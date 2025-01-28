Лавров: "Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится" - 28.01.2025 Украина.ру
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Лавров: "Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится"
Лавров: "Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится" - 28.01.2025 Украина.ру
Лавров: "Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится"
Попытки "отменить Россию" в международной организации ЮНЕСКО провалились и будут провальными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
2025-01-28T11:44
2025-01-28T11:44
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По словам Лаврова, со стороны недоброжелателей предпринимались различные антироссийские козни, однако все они потерпели фиаско."Тем не менее, несмотря на все попытки, о которых я упомянул, отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится. У меня в этом сомнений нет, — сказал глава МИД РФ. - Вопреки всем проискам, всем палкам в колёса, в минувшем году мы достигли целого ряда очень позитивных результатов в нескольких сферах"."В частности, на сессии Комитета всемирного наследия, который проходил в индийской столице в июле прошлого года, мы добились включения очередной российской позиции, уже 33-й по счету, в список природных и культурных объектов всемирной значимости", - отметил Лавров.По его мнению, секретариат ЮНЕСКО самоустранился от постоянных нарушений Францией её обязательств как страны-хозяйки штаб-квартиры организации."Никак не реагирует на создание Парижем искусственных препятствий для выдачи виз российским сотрудникам, которые командируются на мероприятия ЮНЕСКО", - уточнил Лавров, критикуя секретариат организации.Он также обратил внимание на то, как секретариат ЮНЕСКО, подыгрывая киевским властям и их западным покровителям, позорно замалчивает факты уничтожения даже охраняемых памятников культурного наследия в Прибалтике и на Украине.Ранее на эту тему: "Нацистский оскал режима пугает даже своих спонсоров": Медведчук оценил масштабы варварства на Украине
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новости, россия, франция, украина, сергей лавров, юнеско, мид рф, оон, культура, русская культура, культурное наследие, вандализм, памятник, искусство
Новости, Россия, Франция, Украина, Сергей Лавров, ЮНЕСКО, МИД РФ, ООН, культура, русская культура, культурное наследие, вандализм, памятник, искусство

Лавров: "Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится"

11:44 28.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Попытки "отменить Россию" в международной организации ЮНЕСКО провалились и будут провальными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
По словам Лаврова, со стороны недоброжелателей предпринимались различные антироссийские козни, однако все они потерпели фиаско.
"Тем не менее, несмотря на все попытки, о которых я упомянул, отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится. У меня в этом сомнений нет, — сказал глава МИД РФ. - Вопреки всем проискам, всем палкам в колёса, в минувшем году мы достигли целого ряда очень позитивных результатов в нескольких сферах".
Коллаж: Западная Украина
19 января, 11:35
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"В частности, на сессии Комитета всемирного наследия, который проходил в индийской столице в июле прошлого года, мы добились включения очередной российской позиции, уже 33-й по счету, в список природных и культурных объектов всемирной значимости", - отметил Лавров.
По его мнению, секретариат ЮНЕСКО самоустранился от постоянных нарушений Францией её обязательств как страны-хозяйки штаб-квартиры организации.
"Никак не реагирует на создание Парижем искусственных препятствий для выдачи виз российским сотрудникам, которые командируются на мероприятия ЮНЕСКО", - уточнил Лавров, критикуя секретариат организации.
Он также обратил внимание на то, как секретариат ЮНЕСКО, подыгрывая киевским властям и их западным покровителям, позорно замалчивает факты уничтожения даже охраняемых памятников культурного наследия в Прибалтике и на Украине.
Ранее на эту тему: "Нацистский оскал режима пугает даже своих спонсоров": Медведчук оценил масштабы варварства на Украине
 
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