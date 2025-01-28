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Четверых военнопленных ВСУ будут судить за терроризм в Курской области

Четверых военнопленных ВСУ будут судить за терроризм в Курской области - 28.01.2025 Украина.ру

Четверых военнопленных ВСУ будут судить за терроризм в Курской области

Четверо пленённых в Курской области военнослужащих украинской армии предстанут перед судом за совершение терактов. Об этом 28 января сообщил Следственный комитет РФ.

2025-01-28T14:43

2025-01-28T14:43

2025-01-28T14:43

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уголовное дело

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"Направлено в суд уголовное дело в отношении четырех украинских боевиков, обвиняемых в совершении террористических актов на территории Курской области", - сказано в официальном сообщении российского следственного ведомства.Обвиняемыми по делу проходят военнослужащие 11 отдельного батальона 22 отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Боченко, Валерий Мальченко, Сергей Литвиненко и Сергей Биличенко. Они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следователи установили, что эти украинские военнослужащие в начале августа 2024 года с оружием незаконно пересекли государственную границу России. 13 августа 2024 года в ходе боевых действий Боченко, Мальченко, Литвиненко и Биличенко были взяты в плен.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: СК РФ разыскивает наёмника Джонса из США за теракт в Курской области

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