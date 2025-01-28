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Лавров: "Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится"

Лавров: "Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится" - 28.01.2025 Украина.ру

Лавров: "Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится"

Попытки "отменить Россию" в международной организации ЮНЕСКО провалились и будут провальными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

2025-01-28T11:44

2025-01-28T11:44

2025-01-28T11:44

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По словам Лаврова, со стороны недоброжелателей предпринимались различные антироссийские козни, однако все они потерпели фиаско."Тем не менее, несмотря на все попытки, о которых я упомянул, отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится. У меня в этом сомнений нет, — сказал глава МИД РФ. - Вопреки всем проискам, всем палкам в колёса, в минувшем году мы достигли целого ряда очень позитивных результатов в нескольких сферах"."В частности, на сессии Комитета всемирного наследия, который проходил в индийской столице в июле прошлого года, мы добились включения очередной российской позиции, уже 33-й по счету, в список природных и культурных объектов всемирной значимости", - отметил Лавров.По его мнению, секретариат ЮНЕСКО самоустранился от постоянных нарушений Францией её обязательств как страны-хозяйки штаб-квартиры организации."Никак не реагирует на создание Парижем искусственных препятствий для выдачи виз российским сотрудникам, которые командируются на мероприятия ЮНЕСКО", - уточнил Лавров, критикуя секретариат организации.Он также обратил внимание на то, как секретариат ЮНЕСКО, подыгрывая киевским властям и их западным покровителям, позорно замалчивает факты уничтожения даже охраняемых памятников культурного наследия в Прибалтике и на Украине.Ранее на эту тему: "Нацистский оскал режима пугает даже своих спонсоров": Медведчук оценил масштабы варварства на Украине

https://ukraina.ru/20250119/1060376126.html

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