Почему Евросоюз и НАТО не разыграли белорусскую карту и как в Белоруссии относятся к СВО – Трухачёв - 28.01.2025 Украина.ру
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Почему Евросоюз и НАТО не разыграли белорусскую карту и как в Белоруссии относятся к СВО – Трухачёв
Почему Евросоюз и НАТО не разыграли белорусскую карту и как в Белоруссии относятся к СВО – Трухачёв - 28.01.2025 Украина.ру
Почему Евросоюз и НАТО не разыграли белорусскую карту и как в Белоруссии относятся к СВО – Трухачёв
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги президентских выборов в... Украина.ру, 28.01.2025
2025-01-28T14:08
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россия
чехия
трухачев
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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги президентских выборов в Белоруссии, а также рассказал о реакции на результаты голосования в странах Евросоюза и в НАТО. 00:29 – Итоги выборов в Белоруссии; 01:49 – Чехия как центр белорусской оппозиции; 03:42 – Почему ЕС и НАТО не разыграли белорусскую карту? 06:10 – Как бы выглядела Белоруссия без Лукашенко? 08:45 – Сходства и различия между Белоруссией и Украиной; 11:20 – Как белорусский народ относится к СВО? 12:46 – Правила игры для Европы с приходом Трампа к власти в США. *в интервью упоминается "Организация украинских националистов" (ОУН) - признана экстремистской и запрещена в РФ. ТГ-канал Вадима Трухачёва - http://t.me/vadimvts1 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, белоруссия, россия, чехия, трухачев, александр лукашенко, дональд трамп, ес, нато, сво, белорусская оппозиция, прибалтика, литва, президентские выборы, белорусская власть, белорусские националисты, видео
Видео, Белоруссия, Россия, Чехия, Трухачев, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, СВО, белорусская оппозиция, Прибалтика, Литва, президентские выборы, белорусская власть, белорусские националисты

Почему Евросоюз и НАТО не разыграли белорусскую карту и как в Белоруссии относятся к СВО – Трухачёв

14:08 28.01.2025 (обновлено: 14:09 28.01.2025)
 
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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги президентских выборов в Белоруссии, а также рассказал о реакции на результаты голосования в странах Евросоюза и в НАТО.
00:29 – Итоги выборов в Белоруссии;
01:49 – Чехия как центр белорусской оппозиции;
03:42 – Почему ЕС и НАТО не разыграли белорусскую карту?
06:10 – Как бы выглядела Белоруссия без Лукашенко?
08:45 – Сходства и различия между Белоруссией и Украиной;
11:20 – Как белорусский народ относится к СВО?
12:46 – Правила игры для Европы с приходом Трампа к власти в США.
*в интервью упоминается "Организация украинских националистов" (ОУН) - признана экстремистской и запрещена в РФ.
ТГ-канал Вадима Трухачёва - http://t.me/vadimvts1
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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