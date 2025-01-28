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Венгерский газ и приднестровский вопрос

Венгерский газ и приднестровский вопрос - 28.01.2025 Украина.ру

Венгерский газ и приднестровский вопрос

Как и предполагалось, получив от Евросоюза гарантии возобновления транзита газа через Украину, Венгрия не стала блокировать очередное продление санкций ЕС против России. При этом венгерское руководство ни на мгновение не поверило своим европейским партнёрам.

2025-01-28T06:31

2025-01-28T06:31

2025-01-28T06:40

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сразу же сообщил, что "венгры не идиоты", они просто ждут провала перезапуска транзита, чтобы заблокировать другие решения ЕС, пожалуй даже более важные для Украины.Более важные потому, что речь идёт о выделении финансовой помощи ЕС Киеву, а также о голосованиях по евроинтеграции Украины. Дело в том, что часть санкций, важную для венгерской торговли, Будапешт и так не соблюдал, выбив себе такое право в обмен на поддержку санкций ЕС в целом. Таким образом, при блокировании Венгрией продления санкций ЕС, остальные члены Евросоюза могли просто сохранить эти санкции путём принятия внутригосударственных решений, по сути ничего бы не поменялось.Будапешт совершил дипломатический манёвр, позволив Евросоюзу попытаться реализовать свои гарантии, пребывая в твёрдом убеждении, что Киев сделает всё, чтобы максимально затянуть восстановление транзита либо же вовсе проигнорировать усилия евродипломатии в этом направлении. И в этой своей уверенности венгерское руководство совершенно право.ЕС не может угрожать Украине санкциями, так как перекрытие Киевом газового транзита находится полностью в парадигме действий самого ЕС, отказавшегося от российских энергоносителей и стремящегося окончательно заблокировать их доступ на свой рынок. В русофобском раже президент Польши Дуда даже предложил разобрать "Северные потоки", чтобы у Германии не было искушения решить свои экономические проблемы за счёт возобновления закупок дешёвого российского газа. Своего рода упреждающий ход, на случай формирования в Бундестаге право-консервативной коалиции и перехода Берлина к прагматичной политике по примеру Орбана и Фицо.На осторожные просьбы ЕС Киеву наплевать. Зеленский не может резко возобновить транзит, так как это его единственная "победа" за последние два года. Вторжение в Курскую область, которым украинская власть пыталась козырять до последнего времени, Киев практически прекратил пиарить, в виду огромных потерь и в преддверии неизбежного бегства остатков своей группировки и захода ВС РФ в Сумскую область.Огромные потери и исчерпание мобилизационного ресурса заставили Зеленского заговорить о необходимости расширить базу мобилизации. Это можно сделать только за счёт принятия решения о мобилизации возрастов 18-25 лет. Другого мобилизационного резерва у Зеленского нет. Крайне сомнительно, что мобилизация молодёжи даст 1-1,5 миллиона человек, о которых заявляет украинская пропаганда. Во-первых, 18-25 летние и так непрерывно гибнут на фронте, так как часть ушла добровольцами, а часть в качестве "добровольцев" оформили ТЦК, избивая и угрожая убить, если они не подпишут "добровольный" контракт с ВСУ. Во-вторых, огромное количество 16-17 летних юношей, вывозилось в последние годы с Украины родителями, чтобы к моменту 18-летия, когда им закроют выезд за границу они были уже вне пределов досягаемости ТЦК.Только каким-то чудом, ТЦК, которым удалось наловить в прошлом году около 250 тысяч человек, в случае снятия запрета на мобилизацию 18-летних, смогут поднять показатель до 500 тысяч в год. Украина теряет раза в два больше и потери растут. Причём двукратный рост показателя будет действительно чудом, так как среди молодых людей вряд ли найдётся много желающих добровольно умереть за продление агонии режима Зеленского на месяц-другой. То есть их тоже надо будет ловить, а они будут скрываться.Судя по действиям украинских властей напряжение в обществе вплотную подобралось к взрывоопасному уровню. Во всяком случае Сырский предложил дать разрешение ТЦК использовать оружие против "уклонистов". При том, что открытие сотрудниками ТЦК стрельбы на поражение уже фиксировалось в отдельных случаях. В интернете есть несколько роликов, запечатлевших инциденты с применением оружия или угрозой его применения. То есть, потенциально сотрудники ТЦК могли применять оружие и без отдельного разрешения. Понятно, что получив картбланш они быстро сделают стрельбу стандартной практикой при "мобилизации".Однако рано или поздно пар срывает крышку котла и удержать взрыв тогда уже ничем невозможно. Зеленскому и его банде необходимо "пройти между каплями", надавив с силой, достаточной для того, чтобы обеспечить ВСУ новые пополнения, но не передавив настолько, чтобы вызвать стихийный бунт. Массовый бунт ни ТЦК, ни СБУ, ни полиция подавить не смогут. Понятно, что одновременное принятие закона о мобилизации 18-летних и возобновление транзита "агрессивного" российского газа будет воспринято обществом как очередное издевательство. Поэтому Зеленский постарается не рисковать, тем более, что ЕС всё проглотит, а с Венгрией он рассчитывает справиться при помощи того же ЕС.Но есть у Зеленского и ещё одна важная причина не возобновлять транзит. Дело в том, что вмешательство Запада в украинский кризис изначально мотивировалось "агрессивностью России". Тезис, совместно жевавшийся Украиной, ЕС и администрацией Байдена был следующим: "В 2008 году Грузии и Украине отказали в плане действий по членству в НАТО. Россия восприняла это как приглашение к агрессии и случились грузинский и украинский кризисы. Расправившись с Украиной Россия несомненно вторгнется в другие европейские страны, поэтому ЕС должен защищать свои границы на Украине, чтобы не пришлось их защищать в Польше, Прибалтике, Германии".