Верховный Суд ДНР приговорил участника артобстрела Старого Крыма к 24 годам - 28.01.2025 Украина.ру
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Верховный Суд ДНР приговорил участника артобстрела Старого Крыма к 24 годам
Верховный Суд ДНР приговорил участника артобстрела Старого Крыма к 24 годам - 28.01.2025 Украина.ру
Верховный Суд ДНР приговорил участника артобстрела Старого Крыма к 24 годам
Верховный Суд Донецкой Народной Республики вынес приговор украинскому военнослужащему, участвовавшему в расстреле из артиллерии жилых домов в марте 2022 года. Об этом сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
2025-01-28T16:58
2025-01-28T16:58
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донецкая народная республика
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верховный суд
ск рф
"азов"
мариуполь
днр
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Солдат украинской войсковой части А-3057 Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины (запрещенный в России националистический полк "Азов"*) Лев Кашперский признан судом виновным в совершении ряда преступлений. В частности – в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, покушении на убийство двух и более лиц группой лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды, а также в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом."Следствием и судом установлено, что Кашперский с 17 по 25 марта 2022 года, находясь на огневой позиции, расположенной на территории одного из цехов (ангаров) металлургического комбината имени "Ильича" в г. Мариуполе, исполняя обязанности командира орудия Д-30, дублировал подчиненным военнослужащим приказы командования гаубично-артиллерийского дивизиона о проведении неизбирательных "веерных" артиллерийских обстрелов из вверенного им орудия – 122 мм буксируемой гаубицы Д-30 жилых домов пгт Старый Крым Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что таким образом было произведено около 40 выстрелов. В результате этих преступных действий были повреждены домовладения, а их собственникам причинен значительный ущерб. Мирные граждане спаслись от обстрелов в укрытиях."Приговором суда Кашперскому заочно назначено наказание в виде 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - сообщили в СК РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.Ранее на эту тему: Военнослужащий батальона "Азов"* Минагулов виновен в гибели гражданского населения ДНР – приговор суда
россия
донецкая народная республика
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новости, россия, донецкая народная республика, украина, верховный суд, ск рф, "азов", мариуполь, днр, нацгвардия, сво, приговор, криминал
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Верховный Суд, СК РФ, "Азов", Мариуполь, ДНР, Нацгвардия, СВО, приговор, криминал

Верховный Суд ДНР приговорил участника артобстрела Старого Крыма к 24 годам

16:58 28.01.2025
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Андрей Старостин
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Верховный Суд Донецкой Народной Республики вынес приговор украинскому военнослужащему, участвовавшему в расстреле из артиллерии жилых домов в марте 2022 года. Об этом сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
Солдат украинской войсковой части А-3057 Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины (запрещенный в России националистический полк "Азов"*) Лев Кашперский признан судом виновным в совершении ряда преступлений. В частности – в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, покушении на убийство двух и более лиц группой лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды, а также в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.
"Следствием и судом установлено, что Кашперский с 17 по 25 марта 2022 года, находясь на огневой позиции, расположенной на территории одного из цехов (ангаров) металлургического комбината имени "Ильича" в г. Мариуполе, исполняя обязанности командира орудия Д-30, дублировал подчиненным военнослужащим приказы командования гаубично-артиллерийского дивизиона о проведении неизбирательных "веерных" артиллерийских обстрелов из вверенного им орудия – 122 мм буксируемой гаубицы Д-30 жилых домов пгт Старый Крым Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили, что таким образом было произведено около 40 выстрелов. В результате этих преступных действий были повреждены домовладения, а их собственникам причинен значительный ущерб. Мирные граждане спаслись от обстрелов в укрытиях.
"Приговором суда Кашперскому заочно назначено наказание в виде 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - сообщили в СК РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Ранее на эту тему: Военнослужащий батальона "Азов"* Минагулов виновен в гибели гражданского населения ДНР – приговор суда
 
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