https://ukraina.ru/20250127/1060578433.html

Большая Новоселка освобождена! Следующий - Покровск

Большая Новоселка освобождена! Следующий - Покровск - 27.01.2025 Украина.ру

Большая Новоселка освобождена! Следующий - Покровск

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на фронте в ДНР

2025-01-27T11:03

2025-01-27T11:03

2025-01-27T11:03

эксклюзив

запорожская область

днепропетровская область

александр чаленко

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина.ру

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Российская армия в воскресенье освободила Большую /Великую Новоселку, крупнейший укреп и логистический центр ВСУ на юго-западе ДНР, который граничит с Запорожской областью. Над городком реют российские флаги.После того, как падет шахта "Торецкая", что будет означать полное освобождение Торецка, из этого города, а также из-под Курахово, в район Покровска будут переброшены освободившиеся подразделения. Это может означать только одно: Покровск – следующий.Видимо, наши части, освободившие Большую Новоселку, двинутся в сторону Гуляйполя, то есть пойдут по тылам украинской группировки в Запорожской области, а те подразделения, которые сейчас сражаются в Часов Яру, после разгрома там украинского гарнизона пойдут на Константиновку.Бои за Большую Новоселку начались в ноябре 2024 года. После падения Времевки, села на юге этого городка, бои в Новоселке продолжались неделю. Российские штурмовые подразделения, сломав оборону врага, смогли разделить украинский гарнизон на две части, а потом и разгромить его. Везде по городу на административных и общественных зданиях висят российские триколоры. Сейчас идет зачистка по подвалам. Враг не смог вывести из города тяжелую технику – все возможные переправы были уничтожены российской армией.По словам Бобковой, максимальный срок падения Покровска – два месяца. Может, и раньше, если там начнется массовое дезертирство украинских солдат, как это было недавно в бригаде "Анна Киевская", или если вся логистика будет перерезана.Теперь все ждут: пойдет ли российская армия дальше – на Днепропетровск или хотя бы в сторону Павлограда, крупнейшего города на левом берегу Днепропетровской области, или нет.Многие наблюдатели склоняются в пользу того, что пойдет, потому что степная местность, отсутствие больших городских агломераций будут способствовать быстрому продвижению наших подразделений. Это первый аргумент.Второй аргумент заключается в том, что если дойти до Днепра, то эта река станет отличным водным препятствием для любой попытки повторного украинского контрнаступа.Третий аргумент: захват левого берега Запорожской и Днепропетровской областей очень серьезно отодвигает фронт от транспортных артерий, по которым идет снабжение Крыма.Читайте также статью Александра Чаленко Север ДНР будет свободен: российская армия начала окружение Краматорско-Славянской агломерации

https://ukraina.ru/20250122/1060451567.html

https://ukraina.ru/20250113/1060223005.html

запорожская область

днепропетровская область

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2025

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, запорожская область, днепропетровская область, александр чаленко, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина.ру