужащий батальона "Азов"* Минагулов виновен в гибели гражданского населения ДНР – приговор суда
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Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Верховный Суд, СК РФ, "Азов", Мариуполь, ДНР, Нацгвардия, СВО, приговор, криминал
Верховный Суд ДНР приговорил участника артобстрела Старого Крыма к 24 годам
Верховный Суд Донецкой Народной Республики вынес приговор украинскому военнослужащему, участвовавшему в расстреле из артиллерии жилых домов в марте 2022 года. Об этом сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
Солдат украинской войсковой части А-3057 Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины (запрещенный в России националистический полк "Азов"*) Лев Кашперский признан судом виновным в совершении ряда преступлений. В частности – в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, покушении на убийство двух и более лиц группой лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды, а также в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.
"Следствием и судом установлено, что Кашперский с 17 по 25 марта 2022 года, находясь на огневой позиции, расположенной на территории одного из цехов (ангаров) металлургического комбината имени "Ильича" в г. Мариуполе
, исполняя обязанности командира орудия Д-30, дублировал подчиненным военнослужащим приказы командования гаубично-артиллерийского дивизиона о проведении неизбирательных "веерных" артиллерийских обстрелов из вверенного им орудия – 122 мм буксируемой гаубицы Д-30 жилых домов пгт Старый Крым Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили, что таким образом было произведено около 40 выстрелов. В результате этих преступных действий были повреждены домовладения, а их собственникам причинен значительный ущерб. Мирные граждане спаслись от обстрелов в укрытиях.
"Приговором суда Кашперскому заочно назначено наказание в виде 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - сообщили в СК РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.