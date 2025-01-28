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Четверых военнопленных ВСУ будут судить за терроризм в Курской области
Четверых военнопленных ВСУ будут судить за терроризм в Курской области - 28.01.2025 Украина.ру
Четверых военнопленных ВСУ будут судить за терроризм в Курской области
Четверо пленённых в Курской области военнослужащих украинской армии предстанут перед судом за совершение терактов. Об этом 28 января сообщил Следственный комитет РФ.
2025-01-28T14:43
2025-01-28T14:43
2025-01-28T14:43
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
ск рф
следственный комитет
всу
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суд
уголовное дело
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"Направлено в суд уголовное дело в отношении четырех украинских боевиков, обвиняемых в совершении террористических актов на территории Курской области", - сказано в официальном сообщении российского следственного ведомства.Обвиняемыми по делу проходят военнослужащие 11 отдельного батальона 22 отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Боченко, Валерий Мальченко, Сергей Литвиненко и Сергей Биличенко. Они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следователи установили, что эти украинские военнослужащие в начале августа 2024 года с оружием незаконно пересекли государственную границу России. 13 августа 2024 года в ходе боевых действий Боченко, Мальченко, Литвиненко и Биличенко были взяты в плен.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: СК РФ разыскивает наёмника Джонса из США за теракт в Курской области
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, всу, кто, суд, уголовное дело, криминал, терроризм
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Следственный комитет, ВСУ, КТО, Суд, уголовное дело, криминал, терроризм
Четверых военнопленных ВСУ будут судить за терроризм в Курской области
Четверо пленённых в Курской области военнослужащих украинской армии предстанут перед судом за совершение терактов. Об этом 28 января сообщил Следственный комитет РФ.
"Направлено в суд уголовное дело в отношении четырех украинских боевиков, обвиняемых в совершении террористических актов на территории Курской области", - сказано в официальном сообщении российского следственного ведомства.
Обвиняемыми по делу проходят военнослужащие 11 отдельного батальона 22 отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Боченко, Валерий Мальченко, Сергей Литвиненко
и Сергей Биличенко. Они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Следователи установили, что эти украинские военнослужащие в начале августа 2024 года с оружием незаконно пересекли государственную границу России. 13 августа 2024 года в ходе боевых действий Боченко, Мальченко, Литвиненко и Биличенко были взяты в плен.
"Находясь в Суджанском и Кореневском районах Курской области, фигуранты уголовного дела запугивали и устрашали местное население, угрожая применить оружие, занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению", - сказано в сообщении СК РФ.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Ранее СК
РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ
в Курскую область
. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС
и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия
снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).