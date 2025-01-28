https://ukraina.ru/20250128/1060624940.html

Почему Евросоюз и НАТО не разыграли белорусскую карту и как в Белоруссии относятся к СВО – Трухачёв

Почему Евросоюз и НАТО не разыграли белорусскую карту и как в Белоруссии относятся к СВО – Трухачёв - 28.01.2025 Украина.ру

Почему Евросоюз и НАТО не разыграли белорусскую карту и как в Белоруссии относятся к СВО – Трухачёв

Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги президентских выборов в... Украина.ру, 28.01.2025

2025-01-28T14:08

2025-01-28T14:08

2025-01-28T14:09

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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги президентских выборов в Белоруссии, а также рассказал о реакции на результаты голосования в странах Евросоюза и в НАТО. 00:29 – Итоги выборов в Белоруссии; 01:49 – Чехия как центр белорусской оппозиции; 03:42 – Почему ЕС и НАТО не разыграли белорусскую карту? 06:10 – Как бы выглядела Белоруссия без Лукашенко? 08:45 – Сходства и различия между Белоруссией и Украиной; 11:20 – Как белорусский народ относится к СВО? 12:46 – Правила игры для Европы с приходом Трампа к власти в США. *в интервью упоминается "Организация украинских националистов" (ОУН) - признана экстремистской и запрещена в РФ. ТГ-канал Вадима Трухачёва - http://t.me/vadimvts1 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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