СК РФ разыскивает наёмника Джонса из США за теракт в Курской области - 27.01.2025 Украина.ру
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СК РФ разыскивает наёмника Джонса из США за теракт в Курской области
СК РФ разыскивает наёмника Джонса из США за теракт в Курской области - 27.01.2025 Украина.ру
СК РФ разыскивает наёмника Джонса из США за теракт в Курской области
Гражданин США Майкл Джонс совершил уголовное преступление на территории России – террористический акт. Об этом 27 января сообщил Следственный комитет РФ.
2025-01-27T11:49
2025-01-27T11:49
новости
россия
сша
курская область
ск рф
следственный комитет
иностранные наемники
кто
уголовное дело
криминал
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"Возбуждено уголовное дело в отношении американского наемника Майкла Джонса", - сообщили в российском следственном ведомстве.Майкл Джонс подозревается (заочно) в совершении террористического акта и наемничестве. Следователи установили, что этот гражданин США в целях получения материального вознаграждения принимает непосредственное участие в качестве наемника в вооруженном конфликте на территории Российской Федерации.Принимаются меры к установлению местонахождения Джонса и его задержанию. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенных Джонсом преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям, заверили в СК РФ.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Больше новостей представлено в обзоре: Великая Новосёлка обезглавила "Хортицу". Главное на Украине на утро 27 января
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новости, россия, сша, курская область, ск рф, следственный комитет, иностранные наемники, кто, уголовное дело, криминал
Новости, Россия, США, Курская область, СК РФ, Следственный комитет, иностранные наемники, КТО, уголовное дело, криминал

СК РФ разыскивает наёмника Джонса из США за теракт в Курской области

11:49 27.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Гражданин США Майкл Джонс совершил уголовное преступление на территории России – террористический акт. Об этом 27 января сообщил Следственный комитет РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении американского наемника Майкла Джонса", - сообщили в российском следственном ведомстве.
Майкл Джонс подозревается (заочно) в совершении террористического акта и наемничестве. Следователи установили, что этот гражданин США в целях получения материального вознаграждения принимает непосредственное участие в качестве наемника в вооруженном конфликте на территории Российской Федерации.
"В декабре 2024 года Джонс, вооруженный боевым оружием, в целях совершения теракта в составе подразделений ВФУ незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации и вторгся на территорию Курской области. В целях дестабилизации деятельности органов власти, устрашения населения и причинения значительного имущественного ущерба Джонс совершает преступления против мирных граждан", - сказано в официальном сообщении.
Принимаются меры к установлению местонахождения Джонса и его задержанию. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенных Джонсом преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям, заверили в СК РФ.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
25 января, 11:21
"Если честно, мы долго не протянем": наемник ВСУ рассказал о ситуации в Курской области У ВСУ нет шансов удерживать территории Курской области на протяжении долгого времени. Об этом телеканалу CBC рассказал иностранный наемник украинской армии с позывным "Чапи"
Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Больше новостей представлено в обзоре: Великая Новосёлка обезглавила "Хортицу". Главное на Украине на утро 27 января
 
НовостиРоссияСШАКурская областьСК РФСледственный комитетиностранные наемникиКТОуголовное делокриминал
 
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