Большая Новоселка освобождена! Следующий - Покровск - 27.01.2025 Украина.ру
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Большая Новоселка освобождена! Следующий - Покровск
Большая Новоселка освобождена! Следующий - Покровск - 27.01.2025 Украина.ру
Большая Новоселка освобождена! Следующий - Покровск
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на фронте в ДНР
2025-01-27T11:03
2025-01-27T11:03
эксклюзив
запорожская область
днепропетровская область
александр чаленко
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина.ру
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Российская армия в воскресенье освободила Большую /Великую Новоселку, крупнейший укреп и логистический центр ВСУ на юго-западе ДНР, который граничит с Запорожской областью. Над городком реют российские флаги.После того, как падет шахта "Торецкая", что будет означать полное освобождение Торецка, из этого города, а также из-под Курахово, в район Покровска будут переброшены освободившиеся подразделения. Это может означать только одно: Покровск – следующий.Видимо, наши части, освободившие Большую Новоселку, двинутся в сторону Гуляйполя, то есть пойдут по тылам украинской группировки в Запорожской области, а те подразделения, которые сейчас сражаются в Часов Яру, после разгрома там украинского гарнизона пойдут на Константиновку.Бои за Большую Новоселку начались в ноябре 2024 года. После падения Времевки, села на юге этого городка, бои в Новоселке продолжались неделю. Российские штурмовые подразделения, сломав оборону врага, смогли разделить украинский гарнизон на две части, а потом и разгромить его. Везде по городу на административных и общественных зданиях висят российские триколоры. Сейчас идет зачистка по подвалам. Враг не смог вывести из города тяжелую технику – все возможные переправы были уничтожены российской армией.По словам Бобковой, максимальный срок падения Покровска – два месяца. Может, и раньше, если там начнется массовое дезертирство украинских солдат, как это было недавно в бригаде "Анна Киевская", или если вся логистика будет перерезана.Теперь все ждут: пойдет ли российская армия дальше – на Днепропетровск или хотя бы в сторону Павлограда, крупнейшего города на левом берегу Днепропетровской области, или нет.Многие наблюдатели склоняются в пользу того, что пойдет, потому что степная местность, отсутствие больших городских агломераций будут способствовать быстрому продвижению наших подразделений. Это первый аргумент.Второй аргумент заключается в том, что если дойти до Днепра, то эта река станет отличным водным препятствием для любой попытки повторного украинского контрнаступа.Третий аргумент: захват левого берега Запорожской и Днепропетровской областей очень серьезно отодвигает фронт от транспортных артерий, по которым идет снабжение Крыма.Читайте также статью Александра Чаленко Север ДНР будет свободен: российская армия начала окружение Краматорско-Славянской агломерации
https://ukraina.ru/20250122/1060451567.html
https://ukraina.ru/20250113/1060223005.html
запорожская область
днепропетровская область
донецкая народная республика
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, запорожская область, днепропетровская область, александр чаленко, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина.ру
Эксклюзив, Запорожская область, Днепропетровская область, Александр Чаленко, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Большая Новоселка освобождена! Следующий - Покровск

11:03 27.01.2025
 
© Украина.руКоллаж: Покровск, ВС РФ, танк
Коллаж: Покровск, ВС РФ, танк - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Украина.ру
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на фронте в ДНР
Российская армия в воскресенье освободила Большую /Великую Новоселку, крупнейший укреп и логистический центр ВСУ на юго-западе ДНР, который граничит с Запорожской областью. Над городком реют российские флаги.
После того, как падет шахта "Торецкая", что будет означать полное освобождение Торецка, из этого города, а также из-под Курахово, в район Покровска будут переброшены освободившиеся подразделения. Это может означать только одно: Покровск – следующий.
- РИА Новости, 1920, 22.01.2025
22 января, 04:55
"Наш танкист в отличие от укропа не будет бить по мирным домам". Чем отличается российская армия от ВСУНи для кого не секрет, что от военных действий страдает мирное население. Задача любой армии, которая соблюдает все военные конвенции и добровольно взятые на себя обязательства, минимизировать потери среди гражданского населения. Хотя население, безусловно, страдает в первую очередь во время военных действий.
Видимо, наши части, освободившие Большую Новоселку, двинутся в сторону Гуляйполя, то есть пойдут по тылам украинской группировки в Запорожской области, а те подразделения, которые сейчас сражаются в Часов Яру, после разгрома там украинского гарнизона пойдут на Константиновку.
"Сейчас все говорят, что в Большой Новоселке была разгромлена 110-я бригада ВСУ. Да, все верно, но тут надо понимать, что речь идет не о всей бригаде, а только о двух батальонах. Численность их точно не известна, но, видимо, речь идет о шестистах бойцах. Часть из них смогла выбраться, часть задвухсотилась, кто-то застрелился сам, кто-то смог сдаться в плен. Говорю "смог", потому что многие погибли от своих: снайпер бил в спины сдающимся", - рассказала Елена Бобкова.
Бои за Большую Новоселку начались в ноябре 2024 года. После падения Времевки, села на юге этого городка, бои в Новоселке продолжались неделю. Российские штурмовые подразделения, сломав оборону врага, смогли разделить украинский гарнизон на две части, а потом и разгромить его. Везде по городу на административных и общественных зданиях висят российские триколоры. Сейчас идет зачистка по подвалам. Враг не смог вывести из города тяжелую технику – все возможные переправы были уничтожены российской армией.
По словам Бобковой, максимальный срок падения Покровска – два месяца. Может, и раньше, если там начнется массовое дезертирство украинских солдат, как это было недавно в бригаде "Анна Киевская", или если вся логистика будет перерезана.
13 января, 12:17
Форсирование Днепра и другие ближайшие цели России: "Араб" о фронте, Трампе, Украине и Приднестровье
Теперь все ждут: пойдет ли российская армия дальше – на Днепропетровск или хотя бы в сторону Павлограда, крупнейшего города на левом берегу Днепропетровской области, или нет.
Многие наблюдатели склоняются в пользу того, что пойдет, потому что степная местность, отсутствие больших городских агломераций будут способствовать быстрому продвижению наших подразделений. Это первый аргумент.
Второй аргумент заключается в том, что если дойти до Днепра, то эта река станет отличным водным препятствием для любой попытки повторного украинского контрнаступа.
Третий аргумент: захват левого берега Запорожской и Днепропетровской областей очень серьезно отодвигает фронт от транспортных артерий, по которым идет снабжение Крыма.
Читайте также статью Александра Чаленко Север ДНР будет свободен: российская армия начала окружение Краматорско-Славянской агломерации
 
ЭксклюзивЗапорожская областьДнепропетровская областьАлександр ЧаленкоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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