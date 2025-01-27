СК РФ разыскивает наёмника Джонса из США за теракт в Курской области

"Если честно, мы долго не протянем": наемник ВСУ рассказал о ситуации в Курской области

У ВСУ нет шансов удерживать территории Курской области на протяжении долгого времени. Об этом телеканалу CBC рассказал иностранный наемник украинской армии с позывным "Чапи"