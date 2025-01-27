СК РФ разыскивает наёмника Джонса из США за теракт в Курской области
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Гражданин США Майкл Джонс совершил уголовное преступление на территории России – террористический акт. Об этом 27 января сообщил Следственный комитет РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении американского наемника Майкла Джонса", - сообщили в российском следственном ведомстве.
Майкл Джонс подозревается (заочно) в совершении террористического акта и наемничестве. Следователи установили, что этот гражданин США в целях получения материального вознаграждения принимает непосредственное участие в качестве наемника в вооруженном конфликте на территории Российской Федерации.
"В декабре 2024 года Джонс, вооруженный боевым оружием, в целях совершения теракта в составе подразделений ВФУ незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации и вторгся на территорию Курской области. В целях дестабилизации деятельности органов власти, устрашения населения и причинения значительного имущественного ущерба Джонс совершает преступления против мирных граждан", - сказано в официальном сообщении.
Принимаются меры к установлению местонахождения Джонса и его задержанию. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенных Джонсом преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям, заверили в СК РФ.
Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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