Какое-то время этот тезис работал. Но боевые действия на Украине идут уже три года, а на ЕС, несмотря на его провокационное участие в украинском кризисе так никто и не напал. Обыватель расслабился, перестал верить в российскую угрозу и начал подумывать о том, что и пусть её, эту Украину, хоть в порошок сотрут, Европе бы вернуться к блаженным временам дешёвых российских энергоносителей, почему бы не заплатить за это Украиной.Западная "партия войны", при поддержке своих украинских коллег, давно мечтает о расширении военного кризиса. Надо, чтобы Россию можно было обвинить в "неспровоцированном нападении" ещё на какую-нибудь "маленькую, но гордую нацию". Одно время вероятными кандидатами были поляки, которые даже всерьёз рассматривали возможность агрессии против Белоруссии с участием прибалтов.Храбрость Польши объяснялась надеждой на украинские успехи на фронтах, которая не оставляла власти Варшавы до осени 2023 года, а также расчётом на то, что увязшая на Украине Россия не рискнёт растягивать фронт на дополнительную тысячу километров и не вступит в военный конфликт сразу с несколькими странами НАТО. Но Украина провалила своё распиаренное летнее наступление 2023 года, а Россия разместила в Белоруссии ядерное оружие, после чего полякам стало ясно, что Москва готова к полномасштабному ядерному конфликту со всем НАТО и не будет долго возиться с польскими и прибалтийскими армиями в рамках конвенциональной войны. Боевой запал поляков пропал, а прибалты без них воевать не могут – некем.Кроме Польши ещё одним кандидатом в смертники была Румыния, которую предполагалось втянуть в войну при помощи Молдавии. Кишинёв и Киев должны были начать совместную военную операцию против Приднестровья, а в случае российского вмешательства, которое было неизбежно, так как в Приднестровье стоит небольшой российский контингент, Молдавия должна была попросить о помощи "братскую Румынию". Предполагалось, что Бухарест не сможет отказаться, так как идея восстановления "Великой Румынии" в границах до Второго Венского арбитража (до 30 августа 1940 года) активно эксплуатируется большинством румынских политических сил.Но ни румыны, ни молдавские генералы не рвались на войну с Россией (им и без ядерного оружия было понятно, чем это закончится), а Санду и Зеленский не могли напасть на Приднестровье (официально считающееся молдавской территорией) только украинской армией. Это была бы агрессия против суверенной Молдавии. Начать должны были молдаване, а у Санду никак не получалось заставить своих силовиков захотеть войны с Россией.Однако в результате перекрытия Зеленским транзита газа, изменилась ситуация и в этом регионе. В Приднестровье началась полномасштабная гуманитарная катастрофа. Если остановится Молдавская ГРЭС (Кучурганская ТЭЦ), находящаяся на территории Приднестровья и принадлежащая России (что оспаривается Кишинёвом). То гуманитарная катастрофа распространится и на Молдавию. У Санду появится повод совершить попытку вооружённого захвата станции, которая, после отпора со стороны ВС ПМР и российского контингента должна быть поддержана украинской группировкой, расположенной в Одесской области.Расчёт делается на то, что лишённую электроэнергии ПМР удастся задушить быстрее, чем ВС РФ смогут прорвать украинскую оборону на Днепре под Херсоном и выйти на Днестр.Но даже катастрофический провал операции, а он вполне возможен, в виду слабости молдавской армии и ослабления Одесско-Николаевско-Херсонской группировки ВСУ, давно использовавшейся украинским командованием, в качестве донора, отдававшего свои соединения в пользу фронта в Донбассе, которому судорожно не хватает пехоты, устроит киевский режим.Главное будет сделано – Молдавия вступит в войну. Даже если Румыния её не поддержит (а в Киеве и Кишинёве уверены, что поддержит) можно будет на каждом европейском углу орать, что "вас же предупреждали – Россия не остановится на Украине, вот уже и Молдавия подверглась нападению".Это будет пас европейской "партии войны". Сможет она его использовать для спасения украинского режима или нет – не так уже и важно. У Зеленского всё равно нет других шансов, так что он будет использовать то, что имеет. Кроме нападения на Приднестровье – это продолжение попыток ударов вглубь России ракетами и дронами (которые пока не дают результата), а также организация провокации по типу Бучи, что в нынешних условиях будет гораздо сложнее "продать" европейцам, да и организовать подобную провокацию так, чтобы не подставится самим, украинским спецслужбам будет непросто.Но если возобновить транзит российских энергоносителей в Европу, проблема гуманитарной катастрофы сразу рассасывается, повод для агрессии против Приднестровья, который может быть воспринят европейцами и который не даст увильнуть от войны молдавским генералам, будет утрачен. Это вторая причина, по которой Зеленский будет максимально долго игнорировать европейские усилия по возобновлению транзита.Конечно, эти кровавые танцы с бубнами приводят к тому, что вокруг украинских границ формируется пул государств, мечтающих навсегда покончить с украинской проблемой и забыть о ней, как о страшном сне. Но киевские политики, коллективно сделавшие ставку на всепобеждающую западную русофобию, продолжают в неё верить. Ибо больше им ничего не остаётся.Более подробно - о проблемах с поставками газа в Европу из России - в статье Олега Хавича "Хроника энергетической войны: Европейские пляски вокруг российского газа"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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